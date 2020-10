Hamburg, 15. Oktober 2020:

Der Hamburger Werbeartikelhändler brilliant promotion® bietet seit dieser Woche das Sortiment des Lieferanten Xindao über seinen Onlineshop an. “Xindao” bedeutet laut dem Unternehmen mit Hauptsitz in den Niederlanden “Neuer Weg”, welchen die beiden Firmen nun gemeinsam gehen möchten. Mit über 950 Xindao-Artikeln erweitert brilliant promotion® sein Angebot an Werbeartikeln um Maßbänder, Multitools, Taschen und Regenschirme, Haushaltsutensilien, Technikartikel und Schreibwaren.

Xindao bietet rund 1.000 Werbeartikel – von Action Cam bis Zimmermannsbleistift

Das holländische Unternehmen “Xindao” präsentiert seit dieser Woche sein breites Angebot an Werbeartikeln über den Onlineshop des Hamburger Werbeartikelhändlers brilliant promotion® ( www.brilliant-promotion.com). Das Produktportfolio von Xindao umfasst rund 1.000 Werbeartikel. Die angebotenen Produkte sind unter anderem Maßbänder, Werkzeuge und Taschenlampen, Technikartikel, Taschen und Rucksäcke, Regenschirme, Schreibgeräte und Haushaltsutensilien wie Becher, Flaschen, Dosen und viele weitere Alltagsgegenstände. Ausgewählte Artikel können Kunden mit ihrem Logo veredeln lassen. Unveredelt sind die Produkte zum Teil schon ab ein Stück bestellbar. Ins Auge fällt, dass Xindao nicht nur eine breite Vielfalt bietet, sondern auch verschiedene Varianten, was das Material betrifft. So sind zum Beispiel über 70 Produkte aus Bambus hergestellt beziehungsweise enthalten Bestandteile aus Bambus.

Neue Partnerschaft für beide Unternehmen ein Zugewinn

Xindao ist ein etablierter Lieferant von Werbeartikeln, gegründet 1986 in den Niederlanden. Das Wort “Xindao” hat unterschiedliche Bedeutungen. “Neuer Weg” ist die Definition, welche die Unternehmensphilosophie am besten beschreibt: Geschäfte auf neuen Ideen aufbauen und durch Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern, Kunden und Lieferanten weiter ausbauen. So ist sowohl für Xindao als Lieferant als auch für brilliant promotion® als Werbeartikelhändler die neue Partnerschaft ein Zugewinn. Denn Xindaos Mission lautet: “Wir entwerfen funktionale Produkte, die dem Empfänger die Wertschätzung des Schenkenden spüren lassen.” Dies entspricht dem Geschäftssinn von brilliant promotion®, wie Said Ghalamkarizadeh, Geschäftsführer des Hamburger Werbeartikelunternehmens, unterstreicht: “Werbemittel sind Botschaften, mit denen Unternehmen Flagge zeigen. Ihr Logo fällt auf Werbeartikeln direkt ins Auge, Geschäftspartner verankern die Marke im Kopf und somit wird der persönliche Kontakt gefestigt. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft und schaffen eine Verbindung.”. Mit dem Sortiment von Xindao bietet brilliant promotion® seinen Kunden eine interessante neue Auswahl an Werbeartikeln für jeden Anlass und jedes Budget.

Über brilliant promotion®:

brilliant promotion® ist eine Marke der SAID Marketing & Vertriebsservices GmbH. Seit 2008 steht das Unternehmen seinen Kunden aus den verschiedensten Branchen mit Begeisterung, Einsatzfreude und Know-how rund um Werbeartikel und -geschenke zur Verfügung. Neben der Marke brilliant promotion® gehört die Marke brilliant badges® ( www.brilliant-badges.de) ebenfalls zum Unternehmen. Dieser Geschäftsbereich ist einer der führenden Anbieter für Namensschilder in Europa.

