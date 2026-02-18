Neuer Wien-Krimi wirft Schatten auf eine weltberühmte Institution

Tod bei den weißen Pferden – Romandebüt von Sascha F.

Zug, Feb. 2026 – Mit dem Roman „Tod bei den weißen Pferden“ legt Sascha F. einen fesselnden Spannungsroman vor, der tief in die ehrwürdigen Mauern der Spanische Hofreitschule führt – dorthin, wo Tradition, Machtstrukturen und moderne Abgründe aufeinandertreffen.

Im Mittelpunkt steht Dr. Paul Delano, Amtstierarzt in Niederösterreich. Was als routinemäßige Überprüfung beginnt, entwickelt sich rasch zu einem brisanten Ermittlungsfall. Zwischen Lipizzanerhengsten, Stallalltag und höfischer Disziplin stößt Delano auf Ungereimtheiten – und schließlich auf ein blutüberströmtes Pferd, dessen Verletzungen mehr Fragen aufwerfen als Antworten liefern.

Der Verdacht: Hinter den historischen Fassaden könnte sich weit mehr verbergen als nur Reitkunst auf höchstem Niveau.

Der Roman verbindet atmosphärische Milieuschilderung mit kriminalistischer Spannung. Die traditionsreiche Welt der Lipizzaner – Sinnbild österreichischer Kultur – wird zum Schauplatz einer vielschichtigen Geschichte über Loyalität, Hierarchie, Verantwortung und verdeckte Machenschaften.

Sascha F. kennt das Umfeld aus nächster Nähe. Im Vorwort heißt es, die Eindrücke aus dem Inneren der Institution seien authentisch – auch wenn Figuren und Ereignisse frei erfunden sind . Gerade diese Nähe zur Realität verleiht dem Werk eine besondere Intensität.

„Tod bei den weißen Pferden“ ist mehr als ein Kriminalroman. Es ist ein atmosphärisch dichter Blick hinter die Kulissen einer weltbekannten Institution – spannend, detailreich und mit überraschenden Wendungen.

Ein Muss für Liebhaber anspruchsvoller Spannungsromane mit österreichischem Flair.

Bibliografische Angaben

-Titel: Tod bei den weißen Pferden

-Autor: Sascha F.

-ISBN: 978-3-03886-086-0

-Verlag: Österreichische Literaturgesellschaft (Imprint der Europäische Verlagsgesellschaften GmbH)

