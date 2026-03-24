NEUERÖFFNUNG 2026: Erste Longevity Center in Europa? – BODYforming in Zürich / Winterthur!

NEU IN WINTERTHUR / ZÜRICH (CH): BODYforming wird zum Longevity Center
Mehr Energie. Bessere Regeneration. Länger gesund leben.
BODYforming richtet sich neu aus – und gehört damit zu den ersten Longevity Centern in der Schweiz.
„Ich habe gelernt: Der Körper braucht mehr als Training. Er braucht ein System, das Form und Energie vereint. Genau das ist BODYforming – äussere Veränderung und innere Regeneration unter einem Dach.“
– Andrea Garcia Alvarez, Gründerin von BODYforming
Neben bewährten Anwendungen wie Kryolipolyse und Lymphdrainage setzt das Studio jetzt auf modernste Technologien aus dem Bereich Biohacking und Performance:
– IHHT-Höhentraining
– AVACURA
– HALORED
– PELVIPOWER
– Diagnostik & Analyse
Eröffnungsaktion: Longevity-Check zum Spezialpreis
Zum Relaunch bietet BODYforming eine exklusive Einführungsaktion:
Interessierte erhalten einen umfassenden Longevity-Check inklusive Beratung und individueller Analyse zum Sonderpreis.
Einführungspreis: CHF [149] statt CHF [199]
Gültig bis: [01.06]
CODE: BODY-2026
Termine können ab sofort online unter www.bodyforming.ch gebucht werden.
Über BODYforming
BODYforming mit Sitz in Winterthur ist spezialisiert auf moderne Körper- und Gesundheitskonzepte. Mit dem Relaunch als Longevity Center setzt das Unternehmen neue Maßstäbe im Bereich Prävention, Regeneration und Performance-Optimierung.
BODYforming ist ein Longevity-Zentrum in Winterthur, das äussere Formung mit innerer Regeneration verbindet. Unter einem Dach vereinen wir Technologien für beide Bereiche: Shape arbeitet von aussen an deiner Körperform. Charge arbeitet von innen auf Zellebene. Wissenschaftlich fundiert, mit zertifizierten Geräten, persönlich betreut. Nachhaltige Veränderung kann entstehen, wenn beide Bereiche zusammenwirken.
Firmenkontakt
BODYforming
Andre Garciaa Alvaréz
Neuwiesenstrasse 29
8400 Winterthur
+41768146266
https://www.bodyforming.ch/
Pressekontakt
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Abbestraße 15
22765 Hamburg
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