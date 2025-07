Neuer Standard: Automatisierte Anrufe durch Telefon-KI

TF-AGENT.AI automatisiert Kundenansprache per Telefon – individuell, skalierbar und dialogorientiert für Vertrieb, Service und interne Kommunikation.

Hanau, 2025 – Unternehmen stehen heute vor der Herausforderung, ihre Zielgruppen effizient, individuell und zeitnah zu erreichen – unabhängig davon, ob es sich um Bestandskundschaft, Verkäuferinnen und Verkäufer in Handelsorganisationen oder Mitarbeitende handelt. Mit der KI-basierten Telefon-Kommunikationsplattform von TF-AGENT.AI steht eine innovative Lösung zur Verfügung: Automatisierte, dialogorientierte Anrufe, die Kaufinteresse abfragen, Informationen zuverlässig übermitteln, Rückfragen ermöglichen und so die Kundenkommunikation nachhaltig optimieren.

Zentrale Anwendungsfälle im Überblick:

Bedarfs- und Interessensabfrage bei Bestandskunden

Unternehmen können ihre Bestandskundschaft automatisiert anrufen, um aktuelle Bedarfe und Interessen zu erfassen. Die Telefon-KI ermöglicht eine individuell gestaltbare Ansprache und liefert wertvolle Echtzeit-Daten für gezielte Angebote – ohne zusätzlichen Aufwand für das Team.

Information und Einladung zu Aktionen und Veranstaltungen

Ob exklusive Angebote, neue Produkte oder Events: Die Plattform informiert Bestandskundschaft automatisiert per Telefon und ermöglicht direkte Rückmeldungen oder Anmeldungen – für eine persönliche und effiziente Kundenbindung.

Sichere Kommunikation von Verkaufsaktionen am Point of Sales

Handelsorganisationen stellen mit TF-AGENT.AI sicher, dass Verkaufsaktionen in allen Filialen einheitlich verstanden und angeboten werden. Verkäuferinnen und Verkäufer am Point of Sales erhalten automatisierte Anrufe mit allen relevanten Informationen und können direkt Rückfragen stellen. So werden Kampagnen effizient und korrekt umgesetzt.

Zeitgleiche Information von Mitarbeitenden ohne E-Mail- oder Intranet-Zugang

Viele Mitarbeitende in der Logistik, in der Produktion oder im Handel haben keinen permanenten Zugang zu digitalen Kanälen. TF-AGENT.AI ermöglicht es, wichtige Veränderungen oder Neuerungen zeitgleich und automatisiert per Telefon zu kommunizieren. Rückfragen werden direkt im Gespräch beantwortet – für maximale Transparenz und Sicherheit.

Herausforderungen im Vertrieb: Standardisierung und Prozessautomatisierung als Schlüssel

Viele Unternehmen wünschen sich standardisierte und klar definierte Verkaufsprozesse. In der Praxis fehlt es jedoch häufig an durchgängigen Strukturen: Anfragen werden nicht zeitnah bearbeitet, Verkaufsprozesse sind nicht eindeutig definiert und verbindliche Abschlüsse bleiben aus. Streuverluste bei der Kaltakquise, zu viel Administration und ein Vertriebsteam, das unterschiedlich agiert, führen zu Ineffizienzen und Motivationsverlust. Die Folge: Geringe Abschlussquoten trotz hoher Aktivität und wenig Transparenz über die Pipeline. Hier setzt TF-AGENT.AI an und ermöglicht durch Prozessautomatisierung und optimierte Abläufe eine nachhaltige Verbesserung der Vertriebsleistung.

Wünsche und Ziele von Unternehmen: Effizienz, Verbindlichkeit und Eigenständigkeit im Vertrieb

Unternehmen streben nach einem Vertriebsteam, das Chancen im Bestand erkennt und eigenständig agiert. Im Fokus stehen verbindliche Abschlüsse, weniger Angebotsfriedhöfe und eine klare Strategie, wer wann wie angesprochen wird. Automatisierte Prozesse sollen wiederkehrende Aufgaben standardisieren und Freiräume für persönliche Gespräche mit A-Kunden schaffen. Ziel ist es, Streuverluste bei der (Kalt-)Akquise zu minimieren, messbare Ergebnisse zu erzielen und eine verlässliche Pipeline aufzubauen. Unternehmen wünschen sich einen Vertrieb, der schnell auf Marktveränderungen reagiert und ohne ständiges Nachsteuern erfolgreich ist.

Ihre Vorteile mit TF-AGENT.AI:

-Automatisiert und individuell: Maßgeschneiderte Ansprache für verschiedene Zielgruppen

-Sofortige Umsetzung: Einfache Integration in bestehende Abläufe

-Effizient und sicher: Datensicherheit durch Server in Europa, zuverlässig und skalierbar

-Dialogorientiert: Rückfragen und Feedback direkt im Gespräch möglich

-Entlastung für Mitarbeitende: Freiräume schaffen für wertschöpfende Aufgaben

„Unsere Lösung revolutioniert die Art und Weise, wie Unternehmen mit ihrer Bestandskundschaft, dem Handel und den eigenen Mitarbeitenden kommunizieren“, berichtet ein Experte von TF-AGENT.AI. „Mit modernster Technologie schaffen wir Effizienz, Transparenz und ein neues Niveau der Kunden- und Teamkommunikation.“

Über die Gründer von TF-AGENT.AI

Nico Fuchs ist erfahrener Vertriebsstratege. Mit seiner Ausbildung als Diplom-Betriebswirt und langjähriger Führung in der Automobilbranche hat er unter anderem bei Hyundai Finance als Sales Director strategische Vertriebsprozesse neu gestaltet und sein Team zu einem „winning Team“ entwickelt. Seine Stärke liegt darin, pragmatische, skalierbare Lösungen zu entwickeln, junge Talente zu coachen und erfahrene Mitarbeitende zu neuen Vertriebsansätzen zu motivieren. Mit TF-AGENT.AI bringt Nico Fuchs seine Kompetenz in digitaler Prozessautomatisierung und Kundenaktivierung ein – immer mit dem Ziel, Effizienz, Kundenzufriedenheit und Umsatz messbar zu steigern.

Jens Taubel ist Experte für Vertrieb, Führung und Geschäftsentwicklung mit über 20 Jahren Erfahrung in mittelständischen Unternehmen und Konzernstrukturen. Als Gründer und geschäftsführender Partner von TF-AGENT.AI bringt er seine Erfahrung aus mehr als 1.000 durchgeführten Trainings, Coachings und Vertriebsprojekten ein. Sein Fokus liegt auf messbaren Ergebnissen durch vertrauensvolle Kundenbeziehungen und dynamische Teams – online wie offline. Jens Taubel bringt umfassende Erfahrung aus den Bereichen Automotive, Industrie, Handel, Handwerk, Software und Beratung ein.

Erleben Sie, wie moderne KI-Technologie die Kommunikation in Unternehmen neu definiert!

Jetzt mehr erfahren – Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Sie möchten die Potenziale der automatisierten Telefonkommunikation für Unternehmen entdecken? Für Interviews, Hintergrundgespräche und individuelle Anwendungsbeispiele stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

TF-Agent.ai ist eine intelligente, europäische KI-basierte Telefon-Kommunikationsplattform, die Unternehmen dabei unterstützt, Kunden, Mitarbeiter und Partner effizient zu erreichen. Mit innovativen Tools automatisieren Sie Anrufe, optimieren Prozesse, steuern Auslastung und steigern Ihre Effizienz. So stehen Sie immer im Mittelpunkt Ihrer Zielgruppe.

Microsoftgefördertes Startup mit den Gründern Nico Fuchs und Jens Taubel

Firmenkontakt

TF-AGENT.ai

Jens Taubel

Maria-Montessori-Allee 10

63457 Hanau

01772582580



http://www.tf-agent.ai

