Neueröffnung – Der Shop für Cool Chain Solutions

Auf der Website www.medilogisticsytems.com bietet die Firma OHLRO Harschaum GmbH nun hochwertige Verpackungssysteme für den Versand von temperaturempfindlichen und besonders sensiblen Produkten an, welche einen erweiterten Schutz durch die eingesetzte Verpackung sowie dem entsprechendem Equipment benötigen. OHLRO bietet hierfür qualifizierte Lösungen aus einer Hand an. Weiter noch besteht die Möglichkeit einer erweiterten Produktqualifizierung durch den Kunden. Eine entsprechend ausgerüstete Klimakammer sowie ausgebildetes Personal schaffen diese interessante Möglichkeit.

Die angebotenen EPS+VIP Verpackungslösungen stellen eine Kombination von verschiedenen Werkstoffen mit ebenso unterschiedlichen Produktmerkmalen dar. Die Abstimmung der Komponenten sowie die intelligente Anordnung von optinalem Zubehör ermöglichen einen sicheren und nachvollziehbaren Transport der hochempfindlichen Waren des Kunden. Im Fokus stehen hier sicherlich temperaturempflindliche Waren wie z.B. Laborproben oder Blutprodukte, jedoch bietet die breite Produktpalette von aktuell 17 Pharmaboxen und 2 unterschiedlichen Wandstärken ein breites Spektrum an Verwendungsmöglichkeiten an.

Alle Verpackungen können u.a. mit einer Außenkartonage bezogen werden sowie den benötigten PCM’s (Phase Change Materials), also entsprechenden Kühlelementen zur Steuerung der benötigten Temperatur innerhalb der Verpackung. Die angebotenen Einsatztemperaturen liegen aktuell zwischen -30°C und +30°C.

Eine weiteres zusätzliches Bauteil rundet dieses Verpackungssystem ab. Dabei handelt es sich um USB-Temperaturlogger zur Aufzeichnung und Datenerfassung der Temperatur innerhalb der Verpackung während des Transportes. Ein besonderes Highlight ist hier die Benutzerfreundlichkeit der Hardware. Die Aufzeichnung erfolgt ohne aufwendige Programmierung und zusätzlicher Software bei der Auslesung des Temperaturloggers. Diese kann schnell und einfach an jedem PC oder Laptop vorgenommen werden. Weitere Geräte zum Monitoring mit erweiterten Auswertungsmöglichkeiten wie zum Beispiel der Position, Luftfeutigkeit und Lichteinfall, können gesondert angefragt werden.

Die OHLRO Hartschaum GmbH verfolgt mit der Website www.medilogisticsystems.com den Zweck, eine komplette Verpackungslösung aller benötigten Komponenten und Qualifizierungen aus einer Hand anzubieten. Keine aufwendige Suche bei unterschiedlichen Anbietern nach benötigtem Equipment.

Die neue Klimakammer der OHLRO Hartschaum GmbH wir zum 15.01.2021 den Betrieb aufnehmen. Ab diesem Zeitpunkt sind spezifische Produkt und Prozessqualifizierungen im Auftrag des Kunden mit OHLRO Verpackungen und Equipment gemäße ISTA7D möglich. Weiter werden auf der Website demnächst kostenlose Standard-Qualifizierungen der angesprochenen 17 Verpackungstytpen mit konstanten ambient Temperaturen kostenfrei zum Donwload angeboten werden.

Die OHLRO Hartschaum GmbH in Strausberg bei Berlin produziert bereits in der zweiten Generation Styroporboxen für unterschiedlichste Branchen wie z.B. Lebensmittelproduzenten, Industrie und Pharma. Wir stehen für hochwertige und smarte Verpackungslösungen.

Die neue Website für Qualitätsverpackungen, Monitoring und Produktqualifizierungen ist ein weiteres Angebot an Kunden aus der Pharmazie, Apotheken, Klinische Studienbetreiber und Labore. OHLRO bietet nun auch Komplettlösungen für besonders temperaturempfindliche Waren und und somit Sicherheit für den Kunden.

