Neues Buch: Über Lebenskunst in unsicheren Zeiten

„Lebenskunst ist nicht das Licht am Ende des Tunnels, auf das alle sehnlichst warten. Sie ist das Licht im Tunnel.“

Das neue Buch des Sozialwissenschaftlers, Philosophen und Strategieberaters Bernhard von Mutius ist ein Trendbuch. Ein Trendbuch gegen den Trend zur Überschätzung der Planbarkeit und Machbarkeit. „Über Lebenskunst“ ist ein Buch, das helfen möchte, besser mit Ungewissheit, Erschöpfung und Brüchen umzugehen. Zu den Geheimnissen dieses Buches gehört es, dass es uns etwas gibt, ohne etwas verkaufen zu wollen – keine Strategie, keine Methode, kein Leitfaden zum Glück. Man kann es einfach aufschlagen, ganz gleich auf welcher Seite, und man wird etwas für sich finden. Garantiert!

Zuversicht und Gelassenheit in widrigen Zeiten: Die Disruptionen der letzten Jahre sind massiv in unsere „normale Welt“ eingebrochen. An vielen Stellen scheint der Boden zu wanken, denn Corona, Krieg, Klima – Krisenherde an allen Ecken der Welt – haben viele Menschen ins Taumeln gebracht. Das sogenannte New Normal brachte Instabilität und Ungewissheit. Lieferketten sind durchbrochen, die Art, wie wir zusammenarbeiten, hat sich maßgeblich verändert, und mit dem Kriegsherd mitten in Europa werden wir mit einer Situation konfrontiert, die von uns noch viel fordern wird. Wir spüren: Radikale Innovationen, Nachhaltigkeit und ein neuer Umgang mit unseren Energien in jedweder Erscheinungsform werden zu Lebensnotwendigkeiten. Und wie steht es um unsere inneren Ressourcen? Was brauchen wir als Menschen und als Gesellschaft, um das Kommende zu meistern? Was kann uns Mut machen? Wie ist Hoffnung möglich?

„Lebenskunst entsteht nicht, wenn draußen die Sonne scheint. Wenn alles reibungslos läuft und alle brav mitlaufen. Sie hat mehr mit Disruption zu tun als mit Konvention. Sie entsteht in den Hinterhöfen und Kellern des ordentlichen Lebens. Sie behauptet sich im unwirtlichen Gelände, im Wildwasser, im Gebirge, nicht in Klassenzimmern oder auf der Bühne. Sie ist Gemeinsinn und Eigensinn. Sie sagt JA zum Leben. Ja zum Nichtplanbaren. Sie macht etwas daraus. Sie macht Dinge leichter. Sie ist die Kunst der kleinen Anfänge.“ (Bernhard von Mutius)

„Über Lebenskunst“ ist der legitime Nachfolger des Vorgängertitels „Disruptive Thinking“. Mit einem anderen Fokus. Es liefert eine neue Sicht in die kreative Entwicklung der Persönlichkeit und des Business: narrativ, unterhaltsam, pragmatisch, mitunter poetisch, immer persönlich und äußerst gehaltvoll.

Dabei bewegt sich „Über Lebenskunst“ jenseits des Mainstream, fernab von klassischer Ratgeber- und Managementliteratur. Es ist kein Lehrbuch, kein Fach- oder Debattenbuch. Es liefert eher die Leitplanken für eine neue geistige Orientierung, eine Matrix neuer Einstellungen, einen inneren Halt für die Haltung und für Ambidextrie als Lebensprinzip. Bernhard von Mutius plädiert für eine neue Bescheidenheit, für echten Dialog. Mit Wenigem auskommen. Aus Wenigem etwas Gutes machen. Dinge verwandeln. Die innere Entsprechung zur äußeren Energiewende. Nachhaltigkeit als innere Einstellung.

Damit passt der Titel genau in diese Zeit und greift auf, was viele heute bewegt. Lebendig und praxisnah werden der Leser und die Leserin in ein „Third Box Thinking“ begleitet und lernen unkonventionelle Wege und spannende neue Denk- und Handlungsalternativen kennen. Insgesamt ist diese Zeit für uns eine große Prüfung, eine Suche nach neuen Antworten, nach Orientierung. Und jetzt erst recht nach Sinn. In Organisationen, in der Gesellschaft, im eigenen Innern. Und dazu leistet dieser wunderbare Titel einen wichtigen Beitrag.

Hier geht es zur Leseprobe: https://www.book2look.com/book/9783967391442

Über den Autor: Bernhard von Mutius

Dr. Bernhard von Mutius ist Sozialwissenschaftler, Philosoph, Strategieberater und Führungscoach. Er arbeitete u. a. für BMW, Google, Siemens und den Club of Rome und hat viele tausende Menschen weitergebildet und inspiriert. Er vernetzt Menschen und begleitet Organisationen in der Veränderung. Er ist Vorsitzender des „Bergweg Forum Denken der Zukunft“ und arbeitet in mehreren Denkfabriken. Er veröffentlicht Artikel und Essays in Zeitschriften wie „Capital“, „Handelsblatt“ oder „DIE ZEIT“ und ist Autor mehrerer Bücher und Anthologien, darunter „Die Verwandlung der Welt“ (2001), „Die andere Intelligenz“ (2008), „Disruptive Thinking“ (2017) und „Disruptive Thinking Work-& Playbook“ (2019). Sein neuer Titel „Über Lebenskunst in unsicheren Zeiten“ erscheint im März 2023 im GABAL Verlag.

Vom Wissen ins Umsetzen: GABAL ist seit mehr als drei Jahrzehnten der Praxisverlag unter den führenden Wirtschaftsverlagen. Angetrieben von Trendgespür und Innovationsfreude liefert das Familienunternehmen medienübergreifend exzellenten Content sowie erprobte Lösungen für die Herausforderungen in Beruf und Privatleben. Mehr als 500 Praktiker und Koryphäen auf ihrem Gebiet geben fundiertes Know-how und Praxiserfahrungen weiter, so dass die Verlagskunden und Fans ihre Lern- und Lebensziele erreichen. GABAL ist Enabler und Inspirator, Life- und Businesscoach, Impulsgeber und Karrierebegleiter für alle, die ihre Potenziale wirklich heben möchten. https://www.gabal-verlag.de/

