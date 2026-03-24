NEUERÖFFNUNG 2026: Erste Longevity Center in Europa? – BODYforming in Zürich / Winterthur!

NEU IN WINTERTHUR / ZÜRICH (CH): BODYforming wird zum Longevity Center

Mehr Energie. Bessere Regeneration. Länger gesund leben.

BODYforming richtet sich neu aus – und gehört damit zu den ersten Longevity Centern in der Schweiz.

„Ich habe gelernt: Der Körper braucht mehr als Training. Er braucht ein System, das Form und Energie vereint. Genau das ist BODYforming – äussere Veränderung und innere Regeneration unter einem Dach.“

– Andrea Garcia Alvarez, Gründerin von BODYforming

Neben bewährten Anwendungen wie Kryolipolyse und Lymphdrainage setzt das Studio jetzt auf modernste Technologien aus dem Bereich Biohacking und Performance:

– IHHT-Höhentraining

– AVACURA

– HALORED

– PELVIPOWER

– Diagnostik & Analyse

Eröffnungsaktion: Longevity-Check zum Spezialpreis

Zum Relaunch bietet BODYforming eine exklusive Einführungsaktion:

Interessierte erhalten einen umfassenden Longevity-Check inklusive Beratung und individueller Analyse zum Sonderpreis.

Einführungspreis: CHF [149] statt CHF [199]

Gültig bis: [01.06]

CODE: BODY-2026

Termine können ab sofort online unter www.bodyforming.ch gebucht werden.

Über BODYforming

BODYforming mit Sitz in Winterthur ist spezialisiert auf moderne Körper- und Gesundheitskonzepte. Mit dem Relaunch als Longevity Center setzt das Unternehmen neue Maßstäbe im Bereich Prävention, Regeneration und Performance-Optimierung.

BODYforming ist ein Longevity-Zentrum in Winterthur, das äussere Formung mit innerer Regeneration verbindet. Unter einem Dach vereinen wir Technologien für beide Bereiche: Shape arbeitet von aussen an deiner Körperform. Charge arbeitet von innen auf Zellebene. Wissenschaftlich fundiert, mit zertifizierten Geräten, persönlich betreut. Nachhaltige Veränderung kann entstehen, wenn beide Bereiche zusammenwirken.

Firmenkontakt

BODYforming

Andre Garciaa Alvaréz

Neuwiesenstrasse 29

8400 Winterthur

+41768146266



https://www.bodyforming.ch/

Pressekontakt

Lumos Digitalmedia

Moritz Kleff

Abbestraße 15

22765 Hamburg

+4915510744059



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