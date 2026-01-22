Neues Arbeitsblatt, neue Anforderungen – neue Lösung

Mall-Kombinationsanlage ViaPro für Mischflächen

Mit der neuen Kombinationsanlage ViaPro zur Behandlung von Regenwasser lassen sich, wie im 2024 veröffentlichten DWA-Arbeitsblatt A 138-1 für die Einleitung in eine unterirdische Versickerungsanlage gefordert, objektspezifische Bemessungen auch für Mischflächen mit unterschiedlichen Belastungskategorien durchführen.

Bei Anlagen zur Behandlung von Niederschlagswasser vor der Versickerung steht besonders der stoffliche Aspekt im Vordergrund, damit das Grundwasser als Trinkwasserquelle dauerhaft erhalten bleibt. Hier fordert das neue Arbeitsblatt deshalb, dass abhängig von der Beurteilung der Verschmutzung der Sammelflächen Nachweise der Schadstoffreduktion für die Parameter „AFS63“ und „gelöste Stoffe“ erbracht werden. Die erforderlichen Wirkungsgrade beziehen sich auf die drei im Arbeitsblatt definierten Flächenkategorien, während in der Praxis jedoch häufig die Anforderung besteht, eine geeignete Anlage für eine Mischfläche mit unterschiedlichen Belastungskategorien zu definieren. Die neue Kombinationsanlage wurde speziell für diesen Anwendungsfall entwickelt und ermöglicht eine objektspezifische Produktauswahl über die Bemessung der Oberflächenbeschickung für AFS63 (Lamellenpakete) und die eingesetzte Granulatmenge für gelöste Stoffe.

In über sieben Jahrzehnten hat sich die Mall GmbH mit ihrem umfangreichen Programm für den Hoch-, Tief- und Straßenbau zu einem der bedeutendsten Spezialanbieter mit verfahrenstechnischem Know-how für Kleinkläranlagen, Abscheider und die Regenwassernutzung bzw. Regenwasserbewirtschaftung entwickelt. Bereits seit fast 15 Jahren setzt Mall auch auf erneuerbare Energien und stellt Pellet- und Hackschnitzelspeicher in verschiedenen Größen her.

Zu Mall zählen insgesamt acht Produktionsstätten in Deutschland und Österreich. Rund 500 Mitarbeiter erwirtschafteten 2025 einen Umsatz von 106 Mio. Euro.

