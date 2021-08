Neueröffnung bei IHG Hotels & Resorts: Kimpton St Honore Paris

Das erste französische Haus der Luxus-Boutique-Marke von IHG Hotels & Resorts eröffnet in einem der begehrtesten Viertel von Paris

München/ London, 30. August 2021: Kimpton St Honore Paris, die erste Eröffnung in Frankreich für die Luxus-Boutique-Marke von IHG Hotels & Resorts, hat offiziell seine Pforten geöffnet und bietet kreatives Flair und herzlichen Service in einem Art Nouveau-Gebäude von 1917. Das neue Hotel liegt im Opernviertel, nur einen Steinwurf vom Place Vendome, der Pariser Oper, dem Faubourg St Honore und den Tuileriengärten entfernt.

Das ehemalige Kaufhaus “Samaritaine de Luxe” aus dem Jahr 1900 wurde vom französischen Architekten und Innenraumgestalter Charles Zana sorgfältig in einen anspruchsvollen, entspannenden Luxusbereich umgewandelt. Die 123 stilvollen Gästezimmer und 26 wunderschön gestalteten Suites sind von der Art-Deco-Szene der 1930er Jahre inspiriert. Balkone, raumhohe Fenster und sorgfältig ausgewählte Kunstwerke verleihen den Innenräumen des Hotels einen Hauch von Kimptons kühnem Design und Pariser Schick. Das auffällige Original-Treppenhaus und der hölzerne Aufzug des Gebäudes wurden restauriert und sind die herausragenden Merkmale des Hotels.

Dank des innovativen Konzepts von Kimpton für Restaurants und Bars und der Konzentration der Marke auf die Förderung herzlicher zwischenmenschlicher Beziehungen wird das Kimpton St Honore Paris der sozialen und gastronomischen Szene der Hauptstadt neues Leben einhauchen.

Im Erdgeschoss des Hotels befindet sich das Montecito Restaurant & Bar mit Innenraumgestaltung von Humbert & Poyet, einem makellosen Service und einem lichtdurchfluteten Innenpatio. Montecito ist eine moderne Variante einer entspannten Brasserie, die von der multikulturellen Küche der Pazifischen Westküste Amerikas beeinflusst wurde. Die üppigen Grünpflanzen und lässig-schicken bunten Teller und die Zutaten aus lokaler Herkunft vereinen kalifornisches Flair und französischen Genuss. Zu den Spezialitäten gehören Fisch-Tacos, knusprige Langusten-Tostada, Rindfleisch Asada, Kopfsalat oder Gourmettrüffelpizzetta. Für Frühstück oder Brunch werden Acai-Schalen und Pfannkuchen zusammen mit bestem fachmännisch gebrühtem Kaffee serviert.

Die lässig-luxuriöse Bar und der Garten auf dem Dach des Hotels im 10. Stockwerk, Sequoia, entworfen von Charles Zana, bieten einen 360°-Blick über die Dächer von Paris und seine symbolträchtigen Bauwerke wie den Eiffelturm und die Opera Garnier. Das Sequoia verströmt leichte Raffinesse und entspannten Chic an einem Ort, an dem die Gäste ein handverlesenes Wein- und Champagnermenü genießen oder einen der typischen Mai-Tai-Cocktails wählen können.

Gäste können Kimptons charakteristische, außergewöhnliche Extras wie das Kimpton Morning Kickstart genießen, das im Mezzanine-Bibliotheksbereich des Hotels mit Kaffee vom Pariser Röster LOMI und Tee von Kusmi Tea eingenommen wird. Im selben Raum findet täglich um 17 Uhr die beliebte Kimpton Social Hour statt, die Gästen die Möglichkeit bietet, mit anderen in Kontakt zu treten.

Für einen Moment der Entspannung und des Wohlbefindens verfügt das Hotel über einen beheizten Innenpool, ein hochmodernes Fitnesscenter und ein von der französischen Marke CODAGE betriebenes Spa mit zwei wunderschön eingerichteten Behandlungsräumen.

Wie in allen Kimpton-Hotels stehen den Gästen Leihfahrräder zur Verfügung, um die Stadt zu erkunden. Das Kimpton St Honore Paris ist eine Partnerschaft mit dem lokalen, familiengeführten Fahrradgeschäft La Roue Libre eingegangen, das nur wenige Schritte vom Hotel entfernt liegt. Das Hotel hat sich außerdem mit dem Luxusunternehmen Bonne & Filou zusammengetan, um alle vierbeinigen Gäste bei ihrer Ankunft mit Hunde-Macarons zu versorgen – eine Umsetzungsvariante der bekannten haustierfreundlichen Richtlinie von Kimpton in all seinen Hotels weltweit.

Christophe Laure, Area General Manager, IHG Hotels & Resorts, kommentierte die Eröffnung: “Paris ist bekannt für seine Kunst, sein Design und seine reiche Kultur und daher ein großartiger Standort für die neueste Kimpton-Eröffnung, ein globales Flaggschiff. Das Kimpton St Honore Paris bringt ein neues Luxusangebot nach Paris, das mit ruhigem Selbstbewusstsein, lässiger Eleganz und der Unbeschwertheit des Pariser Chics traditionelle Grenzen sprengt.”

Derzeit gibt es weltweit 75 Kimpton-Hotels, und weitere 32 neue Hotels sind in Planung. Das Kimpton St Honoré Paris reiht sich in ein Portfolio von sechs weiteren Hotels in Europa ein, darunter das Kimpton Vividora Hotel in Barcelona, das Kimpton De Witt in Amsterdam und vier Kimpton Hotels in Großbritannien. Nach den Eröffnungen in Tokio und Bangkok im vergangenen Jahr wird das Kimpton Koh Samui, das zweite Kimpton-Hotel in Thailand, 2021 nach dem Debüt der Marke im Land eröffnen. Luxus an der Küste und balinesische Gastfreundlichkeit im Kimpton Naranta Bali, am Strand von Nusa Dua in der Region, wird kurz darauf folgen. Auch in Australien wird Kimpton noch in diesem Jahr mit der Eröffnung des Kimpton Sydney erstmalig im Land präsent sein.

IHG Rewards-Mitglieder können Punkte für Aufenthalte im Kimpton St Honoré Paris, das Teil der IHG Hotels & Resorts-Gruppe ist, sammeln und einlösen.

Über IHG Hotels & Resorts

IHG Hotels & Resorts [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)] ist ein globales Hotelunternehmen mit dem Ziel, wahre Gastfreundschaft für alle (True Hospitality for Good) zu bieten.

Mit einer Familie von 17 Hotelmarken und IHG Rewards, einem der weltweit größten Hoteltreueprogramme, verfügt IHG über fast 6.000 Hotels in mehr als 100 Ländern und weitere 1.800 in der Konzeptionsphase.

-Luxury & Lifestyle: Six Senses Hotels Resorts Spas, Regent Hotels & Resorts, InterContinental Hotels & Resorts, Kimpton Hotels & Restaurants, Vignette Collection, Hotel Indigo

-Premium: HUALUXE Hotels & Resorts, Crowne Plaza Hotels & Resorts, EVEN Hotels, voco Hotels

-Essentials: Holiday Inn Hotels & Resorts, Holiday Inn Express, avid hotels

-Suites: Atwell Suites, Staybridge Suites, Holiday Inn Club Vacations, Candlewood Suites

Die InterContinental Hotels Group PLC ist die Holdinggesellschaft der Gruppe und ist in England und Wales eingetragen und registriert. Weltweit arbeiten ca. 350.000 Mitarbeiter in den IHG Hotels und Unternehmensniederlassungen.

Besuchen Sie unsere Website, um sich über die Hotels zu informieren und Reservierungen vorzunehmen oder mehr über IHG Rewards zu erfahren. Unsere neusten Nachrichten finden Sie in unserem Newsroom oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook und Twitter.

Über das Luxury & Lifestyle-Portfolio von IHG Hotels & Resorts

Aufbauend auf dem Erbe von InterContinental Hotels & Resorts – der ersten und größten Luxushotelmarke der Welt, die in diesem Jahr ihr 75-jähriges Bestehen feiert – ist IHG zum zweitgrößten Luxury & Lifestyle-Anbieter der Welt geworden, sowohl gemessen an der Zahl der eröffneten Hotels als auch an der Zahl der in der Konzeptionsphase befindlichen Hotels. Die Übernahmen der Kultmarken Regent Hotels & Resorts und Six Senses Hotels Resorts Spas sowie die internationale Expansion von Kimpton Hotels & Restaurants und Hotel Indigo haben ein beeindruckendes Portfolio für Gäste und Eigentümer geschaffen, das sich durch ein zeitloses Erbe auszeichnet und durch unverwechselbares Design und unvergesslichen Service verbunden ist. Mit mehr als 430 Hotels oder 100.000 Zimmern macht das Luxury & Lifestyle-Portfolio von IHG jede Reise zu einem Fest außergewöhnlicher Erlebnisse, jedes auf seine eigene Weise.

