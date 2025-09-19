Neues 4-Sterne-Superior Hotel im Allgäu eröffnet

Allgäuer Bergwald Chalets vereinen Wellness, Natur und Kunst – exklusiver Rückzugsort mitten im Bergwald nahe Oberstaufen

Oberstaufen, September 2025 – Ein Rückzugsort wie ein Kunstwerk: Mit den Allgäuer Bergwald Chalets hat die Region ein 4-Sterne-Superior Hotel gewonnen, das Natur, Architektur und Kunst in einzigartiger Weise verbindet. Seit August geöffnet, zieht das Haus Gäste aus ganz Deutschland, der Schweiz, Österreich und den Niederlanden an – Menschen, die feinen Komfort, Ruhe und Inspiration suchen.

Ein besonderer Standort

Wie auf einer natürlichen Waldlichtung gelegen, eingebettet in die Stille des Allgäuer Bergwaldes, erheben sich die 25 Apartments und 5 Chalets auf 1.000 Metern Höhe. Die Nähe zu Oberstaufen – nur zehn Minuten entfernt – verbindet die exklusive Ruhe mit den Annehmlichkeiten der Region: Golf, Wintersport und vielfältige Aktivitäten liegen vor der Tür.

Fine Living – Stilvoll und naturverbunden

Die Allgäuer Bergwald Chalets stehen für eine neue Definition alpinen Stils. Nicht Überfluss, sondern Klarheit und die Verbindung von Naturmaterialien, moderner Architektur und Kunst schaffen ein Ambiente von Geborgenheit und Inspiration. Es ist ein Ort, an dem persönliche Freiheit spürbar wird und jeder Raum eine Geschichte erzählt.

Fine Relax – Wellness & Inspiration

Der Spa-Bereich des Resorts ist bewusst fein, persönlich und überschaubar gestaltet – kein überladener Wellnesskomplex, sondern ein Ort mit Seele. Indoorpool, Außensauna, verschiedene Innensaunen und eine Ice-Lounge laden zur Erholung ein. Ein Highlight sind die beheizten Sandliegen, die Wärme und Entspannung schenken wie ein Tag am Meer.

Fine Dining – Genuss im eigenen Rhythmus

Alle Apartments und Chalets sind mit modernen Küchen ausgestattet – ideal, um sich die Lieblingsmahlzeiten selbst zuzubereiten. Wer feine Kulinarik sucht, findet diese im stilvollen Restaurant mit à la carte Auswahl. So verbindet sich Genuss mit Flexibilität und wird zu einem natürlichen Teil der Auszeit.

Kunst als Haltung

Über 200 Originalwerke des Künstlers Dalip Kryeziu prägen die Atmosphäre. Kunst ist hier nicht Dekoration, sondern Haltung – präsent in jedem Apartment und in den öffentlichen Räumen. Geplant sind zudem wechselnde Ausstellungen weiterer Künstler, die das Resort zu einem kulturellen Ort machen.

Umweltfreundlich. Innovativ. Zukunftsweisend.

Die Allgäuer Bergwald Chalets haben den Anspruch, das nachhaltigste 4-Sterne-Superior Hotel im Allgäu zu sein. Geothermie, Photovoltaik, grünes Gas und ein hocheffizientes Blockheizkraftwerk ermöglichen den EE40-Standard. Papierlose Abläufe, ressourcenschonende Architektur und E-Ladestationen zeigen, dass Komfort und Umweltbewusstsein Hand in Hand gehen.

Die Allgäuer Bergwald Chalets in Oberstaufen wurden im August 2025 eröffnet und zählen zur Kategorie 4-Sterne-Superior Hotels. Sie umfassen 25 Apartments und 5 Chalets, einen feinen Wellnessbereich, ein stilvolles Fine Dining Konzept sowie wechselnde Kunstausstellungen. Das Resort versteht sich als Rückzugsort für Menschen, die Exklusivität, Natur und Kunst in Einklang erleben möchten – mitten im Allgäuer Bergwald.

Kontakt

Allgäuer Bergwald Chalets

Zvonko Jurinjak

Im Dorf 12

87534 Oberstaufen

+49 8386 96 96 020



https://allgaeuer-bergwaldchalets.de

