Neueröffnung der Gaststätte im Ferienpark Birnbaumteich – mit Grillgenuss und Musik

Saisonstart mit Grillgenuss und Musik im April

Mit dem Start in die neue Saison öffnet die Gaststätte im Ferienpark Birnbaumteich – mit Blick auf den Birnbaumteich und umgeben von Wäldern – am Freitag, den 4. April, um 13:00 Uhr wieder ihre Türen. Gäste erwartet ein geselliger Nachmittag mit herzhaften Spezialitäten, süßen Köstlichkeiten und musikalischer Unterhaltung.

Mit-Geschäftsführerin Jana Maksimcev, des Ferienparks Birnbaumteich freut sich auf den Neustart der Gaststätte: „Mit Liebe und Wertschätzung eröffnen wir die Gaststätte neu und freuen uns auf zahlreiche Besucher, die diesen besonderen Tag mit uns feiern und genießen. Denn nur mit Gästen wird die Gaststätte ein Erfolg. Daher stecken wir unser ganzes Herz und unsere Arbeit in dieses Projekt.“

Zur Eröffnung wird eine vielfältige Auswahl an frisch gegrillten Speisen serviert: Saftige Steaks, herzhafte Würstchen, zarte Rippchen, würziges Grillgemüse und goldbraun gebackene Kartoffeln versprechen besten Genuss. Auch für Veganer gibt es kreative und schmackhafte Grillvarianten.

Passend dazu werden erfrischende Getränke angeboten. Neben frisch gezapftem Bier vom Fass stehen verschiedene Schorlen zur Auswahl, darunter fruchtige Apfelschorle, erfrischende Rhabarberschorle und weitere sommerliche Variationen.

Für alle, die es süß mögen, gibt es eine Auswahl an Desserts: Klassische Eisbecher wie Bananensplit oder Eis mit heißen Himbeeren, cremige Schokoladen- und Vanilleshakes sowie hausgebackener Kuchen sorgen für den perfekten Abschluss.

Musikalisch wird die Eröffnung von Schlagermusik begleitet, die für gute Stimmung sorgt. Zudem gibt es für alle Gäste eine kleine Überraschung.

Über den Ferienpark Birnbaumteich

Der Ferienpark Birnbaumteich liegt idyllisch im Harz und bietet Erholungssuchenden, Naturliebhabern und Familien ein vielseitiges Freizeit- und Übernachtungsangebot. Umgeben von Wäldern und unberührter Natur lädt der Birnbaumteich zum Schwimmen, Angeln und Entspannen ein. Der Ferienpark verfügt über Camping- und Wohnmobilstellplätze, Ferienhäuser und Bungalows, die sowohl für einen kurzen Aufenthalt als auch für längere Urlaube geeignet sind.

Für Aktivurlauber gibt es zahlreiche Wander- und Radwege, während Familien sich über ein vielfältiges Freizeitangebot freuen können. Die Gaststätte des Ferienparks, die sich direkt am Birnbaumteich befindet, bietet Gästen während ihres Aufenthalts eine Auswahl an Speisen und Getränken in entspannter Atmosphäre mit Seeblick.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, den Saisonstart am Birnbaumteich mitzufeiern.

JANE UHLIG ist Medien- und Pressebüro für Berichterstattung und bietet aktuelle Nachrichten über Unternehmen, Gesellschaft, Projekte, Mode, Events, Prominente und Lifestyle. www.janes-magazin.de

Kontakt

Jane Uhlig Medienbüro für Lifestyle-Berichterstattung

Jane Uhlig

Heinrich-Sorg-Str. 6

63477 Maintal

0151-11623025



https://janes-magazin.de/

Bildquelle: Ferienpark Birnbaumteich