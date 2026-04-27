Neuer Meilenstein für Enterprise KI auf Google Cloud: Fivetran übertrifft die 18 Billionen/Monat Datenzeilen-Marke in BigQuery

Steigende Kundenzahlen, Billionen von Datenzeilen und kontinuierliche Plattforminnovationen sind die treibenden Kräfte für das Wachstum von Fivetran

München, 21. April 2026 – Die Kunden von Fivetran, die Datenbasis für KI, haben 2025 monatlich mehr als 18 Billionen aktive Datenzeilen in BigQuery synchonisiert. Das bedeutet einen Anstieg von 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Grund dafür ist die zunehmende Nachfrage nach skalierbaren und Governance-konformen Datenarchitekturen in der Google Cloud im Rahmen der Einführung von Enterprise-KI.

Im vergangenen Jahr hat Fivetran Unternehmen dabei unterstützt, die Performance ihrer Analysen zu verbessern und produktionsreife KI-Anwendungsfälle umzusetzen. Möglich wurde dies durch automatisierte Pipelines und vorgefertigte Datenintegrationen in komplexen Technologieumgebungen. Das Unternehmen war weltweit an fast 10 Prozent der neuen Google Cloud Bookings beteiligt und erzielte über den Google Cloud Marketplace mehr als 24 Millionen US-Dollar Bruttoumsatz. Mehr als 4.400 gemeinsame Kunden setzen inzwischen auf Fivetran und Google Cloud, um vertrauliche Daten zu zentralisieren und geschäftskritische Erkenntnisse zu gewinnen. Dieses Wachstum spiegelt den steigenden Datenbedarf von Enterprise-KI wider sowie den Trend hin zu automatisierten, produktionsbereiten Datenpipelines.

„Wenn KI in den produktiven Einsatz geht, besteht die eigentliche Herausforderung nicht im Zugang zu Modellen, sondern im Zugang zu zuverlässigen Daten“, sagt George Fraser, CEO von Fivetran. „Kunden benötigen eine vertrauenswürdige Datenbasis, die automatisiert, reguliert und skalierbar ist. Gemeinsam mit Google Cloud tragen wir dazu bei, diese Datenbasis zu schaffen.“

Plattforminnovationen beflügeln Wachstum von Google Cloud

Fivetran hat zudem seine Produktfunktionen auf Google Cloud erweitert. Dazu gehören der fortgesetzte Rollout des Managed Data Lake Service (MDLS) für Google Cloud Storage und der BigLake Metastore. Mit dieser Lösung können Unternehmen strukturierte und unstrukturierte Daten in offenen Formaten wie Apache Iceberg und Delta Lake speichern, das Tabellen-Management automatisieren und Lakehouse- sowie Warehouse-Architekturen vereinheitlichen. Bereits mehr als 70 Kunden nutzen MDLS aktiv auf Google Cloud Storage, um Data-Engineering-Workflows zu optimieren und neue KI-Initiativen zu unterstützen.

Parallel dazu hat Fivetran die Zusammenarbeit mit Google-Cloud-Teams durch koordinierte Co-Selling-Programme, gezielte Field-Kampagnen und Initiativen für Developer-Innovationen intensiviert – das alles, um die KI-Readiness in Unternehmen zu beschleunigen. Eine erweiterte Compliance-Abdeckung sowie eine stärkere Integration mit den Security-Services von Google Cloud fördern kontinuierlich die Einführung Governance-konformer Datenarchitekturen in Unternehmen.

Über Fivetran:

Fivetran liefert die Datenbasis für KI. Die Fivetran-Plattform überträgt, verwaltet und transformiert Daten aus allen Unternehmenssystemen in eine sichere, zuverlässige und zukunftsfähige Grundlage. Diese kann flexibel über Clouds, Engines und Tools hinweg eingesetzt werden. Mit Fivetran basieren Analysen, Betriebsabläufe und KI auf vertrauenswürdigen, kontrollierten Daten. Führende Unternehmen wie LVMH, Pfizer, Verizon und OpenAI vertrauen auf Fivetran, um Daten in einen Wettbewerbsvorteil zu verwandeln.

Der deutschsprachige Markt wird aus dem Büro in München betreut. Zu den Kunden in Deutschland zählen DOUGLAS, Hermes, Lufthansa und VW Financial Services. Weitere Informationen unter fivetran.com/de – und auf LinkedIn.

Firmenkontakt

Fivetran

Tobias Knieper, Leading Marketing EMEA

Luise-Ullrich-Straße 20 11

80636 München

.



https://fivetran.com

Pressekontakt

Lucy Turpin Communications

Christine Schulze & Thomas Hahnel

Prinzregentenstraße 89

81675 München

+49 89 417761- 0



https://www.lucyturpin.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.