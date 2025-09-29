Neuer Team-Lead für KI-Abteilung von handz.on

Dr. Gerald Bauer ist als Director AI mit an Bord des Münchner IT-Dienstleisters

München, 29. September 2025: Mit Dr. Gerald Bauer hat sich handz.on einen ausgewiesenen KI-Experten ins Team geholt, der den Ausbau der KI-Abteilung des Münchner IT-Dienstleisters weiter vorantreiben wird. Ganz gleich, ob bei internationalen Konzernen oder innovativen Start-ups: Bereits seit 2007 ist der diplomierte Informatiker im Bereich KI tätig und berät seit vielen Jahren Unternehmen bei der Umsetzung komplexer KI-Projekte. Der 45-Jährige hält einen Doktortitel des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI).

Dr. Gerald Bauer ist seit September als Director AI bei handz.on für die Weiterentwicklung der KI-Abteilung zuständig. Bevor er zu dem Münchner IT-Dienstleister kam, hat der DFKI-promovierte Informatiker sowohl bei internationalen Unternehmen als auch verschiedenen Start-ups sein KI-Know-how unter Beweis gestellt sowie letztere erfolgreich mit aufgebaut und skaliert. Seine Erfahrungsschwerpunkte liegen dabei im Team- und agilen Projektmanagement. Der KI-Spezialist ist zertifizierter Scrum Master und Scrum Product Owner. Ebenso hat er 2015 erfolgreich die PMP-Zertifizierung (Project Management Professional) des Project Management Institutes (PMI) abgeschlossen.

„Ich freue mich sehr, bei handz.on jetzt gemeinsam mit unserem Experten-Team das KI-Service-Portfolio weiter voranzutreiben“, so Dr. Gerald Bauer. „In meinem ersten Fokusprojekt arbeiten wir gerade an einer maßgeschneiderten, umfassenden KI-Lösung für einen Kunden. Unser Ziel ist es, gemeinsam mit dem Kunden eine klare Strategie für die KI-Transformation zu entwickeln und Schritt für Schritt umzusetzen. So schaffen wir die Basis für nachhaltige Wettbewerbsstärke und Zukunftssicherheit. Wir verstehen KI-Lösungen dabei als wertvolle Kollegen, die Teams entlasten, Potenziale freisetzen und die tägliche Arbeit bereichern. Das Ergebnis sind spürbare Effizienzgewinne, fundiertere Entscheidungen und mehr Freiraum für Innovation – mit einer Technologie, die den Menschen stärkt.“

handz.on ist ein IT-Dienstleister mit Standorten in München und Dortmund, der sich auf Enterprise Service Management, Enterprise Asset Management, Informationssicherheit sowie Künstliche Intelligenz (KI) spezialisiert hat. Mit einem nachhaltigen, dualen Ansatz aus Beratung und Entwicklung unterstützt handz.on seine Kunden dabei, technologische Herausforderungen effizient zu meistern.

Das Unternehmen zeichnet sich durch sein eingespieltes, interdisziplinäres Experten-Team aus, das durch langjährige Projekterfahrung schnelle Reaktionszeiten, qualitativ hochwertige Lösungen und maßgeschneiderte Beratungsansätze gewährleistet – selbst bei komplexen Anforderungen.

KI-Weiterbildung und KI-Beratung sind zentrale Bausteine im Leistungsportfolio von handz.on. Kunden profitieren von praxisnahen Schulungen zu ethischen Aspekten und den Auswirkungen des EU AI Acts, die Fachkräfte auf den neuesten Stand der KI-Technologien bringen sowie von strategischer KI-Beratung für den zielgerichteten Einsatz von künstlicher Intelligenz.

Unter der Eigenmarke handz.on as a Service bietet das Unternehmen zudem selbst entwickelte Softwarelösungen als Cloud-Services an. Mehr Informationen gibt es unter: https://www.on.de

