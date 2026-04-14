Neuerscheinung: „Wenn alles eins ist, ist alles easy“

Rosa Koppelmann verbindet Quantenphysik und Non-Dualität mit dem echten Alltag

Was, wenn Spiritualität keine Glitterpostkarte ist – sondern Quantenphysik? Was, wenn es keine Vergangenheit gibt, die du heilen musst? Und was, wenn das Leben nicht leichter werden muss, weil es das längst ist? Genau diesen Fragen geht Rosa Koppelmann in ihrem neuen Buch nach – direkt, persönlich und mit wissenschaftlicher Präzision.

In „Wenn alles eins ist, ist alles easy“ verbindet Rosa Koppelmann, Gründerin der Rosa-Koppelmann-Methode (RKM), Non-Dualität, Nervensystemtheorie und Quantenphysik zu einem Buch, das so klingt wie ein Gespräch unter Freundinnen – und gleichzeitig die wissenschaftlichen Grundlagen dessen liefert, warum das Leben sich so schwer anfühlt, obwohl es das nicht sein müsste.

Hilfe gegen Spirituelles Burnout

Das Buch richtet sich an Leserinnen, die genügend Persönlichkeitsentwicklung hinter sich haben, um zu wissen: Etwas stimmt mit dem Ansatz nicht. Rosa Koppelmann nennt es spirituelles Burnout – das Resultat jahrelanger Vergangenheitsanalyse, innerer-Kind-Arbeit und High-Vibe-Mindset-Optimierung, die das Leben nicht leichter, sondern schwerer gemacht hat.

Die Rosa-Koppelmann-Methode setzt dort an, wo klassische Ansätze aufhören: Sie basiert nicht auf Reparatur, sondern auf Erinnerung. Die Erinnerung daran, dass du bereits ganz bist. Dass Gefühle keine Störungen sind, sondern Schwingungen. Dass Zeit – wissenschaftlich betrachtet – eine Konstruktion des Nervensystems ist. Und dass genau deshalb nichts in der Vergangenheit aufgeräumt werden muss.

„Meine Kunden sagen gerne: ,Es ist das Gefühl, als würde ich das erste Mal im Leben nach Hause kommen“, berichtet Rosa Koppelmann.

„Wenn alles eins ist, ist alles easy“ ist in zwei Teile gegliedert: Das Fundament erklärt anschaulich, wie Wahrnehmung, Nervensystem, Zeit und Energie zusammenwirken. Der zweite Teil zeigt die praktische Anwendung der Rosa-Koppelmann-Methode in zentralen Lebensbereichen: Beziehung, Geld, Gesundheit und Tod.

Als Mutter von vier Kindern, Unternehmerin und Gründerin der Rosa-Koppelmann-Methode schreibt Rosa Koppelmann aus gelebter Erfahrung: von Hartz IV zu einem siebenstelligen Business, von innerem Chaos zu einem Leben, das sich leicht anfühlt. Weil sie aufgehört hat, nach Lösungen zu suchen, die es nie gebraucht hätte.

ZUR PUBLIKATION

Titel: „Wenn alles eins ist, ist alles easy – Eine Einladung in das unendliche Spiel des Lebens“

Autorin: Rosa Koppelmann

Erschienen: 10. April 2026

Umfang: ca. 240 Seiten

Themen: Non-Dualität, Quantenphysik, Nervensystem, Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung

Rosa Koppelmann wurde 1987 in Berlin geboren und wuchs in einer Welt aus politischen Idealen, spirituellen Experimenten und existenziellen Widersprüchen auf. Sie lebte in Frankreich, Ghana und den USA, wurde Unternehmerin, Mutter von vier (bald fünf) Kindern. Und blieb dabei lange auf der Suche nach dem, was unter allem liegt. Diese Suche führte sie immer tiefer nach Innen – in die direkte Erfahrung dessen, was sie heute ‚gelebte Nondualität‘ nennt: die Erkenntnis, dass alles eins ist. Nicht als spirituell-philosophische Idee, sondern als direkte, gelebte Erfahrung im Alltag. Aus dieser Erfahrung heraus entwickelte sie die Rosa-Koppelmann-Methode (RKM): eine Synthese aus Neurobiologie, Quantenphysik und Nondualität. Mit der RKM begleitet sie Menschen dabei, Bewusstsein nicht als Konzept zu verstehen, sondern im Alltag zu verkörpern: in Beziehungen, Business, Körper und Führung. Sie ist bekannt dafür, die tiefsten Themen des Lebens mit einer Leichtigkeit weiterzugeben, die überrascht. Sie baut Brücken zwischen Wissenschaft und Spiritualität, zwischen dem Unbegreiflichen und dem ganz konkreten Alltag; und macht dabei spürbar, dass beides schon immer dasselbe war. Mehr über Rosa Koppelmann findest du auf rosa-koppelmann.de.

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