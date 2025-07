Neuer Rechnungslegungsstandard für Unternehmen

Der Jahresabschluss ist einer der zentralen Bereiche der Unternehmenskommunikation. Nach IFRS wurde der zugehörige Rechnungslegungsstandard neu gefasst. In seinem neuen Buch „IFRS 18: Darstellung und Angaben im Abschluss. Inhalt, Unterschiede und Übergang von IAS 1 auf IFRS 18“, das im Juli 2025 bei GRIN erschienen ist, beleuchtet Marcus Lotz, was es mit diesem neuen System auf sich hat.

Im April 2024 hat der IASB den neuen Rechnungslegungsstandard IFRS 18 veröffentlicht. Dieser löst den bisherigen IAS 1 ab. Die Anwendbarkeit erfolgt obligatorisch ab 1. Januar 2027, wobei eine frühere Anwendung bereits möglich ist. Das vorrangige Ziel von IFRS 18, dass die Investoren die Leistung eines Unternehmens künftig besser beurteilen können, soll durch eine transparente Darstellung der Informationen zur finanziellen Leistungsfähigkeit eines Unternehmens erreicht werden. Wie dies erfolgreich gelingt, erläutert Marcus Lotz in seiner Publikation „IFRS18: Darstellung und Angaben im Abschluss“.

IFRS stellt Mitarbeitende vor Herausforderungen

Welche Unterschiede gibt es zwischen den Rechnungslegungsstandards IAS 1 und IFRS 18? Was bedeutet die Umstellung für Unternehmen und Mitarbeitende der Buchhaltung? Welche Vorteile bringt IFRS 18 für Investoren mit sich? Wie beeinflusst dieses System unternehmensinterne Entscheidungen? Diese und weitere Fragen beantwortet Marcus Lotz, der selbst in einem IFRS-bilanzierenden Unternehmen im Bereich Structure & Tax tätig ist, in seinem Buch. Er liefert dabei einen detaillierten Vergleich zwischen den Rechnungslegungsstandards IAS 1 und IFRS 18. Im Fokus stehen dabei auch die Herausforderungen, vor die die Mitarbeitenden durch die Umstellung des Systems gestellt werden. Zielgruppe des Buches sind alle Anwender: innen, die sich mit der Umstellung von IAS 1 auf IFRS 18 befassen müssen, aber auch jene, die einfach neu in die Materie reinkommen möchten. Durch die Relevanz des IFRS-Abschlusses für latente Steuern ist der neue Standard auch für Mitarbeitende im Bereich Steuern interessant.

Das Buch ist im Juli 2025 bei GRIN erschienen (ISBN: 978-3-389-14251-6).

Direktlink zur Veröffentlichung: https://www.grin.com/document/1594475

Kostenlose Rezensionsexemplare sind direkt über den Verlag unter presse@grin.com zu beziehen.

GRIN publiziert seit 1998 akademische eBooks und Bücher. Wir veröffentlichen alle wissenschaftlichen Arbeiten: Hausarbeiten, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Dissertationen, Fachbücher uvm. Seit 2025 veröffentlichen wir im Rahmen unseres Selfpublishing-Services auch nicht-akademische Bücher wie Sachbücher, Ratgeber, Belletristik, Kinderbücher, Lyrik und Biografien.

Kontakt

GRIN Publishing GmbH

Adriana Lütz

Trappentreustr. 1

80339 München

+49-(0)89-550559-0

+49-(0)89-550559-10



https://www.grin.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.