Neuer Solarpark versorgt Kunden der eprimo Grünstromcommunity

Neu-Isenburg, 29. Juni 2023. Deutschlands kundenstärkster grüner Energiediscounter eprimo versorgt die Kunden der eprimo Grünstromcommunity mit klimafreundlicher Energie aus der eigenen Beteiligung am Solarpark Biehla. Dem voraus ging die Inbetriebnahme des Bauabschnittes „Biehla 2“ am 1. April 2023. Die exklusiv für Kunden des Ökostromanbieters errichteten PV-Anlagen Biehla 1 und Biehla 2 mit einer Gesamtleistung von rund 1,75 MWp können rechnerisch circa 590 Haushalte mit grünem Strom versorgen.

„Mit der Inbetriebnahme des nun kompletten Solarparks profitiert die eprimo Grünstromcommunity direkt von Investitionen in den Ausbau der erneuerbaren Energien“, so eprimo CEO Katja Steger. „Das Projekt ist für uns ein weiterer Schritt und zugleich Vorbild für zukünftige Kooperationen und Projekte, um die Energiewende mit konkretem Nutzen für unsere Kunden voranzutreiben.“

Mitglieder der eprimo Grünstromcommunity beteiligen sich automatisch am Ausbau von Erneuerbaren-Anlagen, denn der Grünstromcommunity-Tarif enthält als Förderanteil den sogenannten „Sonnencent“: Für jedes Mitglied in der Community investiert der grüne Energiediscounter 7,50 Euro pro Jahr in den Ausbau von erneuerbaren Energien wie beispielsweise Solar- oder Windkraftanlagen. Die Projekte werden nach Vergabe der Mittel auf eprimo.de veröffentlicht.

Bereits 2022 hatte sich eprimo mit 49 Prozent am Solarpark in Biehla beteiligt. Weitere 51 Prozent sind im Besitz der RenExpert GmbH. Die anfängliche Leistung von knapp 750 kWp wurde seitdem um die in Biehla 2 errichteten rund 1 MWp erweitert.

Wir sind eprimo, der energiewendemacher. Als Deutschlands kundenstärkster grüner Energiediscounter sind wir Anbieter für Ökostrom und Ökogas und bringen die Energiewende in über 1,7 Millionen Haushalte. Allen Kunden bieten wir grüne Energie so günstig wie möglich an, denn Bestandskunden stehen bei eprimo genauso im Fokus wie neue Kunden. Wir bieten jedem zahlreiche Möglichkeiten, sich aktiv am Ausbau der erneuerbaren Energien zu beteiligen: Über attraktive Zusatzvergütungen für Prosumer, die Förderung neuer PV-Anlagen mit dem Sonnencent sowie die Beteiligung an Bürgerenergieprojekten werden unsere Kunden zu #energiewendemachern. Auch als Unternehmen handeln wir nachhaltig und sind in allen Geschäftsaktivitäten klimaneutral. Damit schaffen wir eine lebenswertere Zukunft durch grüne Energie für alle: Einfach, individuell und günstig. Lassen Sie uns in Zukunft gemeinsam die Energiewende vorantreiben. Fürs Klima. Für mich.

