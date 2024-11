Neuer Vertriebschef bei heinekingmedia

Der Spezialist für Digital-Signage- und Collaboration-Lösungen beruft Wilfried Tollet zum Chief Sales Officer

Hannover, 28. November 2024: Wilfried Tollet leitet als Chief Sales Officer den Vertrieb der heinekingmedia GmbH, einem der deutschen Marktführer für Collaboration- und Digital-Signage-Systeme im Corporate- und Bildungssektor. Zu Tollets vorrangigen Aufgaben zählt der Ausbau der bestehenden Vertriebsstrukturen – allen voran der Aufbau des Channel-Sales-Bereichs mit einem entsprechendem Partnernetzwerk.

Für seine neue Aufgabe ist Tollet bestens gerüstet: Der Sales-Profi verfügt über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung im Bereich Vertrieb, Channel-Sales sowie Produktmanagement und Marketing. Bevor er zu heinekingmedia kam, war er in leitenden Positionen bei verschiedenen Anbietern von Consumer Electronics, IT- und AV-Produkten tätig – darunter Vestel, Clevertouch, CTouch, InFocus, Optoma und TDK-Electronics.

„Ich freue mich sehr über die spannenden Herausforderungen, die meine neue Position als CSO bei heinekingmedia mit sich bringt. Mein erstes Ziel ist es, gemeinsam mit meinem engagierten Team den indirekten Vertrieb mithilfe eines Netzwerks an spezialisierten AV-Händlern aufzubauen – im hybriden Vertriebsmodell sehen wir unsere Zukunft und ein großes Wachstumspotenzial“, so Tollet.

Die heinekingmedia GmbH mit Firmensitz in Hannover wurde 2006 gegründet und hat sich seitdem vom Hardware-Hersteller zum Komplettanbieter für innovative Collaboration- und Digital-Signage-Lösungen im Corporate- und Bildungssektor entwickelt. Zu den Hauptprodukten der B2B-Eigenmarke bemotive gehören das Interactive Whiteboard, das Digital Signage Board sowie KI-gestützte, DSGVO-konforme Software-Lösungen. Mit landesweit über 34.000 implementierten Systemen zählt das Unternehmen zu den Marktführern in Deutschland. Der End-to-End-Hersteller setzt von der Entwicklung bis zur Produktion auf Made in Germany. Weitere Informationen unter: www.bemotive.com.

Bildquelle: Heinekingmedia