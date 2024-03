Neuerscheinung: Kauf dir einen Rucksack und lauf einfach los!

Bernd Hammer veröffentlicht sein erstes Buch

„Bernd, du bist ein Geschichtenerzähler und solltest ein Buch schreiben.“ Blödsinn, dachte Bernd Hammer – wieso sollte er ein Buch schreiben?! Er hatte das Pilgern nicht mit dem Gedanken begonnen, seine Erlebnisse aufzuschreiben, aber wieder zurück, hörte er von Freunden und Bekannten in jedem zweiten Satz: „Wann hört man von dir?“

„Also hielt ich Vorträge in den Kirchen und der Bücherei mit großem Besucherzuspruch. Bis eine Pandemie namens Corona mein Engagement zum Erliegen brachte“, erzählt Bernd Hammer. Es blieb die Frage: Ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, ein Buch zu verfassen?

Bernd Hammer wurde 1956 in der Schillerstadt Marbach am Neckar geboren. Er arbeitete nach der Ausbildung zum Elektromechaniker über 30 Jahre bei einem großen Finanzdienstleister im digitalen Druckbereich. Mit dem Pilgervirus infiziert wurde er durch Shirley MacLaines spirituelle Reise auf dem Jakobsweg. Doch an eine Pilgerreise war zunächst nicht zu denken. Familie, Beruf, Hobbys – das Leben kam dazwischen. Erst durch ein Geschenk seiner Frau rückte der Pilgerweg wieder mehr in sein Bewusstsein. Der Bildband von Ulrich Hagenmeyer „Das Ziel ist der Weg“ öffnete ihm die Augen: Der Weg sollte vor der Haustüre beginnen. Es sollte dieselbe Route sein, die Hagenmeyer in seinem Buch vorgegeben hatte.

2.726 km von Erdmannhausen nach Santiago de Compostela und zum Kap Finisterre. „Kauf dir einen Rucksack und lauf einfach los!“ ist ein reich bebildertes Reisetagebuch mit humorvollen Begegnungen und erlebnisreichen Geschichten mit zwei essentiellen Themen: Wo gibt es etwas zu essen und wo eine Unterkunft?

Wir senden Ihnen gern ein kostenloses Exemplar sowie weitere Informationen zu.

„Kauf dir einen Rucksack und lauf einfach los!“, Bernd Hammer, erschienen im Verlag Deutsche Literaturgesellschaft

ISBN: 978-3-03831-306-9, Klappenbroschur, 390 Seiten, 22EUR / 24CHF

Self-Publishing mit Verlags-Know How: Die Deutsche Literaturgesellschaft veröffentlicht ausgewählte Werke von Autoren und sorgt dafür, dass diese im richtigen Umfeld wahrgenommen werden. Die Bücher der Deutschen Literaturgesellschaft werden unter anderem in den ehrwürdigen Bibliotheken von Cambridge, Oxford und der Sorbonne archiviert. Über die Autoren der Deutschen Literaturgesellschaft und ihre Bücher haben mehrfach große Medien berichtet, darunter die BILD, SÜDDEUTSCHE, FAZ, SPIEGEL, ZDF, ARD, RTL, VOX, SAT1, PRO7, SRF, ORF u.v.a.m. Ein Service der Europäische Verlagsgesellschaften GmbH.

Firmenkontakt

Deutsche Literaturgesellschaft

Rodja Smolny

Fasanenstr. 61

10719 Berlin

030/76 75 99 22



https://deutsche-literaturgesellschaft.de

Pressekontakt

Deutsche Literaturgesellschaft Ansprechpartner Presse

Rodja Smolny

Fasanenstr. 61

10719 Berlin

030/224 09 258

030/224 09 259



https://deutsche-literaturgesellschaft.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.