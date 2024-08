Neuer Premium-Gin „GIN 42929“

ab dem 01. September erhältlich – Ein Geschmackserlebnis aus dem Bergischen Land

Wermelskirchen, 01. September 2024 – Die Gin-Landschaft wird um einen besonderen Neuzugang bereichert: Der GIN 42929, ein handgefertigter London Dry Gin aus dem Bergischen Land, ist ab dem 01. September offiziell erhältlich. Mit seinem einzigartigen Geschmacksprofil, das die Essenz der Region und die Leidenschaft seiner Macher widerspiegelt, präsentiert sich dieser Gin als außergewöhnliches Produkt in der Welt der Spirituosen.

Der GIN 42929 steht für mehr als nur ein Produkt aus der Heimat – er verkörpert ein Lebensgefühl. Hergestellt mit viel Liebe und Sorgfalt, entsteht dieser Gin aus einer sorgfältig ausgewählten Mischung von Botanicals, die von den Landschaften des Bergischen Landes inspiriert sind. Die zarten Noten von Kirsche und floralen Aromen verleihen ihm seinen unverwechselbaren Charakter und fangen die Einzigartigkeit der Heimatstadt Wermelskirchen ein.

Hinter GIN 42929 steht die Vision einer Freundschaft, die ihre Leidenschaft für Gin in die Realität umgesetzt haben. „Unser Ziel war es, einen Gin zu schaffen, der die Besonderheit unserer Region widerspiegelt und gleichzeitig höchsten Qualitätsansprüchen gerecht wird,“ so die Gründer. „Mit GIN 42929 möchten wir den Geschmack und die Seele des Bergischen Landes in jeder Flasche einfangen.“

Der Gin wird in einer sorgfältigen Produktionsweise hergestellt, die die hohe Qualität des Produkts sichert. GIN 42929 wird in 500 ml Flaschen abgefüllt und hat einen Alkoholgehalt von 42,9% Vol. Diese Zahl verweist auf die Postleitzahl von Wermelskirchen („429″29) und unterstreicht das intensive und vollmundige Geschmackserlebnis, das dieser Gin bietet.

Die besondere Kirschnote im GIN 42929 ist eine Anspielung auf den Namen Wermelskirchen, in dem das Wort „Kir(s)chen“ enthalten ist. Sie symbolisiert die enge Verbindung zur Heimatstadt und gibt dem Gin seine charakteristische Note.

Der GIN 42929 ist ab dem 01. September 2024 in ausgewählten Geschäften sowie über die offizielle Website erhältlich. Weitere Informationen zum Produkt und zur Geschichte hinter GIN 42929 finden Sie auf unserer Website.

