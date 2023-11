Neues Album „KOLOSSAL“ von Norman Keil

Norman Keil: Die Corona-Pandemie hat diese Songs erst möglich gemacht

Der charismatische Singer/Songwriter Norman Keil präsentiert sein neuestes Album „KOLOSSAL“, das in einer Zeit entstanden ist, die für Künstler und Musiker besonders herausfordernd war. Auf diesem Album singt er nicht nur über seine Liebe, wie zum Beispiel in dem Song „Meine Person“, sondern zeigt auch seine kreative Seite mit seinen Herzensmenschen. Gemeinsam mit seinem Vater hat er zum ersten Mal einen Text geschrieben und im Song „Ah che Bello“ besingen sie ihre Liebe zum Gardasee, an dem sie seit 20 Jahren ihren Urlaub verbringen.

„Kolossal“ beschreibt den lang ersehnten Tag, an dem Norman Keil endlich wieder vor seinen Fans auf der Bühne stehen kann. Die ersten Shows nach der Pandemie waren, genauso wie in diesem Song, einfach kolossal und voller Emotionen.

Mit dem fröhlichen Song „ZITRONENFALTER“ bringt Norman Keil gute Laune in den Tag und stellt sich vor, wie es wäre, wenn alle Tätowierungen von Menschen kleine Melodien wären. Denn letztendlich ist jedes Tattoo eine Lebensmelodie.

In „Sie will los“ thematisiert Norman Keil das Leiden vieler Menschen, die sich jahrelang in kaputten Beziehungen quälen und sich selbst aufgeben. Er möchte dazu ermutigen, den Mut zu finden, aus solchen Situationen auszubrechen.

Der neue Song „Elvis“ ist eine Hommage an den legendären Musiker Elvis Presley. Ohne ihn würde Norman Keil keine Musik machen. Er erinnert sich daran, wie seine Tante ihm 1988 einen Walkman mit zwei Elvis-Kassetten nach Thüringen geschickt hat und er beim Anhören dieser Musik so fasziniert gewesen ist, dass er daraufhin den Wunsch verfolgte, selber Musik machen zu wollen. In diesem Lied singt auch seine Tochter Romy (11 Jahre) zum ersten Mal gemeinsam mit ihm. Die Inspiration zu diesem Titel kam ihm, als er von dem Künstler Ole Ohlendorff angesprochen wurde, ob er nicht an dessen Projekt „The Magic of a Tale“ teilhaben möchte und eine Geschichte zu einem seiner „Dead Rock Heads“ Gemälde erzählen könnte. Mit diesem Song und dieser Geschichte reit sich Norman Keil, neben Ingo Pohlmann, Doro Pesch, Dr. Monika Griefahn, Christoph Stein-Schneider u.v.w. in eine lange Liste bekannter Persönlichkeiten ein, die bereits ihre Geschichten zu dem Projekt verewigt haben.

Mit „KOLOSSAL“ präsentiert Norman Keil ein abwechslungsreiches Album, das von persönlichen Erfahrungen und Emotionen geprägt ist. Die Songs sind eine Mischung aus Liebe, Freude und Mut, die die Zuhörer in den Bann ziehen und zum Mitsingen animieren.

8 Songs, inkl. dem unveröffentlichten Song „Elvis“, warten darauf, entdeckt zu werden.

Titelliste:

1. MEINE PERSON

2. KOLOSSAL

3. ZITRONENFALTER

4. SIE WILL LOS

5. ELVIS (Neuer Song!)

6. ROSA ELEFANTEN (Herz Version)

7. AH CHE BELLO

8. BLEIBTFEINDAHEIM

Über Norman Keil

Wer den, in Erfurt geborenen Sänger und Songschreiber einmal live erlebt hat, ist Fan. Seine Texte, so direkt und die Geschichten so nah, ehrlich und oft schmerzlich schön, dass jeder einzelne Song eine kleine Welt eröffnet, in die man sich nur allzu gerne fallen lässt.

Seit nunmehr 15 Jahren präsentiert sich Norman Keil seinem stetig wachsenden Publikum. Nach ein paar Jahren an der Seite der Brüder Wingenfelder (Fury in the Slaughterhouse) und zahlreichen Tourneen und Supportshows für Größen wie Udo Lindenberg, Johannes Oerding und Gregor Meyle ist sein Name im deutschen Popuniversum längst kein Geheimtipp mehr.

Norman Keil – ehrlich, direkt, wunderbar

Letzte Live-Shows in 2023:

24.11.2023 Hamburg/Harburg – Marias Ballroom – Duo – Tickets

01.12.2023 Wolfsburg – Cafe Schrill – Duo

16.12.2023 Knittlingen – Cellarium – Als Support für: Fools Garden

Moin und herzlich Willkommen bei der combiful GmbH

Mit Leidenschaft und vollem Einsatz agieren wir bereits seit 3 Jahrzehnten als Dienstleistungsagentur im Event-, Cruise und Tourneebereich. Wir beschäftigen uns mit dem strategischen Aufbau von Künstler*Innen sowie Event und Entertainment Konzepten und führen diese zur Marktreife bzw erweitern und optimieren diese unter Einbeziehung von Marketingzielen. Unser Team entwickelt hierzu inhaltliche Konzepte und medientechnische Lösungen für Events, Cruise Productions und Shows aller Art.

Zu unseren Referenzen zählen:

Rockliner, Udo Jürgens, Reamonn, Ole Ohlendorff, TUI Cruises, Nana Mouskouri, Beat-Club – The Story, Udo Lindenberg, Stars del Mar, Rea Garvey, Beiersdorf AG, Full Metal Cruise, Volkswagen, Vodafone, Deutsche Vermögensberatung, World Club Cruise u.v.m.

Kontakt

combiful GmbH

Hanno Maack

Salomon-Petri-Ring 79

22117 Hamburg

04039806366



https://www.combiful.com

Bildquelle: Olaf Gebert