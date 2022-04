Neuer Place to be auf den Balearen: M ONE bringt glamouröses Clubbing nach Mallorca

Auf den Balearen im exklusiven Ambiente die Nacht zelebrieren und stilvoll Kontakte pflegen: Mit diesem Konzept feiert das M ONE Mallorca in Port d’Andratx sein sehnlich erwartetes Opening. Zahlreiche Stars aus Musik und Fernsehen sowie prominente Influencer feiern mit, wenn am Samstag, den 23. April 2022, die Champagnerkorken knallen.

Begrüßt werden die geladenen Gäste von Inhaber Dominik Mosbacher persönlich. Er verfolgt mit seinem einzigartigen Clubbing-Konzept ein ambitioniertes Ziel: „Wir bringen das M ONE überall dorthin auf der Welt, wo besondere Häfen eine einzigartige Atmosphäre bieten. Erst der Stölting Harbor im industriell geprägten Gelsenkirchen, jetzt das mediterrane Port d’Andratx – der Facettenreichtum ist beabsichtigt und wesentliches Element der Faszination M ONE !“

In Port d’Andratx geht das M ONE Mallorca in einem der malerischsten Häfen der Balearen vor Anker. Einstmals ein kleines Fischerdorf, hat sich der Ort zum Anziehungspunkt für die Reichen und Schönen entwickelt und gleichzeitig seinen besonderen Charme bewahrt. Das M ONE greift das exklusive Flair auf und bietet seinen Gästen – unabhängig davon, ob sie eine Finca in den umliegenden Hügeln besitzen – das perfekte Umfeld für eine erlesene Clubbing-Nacht.

„Wir können bis zu 1.000 Gäste begrüßen, die bei uns zu Recht nur das Beste erwarten“, unterstreicht Geschäftsführer Moritz Beckers-Schwarz die hohen Ansprüche des M ONE Mallorca. Die Beats international gefragter DJs und eine exquisit bestückte Bar gehörten ebenso dazu wie die rund 40 VIP-Lounges. „So lässt sich niveauvolle Kontaktpflege mit der Erfahrung einer unvergesslichen Clubbing-Nacht verbinden.“

Bereits das erste M ONE in der Metropolregion Ruhr ist binnen kurzer Zeit zu einer der gefragtesten Adressen avanciert. Mastermind Dominik Mosbacher möchte diesen Erfolg mit seinem Team demnächst auf Ibiza, Mykonos und in Dubai fortsetzen. Der engagierte Unternehmer plant aber schon weit darüber hinaus: In Zukunft möchte er unter dem Signet M ONE ausgewählte Live-Events für Tausende Besucher veranstalten.

Zeitplan für die Eröffnung am Samstag, den 23. April 2022:

Ab 20 Uhr: Begrüßung der geladenen Gäste vor dem M ONE Mallorca

Ab 22:30 Uhr: Open House

Adresse:

Av. Mateo Bosch, 7

07157 Port d’Andratx

Illes Balears

Espaoa

Plus Code (Google Maps):

G9WR+22 Port d“Andratx, Spanien

Weitere Informationen unter: https://m-one.club/mallorca/

Pressekontakte:

Moritz Beckers-Schwarz, Geschäftsführer

Mobilfunk +49 173 1904090

E-Mail moritz.bs@hi-competence.com

M ONE Event & Catering GmbH

Johannes-Rau-Allee 13

45889 Gelsenkirchen

Festnetz +49 209 702790

Mobilfunk +49 151 4634 0143

E-Mail info@m-ONE.club

Web www.m-ONE.club

