Neuer Onlineshop „Gartenspiel-profi.de“ bringt frischen Wind in deutsche Familiengärten

Familienunternehmen SPIEL-PREIS GmbH & Co. KG launcht Plattform für das modulare Klettergerüst BERG Playbase – individuell, stylisch und vielseitig

Burgthann bei Nürnberg, September 2025 – Mit dem neuen Onlineshop Gartenspiel-profi.de startet die SPIEL-PREIS GmbH & Co. KG eine spezialisierte Plattform rund um die BERG Playbase – ein multifunktionales Kletter- und Freizeitgerüst, das Familien ganz nach ihren Wünschen konfigurieren können. Ob für Play, Sport, Lounge: Die BERG Playbase macht den Garten zum Treffpunkt für die ganze Familie.

Die Playbase überzeugt durch ihr flexibles Konzept: Mit wenigen Klicks lässt sich das System online planen – als Schaukel für Kinder, eine Fitnessstation für Erwachsene oder gemütliche Hängematte zum Relaxen. Das Design ist modern, die Ausführung robust, und dank eines cleveren Stecksystems kommt die Playbase ganz ohne Betonfundament aus.

„Wir sehen in der BERG Playbase weit mehr als nur ein Klettergerüst – sie ist ein Ort, an dem die Familie zusammenkommt“, sagt Marc Schwanewede, der gemeinsam mit seiner Frau Inge Schwanewede das Familienunternehmen leitet.

Mehr Informationen unter: www.gartenspiel-profi.de

Die SPIEL-PREIS GmbH & Co. KG wurde vor 25 Jahren gegründet – mit dem Anspruch, hochwertige Spielgeräte für draußen anzubieten. Bis heute stehen Qualität, Langlebigkeit und Spielfreude im Mittelpunkt. Mit Gartenspiel-profi.de erweitert das Unternehmen sein Portfolio nun um einen modernen, intuitiven Shop inklusive Konfigurator, Zubehör-Vielfalt und persönlicher Beratung.

Kontakt

SPIEL-PREIS GmbH & Co. KG

Marc und Inge Schwanewede

Am Breitenstock 8

90559 Burgthann

–



https://gartenspiel-profi.de/

Bildquelle: Berg Playbase – gartenspiel-profi.de