Neues Buch „Tote Tiere lügen nicht“ ist erschienen

Das Buch enthüllt faszinierende Einblicke in die Welt der Tierpathologie

25.8.2023 – Tierliebhaber aufgepasst!

Ein aufregendes neues Book mit dem Titel „Tote Tiere lügen nicht“ ist gerade auf dem Markt und verspricht eine spannende und vielseitige Reise in die Welt der Tierpathologie.

Falls Sie je darüber nachgedacht haben, ob Ihr Haustier wirklich ein besonderes Familienmitglied ist, könnte dieses Buch Ihre Perspektive für immer verändern.

In den ersten Tagen gab es ein überwältigend positives Feedback von vielen Lesern, die begeistert von dem Buch und seiner Vielfalt sind. Es ist schon in den ersten Tagen sehr oft bestellt worden und hat in drei Kategorien einen Bestseller gelandet.

Das Buch bietet einen unkonventionellen Blick auf die Tierpathologie, der weit über die üblichen Vorstellungen von Traurigkeit und Schwere hinausgeht. Die Autorin ist Tierärztin und Wissenschaftlerin und sie teilt Erlebnisse von den Anfängen des Tiermedizinstudiums bis hin zur neuesten Coronavirus-Forschung mit. Das Buch zeigt die beeindruckende Vielfalt dieses Berufsfeldes auf und Leser werden in eine Welt eingeführt, die kurios, interessant, witzig und zugleich nachdenklich stimmend ist.

Für diejenigen, die sich für ein Studium in der Tiermedizin interessieren, bietet dieses Buch wertvolle Einblicke und Erkenntnisse. Authentisch und mit wissenschaftlichen Fakten untermauert, präsentiert das Buch das breite Spektrum der Tierpathologie auf unterhaltsame und leicht verständliche Weise.

„Die Geschichten in ‚Tote Tiere lügen nicht‘ führen den Leser auf eine emotionale Reise durch Momente, die sich zwischen Tier und Mensch in der Pathologie abspielen – in nahezu allen Lebensbereichen“, erklärt die Autorin Dr. Vanessa Herder, PhD. „Die Leser werden in Erlebnisse hineingezogen, die sie schon immer hören wollten – oder auch nicht. Sie erhalten einen Einblick in das Leben an der Schwelle zwischen Leben und Tod und werden verstehen, warum tote Tiere eigentlich nicht lügen.“

Das Buch beleuchtet nicht nur die technischen und medizinischen Aspekte der Tierpathologie, sondern präsentiert tiefgreifende und berührende Geschichten von Mensch-Tier-Beziehungen, die oft weit über den Moment des Abschieds hinausgehen. Von der postmortalen Untersuchung bis hin zur Entdeckung neuer Erkenntnisse in der Virusforschung – die Seiten dieses Buches sind gefüllt mit Erfahrungen, die den Leser sowohl zum Schmunzeln und zum Nachdenken bringen.

Aufgrund des positiven Feedbacks wird das Buch bald in Englischer Sprache erscheinen und es werden weitere Projekte folgen.

„Tote Tiere lügen nicht“ ist ab sofort als Softcover-Buch bei Amazon erhältlich. Dieses Werk verspricht, sowohl Tierliebhaber als auch solche, die sich für die medizinische Forschung begeistern, gleichermaßen zu fesseln. Wenn Sie bereit sind, Ihr Verständnis von der Tierpathologie zu erweitern und ein neues Licht auf die Beziehung zwischen Mensch und Tier zu werfen, könnte dieses Buch Ihr nächstes unverzichtbares Leseabenteuer sein.

Dr. Vanessa Herder, PhD ist Tierärztin, Wissenschaftlerin und Autorin

