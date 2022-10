Neuer Weltrekord beim 12. Internationalen Speaker Slam

Cherry Gehring wurde mit dem „Excellend Award“ ausgezeichnet

Cherry Gehring begeisterte mit seinem Thema „Mit der Stimme zurück

zur Leichtigkeit“ das Publikum und die Experten Jury. Er wurde

frenetisch und mit Standing Ovation gefeiert.

Insgesamt waren 147 Rednerinnen und Redner aus 18 Nationen beim

12. Internationalen Speaker Slam in Mastershausen angetreten. Damit

wurde ein neuer Weltrekord aufgestellt, denn bei keiner bisherigen

Veranstaltung, ob in New York, München oder Hamburg, gab es so viele

Teilnehmer. Der „Rednerwettstreit“ wurde vom Top-Speaker Hermann

Scherer ins Leben gerufen. Die Rednerinnen und Redner traten mit ihren

individuellen Themen gegeneinander an und hatten nur 4 Minuten Zeit,

um Publikum und Jury zu überzeugen.

Cherry Gehring nutze seine 240 Sekunden um alle in seinen Bann zu

ziehen. Sein Thema: „Mit der Stimme zurück zur Leichtigkeit“, faszinierte

und fesselte Publikum und Jury gleichermaßen. Gehring stand vor

kurzem mit seiner Stimme mit PUR noch auf Schalke vor 68.000 Fans

auf der Bühne, nun will er seine Erfahrungen mit anderen teilen und hat

für die Zukunft einiges vor.

Cherry Gehring: „Gott hat mir diese Stimme geschenkt und dafür bin ich

dankbar. Ich erreiche damit viele Menschen und kann mit der Musik

Emotionen und Stimmungen jeder Art erzeugen. Dies möchte ich künftig

noch intensiver, auch in anderen Bereichen, nutzen. So möchte ich als

Motivations- und Key Note Speaker tätig werden und mehr noch von

meinen Erfahrungen zurückgeben.“

Sein Thema „Mit der Stimme zurück zur Leichtigkeit“ hat Cherry Gehring

also nicht zufällig ausgewählt. Dieses Thema beschäftigt den

Vollblutmusiker bereits seit längerem intensiv, ein Buch dazu ist in

Arbeit. Künftig werden wir also noch mehr Cherry Gehring hören und das

nicht nur auf der Bühne.

Sänger,

Comedian,

Botschafter der Leichtigkeit

Kontakt

Cherry Gehring

Cherry Gehring

Hoheheimerstraße 101

71686 Remseck

00491711471783

cherry.gehring@icloud.com

http://www.cherrygehring.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.