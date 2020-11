Neuer Shop für Silolacke jetzt bei Polysafe GmbH

Langlebige Produkte in den landwirtschaftlichen Bereichen Lackierung und Beschichtung für Silo Pflege, Neubau- und Renovierung

Augsburg, November 2020 – die Firma Polysafe ist Hersteller, seit 1984 auch in der Renovierung tätig und liefert DiBt (Deutsches Institut für Bautechnik) Produkte nach WHG (Wasserhaushaltsgesetz) sowie komplette Dienstleistungen entsprechend §21 AWsV (Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen) für Biogasbetriebe und deren Siloanlagen, Fermenter und Endlager auf Basis Epoxid oder Polyurethan, die mit Zulassung oder Prüfzeugnis auch zur Eigenleistung geeignet sind.

Landwirtschaftliche Silos und Fahrsilos sowie Bauten in Biogasanlagen aus Beton sind meist einer hohen Säurebelastung ausgesetzt. Die besandeten Epoxidharz EMAILLITH Beschichtungen aus eigenen Rezepturen der Marke REITH Silolacke www.SILOLACKE.com sind trittsicher, abriebfest, wasserdicht und ölresistent für Silos, Stall und Melkstand. Die Lacke gibt es in den Farben schwarz, grün, hellgrau und weiß. Silolack HVR auf Bitumenbasis bietet beste Voraussetzungen zur Silopflege, in Verbindung mit einem Bitumenhärter ist die Haltbarkeit der Lacke auch für mehrere Jahre garantiert. Ebenso kann der Ökopox 2K Epoxidharz mit Härter Bitumen Hochvakuumlack Emaillith ohne Sandstrahlen angewendet werden. Die Reinigung des schnelltrocknenden Lackes ist unkompliziert, da ein Wasserstrahl und Schaumreiniger ausreichen.

Lieferung nach Beratung in alle deutschsprachigen Länder

Die Firma Polysafe www.Polysafe.de produziert und vertreibt die unterschiedlichsten Silolacke. Alle REITH Silolacke www.SILOLACKE.com werden nach ausführlicher Beratung bundesweit und in alle deutschsprachigen Länder geliefert. Der für Grundwasserschutz spezialisierte Fachbetrieb beschäftigt in Rehling bei Augsburg saisonal bedingt bis zu 15 Mitarbeiter. Die Angebotspalette besteht inzwischen aus über 20 verschiedenen Produkten aus meist eigenen Rezepturen. Resultierend auch mit registriertem Warenzeichen wie “SILO in SILO”, “Renovierung leicht gemacht” oder “POLYREITH GfK” (Glasfaserkunststoff).

Acht verschiedene Silolacke stehen bei der Firma Polysafe zur Auswahl wie zum Beispiel Silo-Blanc mit Latex, Silo-Bitumen mit Härter oder SILOCRON 2K auf Epoxidharzbasis. Weitere Entwicklungen sind REITH-Stallimprägnierung, Emaillith sowie Multipox-Melkstandboden besandet und Futtertisch glatt. SILODUR-Polyurethanbeschichtungen runden das Produktprogramm ab. Alle Produkte sind direkt bei Polysafe oder über Vertragshändler und deren Vertreter an die landwirtschaftlichen Betriebe deutschlandweit frei Hof erhältlich. Teilweise werden die Produkte auch ins benachbarte europäische Ausland geliefert.

Die Polysafe GmbH www.SILOinSILO.de ist ein Bautenschutz-Unternehmen mit Stammsitz in Augsburg. Die Firma wurde 1975 von Joachim Reith gegründet und begann 1979 säurebeständige Beschichtungs-Systeme für Hoch- und Tiefsilos sowie Stallanlagen herzustellen. 1984 fing das Unternehmen mit eigenen Bautrupps an, Silos zu renovieren. Seit 1990 ist der Hersteller mit zwei Handwerks-Niederlassungen überregional tätig. Fachberater für Silolacke, Renovierungen und Asphaltbau stehen bundesweit DE/AT/CH zur Verfügung.

Kontakt

Polysafe Bautenschutztechnik GmbH

Joachim Reith

Raiffeisenstraße 2

86508 Rehling

+49 (0) 82 37 / 96 0 20

+49 (0) 82 37 / 96 02 30

verkauf@polysafe.de

http://www.polysafe.de

Bildquelle: Joachim Reith