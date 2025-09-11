Neues Buch: Salz, Pfeffer und das Rezept fürs Glück

Glück ist kein Standardrezept: Dieses Buch verbindet Wissenschaft, Praxis und persönliche Geschichten.

Glück ist mehr als ein flüchtiges Gefühl – es ist eine Mischung aus Basis-Zutaten und besonderen Momenten. Genau hier setzt das neue Buch „Salz und Pfeffer auf dein Glück“ (Mentoren-Media-Verlag) an. Die Autoren Jürgen Wulff, Führungscoach, und Wahid Rahimi, Unternehmer und Beauty-Experte, verbinden wissenschaftliche Erkenntnisse, Interviews und eigene Erfahrungen zu einem Baukastensystem, das jede und jeder individuell nutzen kann.

Mit der Metapher von „Salz“ (Grundlagen wie stabile Beziehungen, Gesundheit, Dankbarkeit) und „Pfeffer“ (besondere Erlebnisse, Herausforderungen, Wachstum) zeigen sie, wie jeder Mensch sein eigenes Glücksrezept entwickeln kann. Statt oberflächlicher Glücksratgeber bietet dieses Buch tiefgehende Reflexionen, praktische Übungen und inspirierende Geschichten aus dem echten Leben.

Das erwartet die Leserinnen und Leser:

Ein flexibles Baukastensystem für persönliches Glück

Erkenntnisse aus Hunderten von Interviews und der aktuellen Glücksforschung

Praktische Übungen und Reflexionsfragen für Alltag, Beruf und Beziehungen

Authentische Einblicke der beiden Autoren in ihre ganz eigenen Wege zum Glück

Die Autoren über ihr Buch:

„Glück ist kein Standardrezept. Jeder Mensch hat sein eigenes Verhältnis von Salz und Pfeffer. Wir wollen helfen, es zu entdecken – für sich selbst und für eine Gesellschaft, die Freiheit und Zusammenhalt lebt.“

Bibliografische Angaben:

Titel: Salz und Pfeffer auf dein Glück

Autoren: Jürgen Wulff & Wahid Rahimi

Verlag: Mentoren-Media-Verlag

VÖ: 01.09.2025

Umfang: ca. 240 Seiten, Softcover

Preis: 18,00 EUR

ISBN: 978-3-98641-222-7

Über die Autoren:

Jürgen Wulff ist Führungscoach und begleitet seit Jahrzehnten Menschen dabei, mehr Klarheit, Balance und Zufriedenheit zu finden.

Wahid Rahimi ist Unternehmer und Beauty-Experte. Sein Weg vom afghanischen Flüchtlingskind zum erfolgreichen Hamburger Unternehmer zeigt, wie Mut und Resilienz das Leben prägen.

Die 2021 gegründete Mentoren-Media-Verlags-Gruppe in Ingelheim steht für die Überzeugung: „Erfolg braucht Mentoren.“ Die Mission eines jeden Verlags unter dieser Marke ist es, mit inspirierenden Inhalten Unternehmertum, persönliche Entwicklung und eine freie, demokratische Gesellschaft zu fördern. Modern denkende Verlage, die für ihre Autoren neben der klassischen Buchveröffentlichung auf innovative Medienformate und interaktive Publikationen setzten. Die drei komplementären Imprint-Verlagsmarken: Mentoren-Verlag, Telemach-Verlag, Herodot-Verlag.

Firmenkontakt

Mentoren-Media-Verlag GmbH

Thomas Göller

Königsberger Straße 16

55218 Ingelheim am Rhein

+49 (0)6132 / 4229-100



https://mentoren-verlag.de

Pressekontakt

Mentoren-Media-Verlag GmbH

Thomas Göller

Königsberger Straße 16

55218 Ingelheim am Rhein

+49 (0)171 / 3247758



https://mentoren-verlag.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.