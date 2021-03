Neues Buch: Denkanstöße – Acht Fragen unserer Zeit

Trotz Corona: Das Nachdenken über wichtige Fragen unserer Zeit lohnt sich!

Das neue Buch von Dr. Thies Claussen “Denkanstöße – Acht Fragen unserer Zeit” gibt den Leserinnen und Lesern gerade während des Lockdowns in der Corona-Pandemie eine sehr gute Gelegenheit, über wichtige Fragen unserer Zeit nachzudenken:

Warum haben Verschwörungstheorien in Zeiten der Corona-Pandemie Hochkonjunktur? Was sind die Methoden und Motive für Verschwörungstheorien? Gibt es “Unwissende” und “Schlafschafe”? Wann können Verschwörungstheorien gefährlich sein?

Wie nutzen wir unsere Zeit? Hat der Philosoph Seneca recht, wenn er sagt “Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen”? Das heutige strikte Zeitregime nötigt uns alle dazu, ständig an die Zeit zu denken, wie man sie optimal nutzt, wo man sie einsparen kann, ob man sie jemand schenken darf. Der Einzelne fühlt sich oft in Zeitplänen gefangen, selbstbestimmten und fremdbestimmten.

Ist Ludwig Erhards Leitbild “Wohlstand für Alle” gerade in der Corona-Pandemie heute noch erreichbar? Oder verlangt der Strukturwandel in einer bisher nicht bekannten Intensität der Wirtschaft und Gesellschaft zu große Anpassungsleistungen ab? Die Herausforderung, Wachstum mit der Verteilung von Chancen und Wohlstand in der Gesellschaft in einer Balance zu halten, wird unter den gegenwärtigen Bedingungen nicht kleiner, sondern größer.

Weitere Fragen Themen im neuen Buch “Denkanstöße – Acht Fragen unserer Zeit” sind:

Plant China über das Projekt “Neue Seidenstraße” eine lautlose Neuordnung der Welt? Welches ambitionierte Programm verfolgt die Kommunistische Partei Chinas zur weltweiten Einflussnahme und Einmischung?

Erdrückt uns die heutige Medienflut oder schaffen wir es, die unüberschaubare Flut von Medienangeboten so zu nutzen, dass es uns nutzt und nicht schadet?

Ist die Künstliche Intelligenz für uns eher Chance oder Bedrohung?

Welche Werte leiten uns? Sind es eher Pflicht- und Akzeptanzwerte wie Fleiß, Pflichterfüllung oder Gehorsam, oder Selbstentfaltungswerte wie Spontaneität, Genuss oder Kreativität?

Und nicht zuletzt: Wem gehört die Zukunft? Wo stehen wir heute auf dem Weg in das 21. Jahrhundert? Müssen wir Angst vor dem Morgen haben?

Trotz Corona und trotz des heutigen Zeitdrucks im Beruf und im Privaten: Das Nachdenken über wichtige Fragen unserer Zeit lohnt sich!

Das neue Buch von Thies Claussen bietet viele interessante Ansatzpunkte zum Nachdenken. Eine Pflichtlektüre für alle, die sich eine eigene Meinung bilden wollen.

Von Dr. Thies Claussen sind die Bücher “Denkanstöße – Acht Fragen unserer Zeit” (2021), “Unsere Zukunft nach Corona” (2020), “Ludwig Erhard. Wegbereiter unseres Wohlstands” (2019), “Zukunft beginnt heute” (2018) und “Unsere Zukunft” (2017) erschienen.

Der Autor war Ministerialdirigent im Bayerischen Wirtschaftsministerium und zuletzt Vizechef der LfA Förderbank Bayern. Berufliche Erfahrungen sammelte er auch bei der Wacker Chemie AG, der Flughafen München GmbH und im Bayerischen Landtag.

Kontakt

Buchautor Dr. Thies Claussen

Thies Claussen

Franzstraße 28

82152 Krailling

0176 43404026

claussen.thies@gmail.com

https://tredition.de/autoren/thies-claussen-20009/denkanstoesse-acht-fragen-unserer-zeit-paperback-150449/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.