Neuer Quick-Scan: Effizienz UND Lebensqualität für KMU

Entdecken Sie unsichtbare Stressfaktoren in Ihrem Unternehmen mit ESSENTIAE’s innovativer Blitzanalyse.

Effiziente Unternehmen UND Zufriedene Mitarbeiter: Eine Gleichung mit Lösung durch ESSENTIAE

Mittelständische Unternehmen stehen vor der Herausforderung, nicht nur effizient, sondern auch ein Hort für zufriedene und vitale Mitarbeiter zu sein. Die Balance zwischen Produktivität und Mitarbeiterzufriedenheit ist kein Mythos, sondern eine erreichbare Realität. Doch was, wenn unsichtbare Stressoren die Leistung und das Wohlbefinden Ihrer Teams untergraben, ohne dass es Ihnen bewusst ist?

ESSENTIAE, unter der Leitung von Franziska Gostner, bringt eine revolutionäre Lösung auf den Markt: eine neuartige und eigens entwickelte Blitzanalyse, die Unternehmen umgehend Klarheit über das Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter verschafft und somit die unsichtbaren Red Flags aufdeckt. Dieser Quick-Scan bestehend aus nur sieben Ja/Nein-Fragen ist mehr als nur ein Werkzeug; er ist ein Wendepunkt für Unternehmen, die auf der Suche nach einer nachhaltigen Balance zwischen Effizienz, Leistungsfähigkeit und Mitarbeiterzufriedenheit durch hohe Lebensqualität sind.

Warum ESSENTIAE?

Mit einem ganzheitlichen 360° Ansatz und einer tiefgreifenden Expertise im Bereich Kommunikation und Psyche, Wirtschaft und Verhaltensänderung, stellt ESSENTIAE nicht nur die richtigen Fragen, sondern liefert auch maßgeschneiderte Lösungen. Die Blitzanalyse von ESSENTIAE ist das Ergebnis jahrelanger Forschung und Praxis, entwickelt, um den spezifischen Herausforderungen mittelständischer Unternehmen entgegenzutreten: Stress, Termindruck und der Mangel an personellen sowie finanziellen Kapazitäten.

Ein Schritt Richtung Veränderung

Mit dem Quick-Scan von ESSENTIAE erhalten Sie nicht nur Einblicke in das aktuelle Wohlbefinden Ihrer Mitarbeiter, sondern auch eine klare Richtung, in welchen Bereichen Handlungsbedarf besteht. Es ist an der Zeit, proaktiv zu handeln und nicht nur die Symptome, sondern die Ursachen anzugehen. Machen Sie den ersten Schritt in Richtung eines Arbeitsumfeldes, in dem Effizienz und Mitarbeiterzufriedenheit mit echter Lebensqualität Hand in Hand gehen.

Ihr Unternehmen verdient es, zu den Vorreitern zu gehören

Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihr Unternehmen an die Spitze der Brancheninnovation zu führen. ESSENTIAE bietet nicht nur die Tools, sondern auch das Know-how, um die Schere zwischen Unternehmenseffizienz und Mitarbeiterwohlbefinden nicht nur zu schließen, sondern in eine Quelle nachhaltigen Erfolgs zu verwandeln. Nehmen Sie Kontakt auf für ein unverbindliches Beratungsgespräch und entdecken Sie, wie Ihr Unternehmen von der Blitzanalyse profitieren kann.

Interesse an einem Interview?

Redakteure und Medienvertreter, die tiefer in die Materie eintauchen und die Geschichte hinter dieser innovativen Lösung erfahren möchten, sind herzlich eingeladen, Franziska Gostner für ein exklusives Interview zu kontaktieren. Erfahren Sie aus erster Hand, wie ESSENTIAE die Arbeitswelt verändert und mittelständische Unternehmen dabei unterstützt, ein Umfeld zu schaffen, in dem Mitarbeiter nicht nur erfolgreich, sondern auch zufrieden und gesund sind.

Franziska Gostner revolutioniert seit 2013 die Geschäftswelt mit einem einzigartigen Ansatz, geprägt von medizinischen und unternehmerischen Einflüssen. Ihre datengestützte Strategie steigert Effizienz bis zu 25%. Bekannt für Vorträge und Coachings, fokussiert sie auf bessere Geschäftsprozesse und bietet erprobte Lösungen für Führungskräfte im deutschsprachigen Raum.

Kontakt

ESSENTIAE Business Coaching & Consulting

Franziska Gostner

Fürstenweg 12

83395 Freilassing

+43 6641242305



http://www.essentiae.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.