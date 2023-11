Neuerscheinung: Pazifikimpressionen

Streifzug durch Natur, Kultur, Geschichte und das Leben vor Ort

Im Frühjahr 2011 waren Frau Dr. und Herr Dr. Zimmer Passagiere der MS Rotterdam während einer Rundfahrt durch Französisch-Polynesien. Das machte Appetit auf mehr und weilten sie im Folgejahr während der Grand Voyage durch den Pazifik von Seattle nach San Diego auf der MS Amsterdam und nahmen dann an der Anschlussreise durch den Panamakanal nach Fort Lauderdale teil. Das Ehepaar war begeistert von dem kulturellen Angebot während dieser Reisen und es inspirierte Peter Zimmer, sich näher mit der Geschichte, der Politik und der Entwicklung der besuchten Länder zu befassen.

Der Autor wurde 1942 in Hannover geboren. Er studierte Humanmedizin an den Universitäten Bonn und legte das medizinische Staatsexamen in Graz ab, es folgte die Dissertation an der Universität Bonn. Zusammen mit seiner Frau Dr.med. Gisela Zimmer führten sie über 32 Jahre eine Landarztpraxis in Hohenlohe (Baden-Württemberg).

Im Ruhestand zogen sie dann in das Tessin, das fortan ihren Lebensmittelpunkt bildet.

„Als Jugendlicher beflügelten Bücher über Captain James Cook mein Interesse am Pazifik. Häufige Besuche in den USA aufgrund enger verwandtschaftlicher Verbindungen boten die Gelegenheit zahlreiche Bücher und Magazine von Verlagen aus den USA zu lesen, insbesondere über den Pazifikraum. Nach der Berentung war es uns gegönnt während dreier längerer Kreuzfahrten von insgesamt siebeneinhalb Monaten den pazifischen Raum zu erleben“, so Dr. Peter Zimmer über seine Begeisterung für den Pazifik. Drei Jahre hat es von der ersten Recherche bis zum vorliegenden Buch gedauert und nun ist es geschafft. Mit 954 Seiten ist ein beeindruckendes Werk entstanden, das nicht nur Geschichte zu bieten hat, sondern auch tolle bildliche Eindrücke der Länder, private Gedanken und vor allem Wunderbares unserer Erde zeigt.

Pazifikimpressionen, Peter Zimmer, erschienen im Verlag Schweizer Literaturgesellschaft

ISBN: 978-3-03883-139-6, gebunden, 954 Seiten, 98CHF / 90EUR

