Neues Angebot: Crown bietet individuelle Lager-Komplettlösungen aus einer Hand

Ganzheitliche Systemlösungen von der konzeptionellen Planung bis hin zu Regalsystemen und Lagerausstattung

Crown, eines der weltweit größten Unternehmen für Materialflusslösungen, hat sein Angebot für den deutschen Markt um ganzheitliche Systemlösungen rund um den Lagerbetrieb erweitert, die weit über den Gabelstapler hinaus gehen. Unter dem Namen „Crown Warehouse Solutions“ entwickelt das Unternehmen individuelle Lager-Komplettlösungen, die dazu beitragen, die Umschlagleistung zu erhöhen, die Effizienz der Lagerprozesse zu steigern und die Kosten zu senken.

Claas Meyer, General Sales Manager Germany bei Crown erklärt: „Die Marke Crown steht seit jeher für verlässliche Stapler, fundiertes Fachwissen und umfangreiche Expertise, sowie für professionellen Kundenservice. Mit unserem neuen Angebot verbinden wir diese Qualitäten und entwickeln gemeinsam mit unseren Kunden durchdachte und maßgeschneiderte Komplettlösungen aus einer Hand.“

Mit „Crown Warehouse Solutions“ haben Kunden einen einfachen Zugang zu umfassenden Produkten und Beratungsleistungen, die nahezu alle Aspekte der Lagerorganisation und -ausstattung abdecken. Das vielfältige Sortiment rund um den Lagerbetrieb umfasst neben der Lagertechnik Regal- und Lagersysteme, Schilder und Etiketten, Boden- und Linienmarkierungen, Pick Towers und Lagerbühnen, Batteriehandhabung, Spinde und Schränke, Kommissionierbehälter, Schutzbarrieren, Arbeitsstationen und Werkbänke, Ablagebehälter und persönliche Schutzausrüstung.

Die Experten von Crown analysieren die Gegebenheiten und Anforderungen vor Ort und erarbeiten passgenaue Lösungen, die einen reibungslosen und sicheren Arbeitsablauf sowie eine hohe Produktivität im Lager ermöglichen. Dabei werden vorhandene Ressourcen und Kapazitäten berücksichtigt, so dass – je nach zeitlichen, räumlichen und budgetären Rahmenbedingungen – die Anforderungen an einen effizienten Lagerbetrieb bestmöglich erfüllt werden. Das Team begleitet die Umsetzung von der Planung des Lagerlayouts, der Arbeitsabläufe und der Produktivität bis zur Inbetriebnahme und stellt auch nach der Implementierung zuverlässigen Service und Support sicher – immer mit dem vorrangigen Ziel, den laufenden Betrieb beim Kunden so wenig wie möglich zu beeinträchtigen.

Beratungs- und Dienstleistungen aus einer Hand über alle Projektphasen hinweg ermöglichen einen reibungslosen Projektablauf. Im Ergebnis entsteht eine vollumfängliche Lösung, die nicht nur die adäquate Staplerflotte integriert, sondern auch in der individuellen Lagerumgebung vielfältige Produktivitätspotenziale ausschöpft.

Crown, eines der weltweit größten Unternehmen für Materialflusslösungen, steht für prämiertes Produktdesign, fortschrittliche, durchdachte Technik und erstklassigen Kundenservice. Kern der Unternehmensphilosophie von Crown sind vertikal integrierte Verfahren für die Konstruktion, die Fertigung und den Vertrieb innovativer, vorausschauender Lösungen, die es Kunden ermöglichen, die Produktivität und Leistungsfähigkeit ihrer Betriebe zu steigern. Neben einer umfangreichen Palette an Gabelstaplern entwickelt und vertreibt Crown Automatisierungs- und Flottenmanagementtechnologien.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New Bremen im US-Bundesstaat Ohio, betreibt regionale Zentralen in Deutschland, Australien, China und Singapur. Crown beschäftigt weltweit über 18.100 Mitarbeiter. Das Vertriebs- und Servicenetz umfasst mehr als 500 Standorte in über 80 Ländern. Mehr über Crown und die Ideen des Unternehmens zum Thema Produktivitätssteigerung erfahren Sie unter www.crown.com

