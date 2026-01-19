Neuer Meilenstein am Weissenhäuser Strand: Parkhäuser für mehr Komfort und Effizienz

19. Januar 2026 – „Am Freitag fand der erste Spatenstich für unsere zwei neuen Parkhäuser statt. Wir werden zukünftig ca. 14.300 m² Parkfläche für 547 Stellplätze mit Außenanlage und Standflächen für Reisebusse anbieten. Die Inbetriebnahme wird voraussichtlich im Juni 2026 erfolgen. Nach dem sehr erfolgreichen Jahr 2025, wo wir erstmals die Schallmauer von 900.000 Übernachtungen durchbrochen und auch einen Bestwert beim Umsatz erreicht haben, machen wir nun den nächsten großen Schritt zur Weiterentwicklung unserer Infrastruktur. In dieses Projekt werden 9 Mio. Euro investiert. Die zwei neuen Parkhäuser werden künftig mehr Parkraum für unsere Gäste schaffen, die Anreise und der Aufenthalt noch komfortabler gestalten und dazu beitragen, Verkehrsströme im Park effizienter zu lenken“, erklärt David Depenau, Sprecher der Geschäftsführung des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand.

Damit schließt der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an seine erfolgreiche Bautätigkeit der vergangenen Jahre an. Im vorletzten Jahr wurden drei neue Personalwohnhäuser mit insgesamt 77 Wohnungen für die Mitarbeiter in Oldenburg in Holstein fertiggestellt. Dieses Wohnprojekt wurde realisiert, um dem Fachkräftemangel und der Wohnraumsituation vor Ort aktiv zu begegnen. Weitere Informationen erhalten interessierte Leserinnen und Leser unter www.weissenhaeuserstrand.de

Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee/Hohwachter Bucht ist mit seinen umfangreichen Sport-, Erlebnis-, Wellness- und Übernachtungsmöglichkeiten einmalig in Norddeutschland. Auf über 1.000.000 Quadratmetern können Gäste zwischen Ferienwohnung, Ferienhaus, Penthouse und 4-Sterne-Strandhotel wählen. Zusätzlich zum klassischen Ostseeurlaub am weißen Sandstrand bietet die Anlage das ganze Jahr über wetterunabhängige Ferien: Subtropisches Badeparadies, Waterpark, Abenteuer Dschungelland, Heimspiel, Animation, KidzClub, Sport- und Spielpark sowie Dünenbad. Auch gastronomisch wird auf Vielfalt gesetzt. Vom Dschungelrestaurant über das Spezialitätenrestaurant „Sonnenrose“, die „Osteria“ und das „Heimisch“ bis hin zum American Diner und zum „Möwenbräu“ inklusive Buffet-Bereich, Live-Cooking-Station, Eventbereich und Ausschank des Hausbiers „Möwenbräu“ – kulinarisch ist für alle etwas dabei. www.weissenhaeuserstrand.de

Bildquelle: Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand