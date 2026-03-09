Neues deutsches Streetwear-Label THE P.U.M. setzt auf zeitlosen Stil aus Bio-Materialien

Koblenz, März 2026 – Während Fast Fashion die Modewelt dominiert, geht
THE P.U.M. (Premium Urban Minimalism) einen anderen Weg. Das unabhängige
deutsche Streetwear-Label aus Koblenz kombiniert minimalistisches Design
mit GOTS-zertifizierten Bio-Materialien und setzt damit ein klares Zeichen
gegen Wegwerfmode. Das Sortiment umfasst zeitlose Essentials für Damen,
Herren und Kids – designed für Menschen, die Qualität und Stil über
kurzlebige Trends stellen.
„Wir glauben, dass ein gutes Kleidungsstück keine Saison kennt“, sagt
Gründer Philipp Brinks. „Kein Trend, der in drei Monaten vorbei ist –
sondern Pieces, die in zehn Jahren genauso relevant sind wie heute. Das
ist Premium Urban Minimalism.“
THE P.U.M. verzichtet bewusst auf saisonale Kollektionen. Stattdessen
wächst das Sortiment kontinuierlich – jedes neue Stück muss denselben
Standard erfüllen: hochwertiges Material, klares minimalistisches Design
und faire Produktion. Das Ergebnis ist eine Garderobe, die nicht nach
zwei Saisons im Müll landet, sondern jahrelang getragen wird.
Alle Kernprodukte sind aus GOTS-zertifizierten Bio-Materialien gefertigt.
Der Global Organic Textile Standard ist eines der strengsten Siegel der
Textilindustrie und garantiert pestizidfreien Anbau, faire
Arbeitsbedingungen sowie vollständige Transparenz entlang der gesamten
Lieferkette – vom Rohstoff bis zum fertigen Kleidungsstück.
„Nachhaltigkeit ist kein Marketing-Versprechen für uns – es ist die
Grundvoraussetzung“, erklärt Philipp Brinks. „Wer weniger kauft, aber
bewusster und besser, tut damit automatisch etwas Gutes – für sich und
für die Welt.“
Urban Minimalism bedeutet für THE P.U.M. konkret: eine klare Farbpalette,
reduziertes Design ohne aufwendige Prints, und Materialien die man spürt.
Kein Überfluss, kein Lärm – nur Pieces, die wirklich etwas bedeuten und
die man immer wieder greift.
THE P.U.M. bietet aktuell über 28 Produkte – darunter Premium Hoodies in
Bio-Baumwolle in verschiedenen Fits, Unisex T-Shirts aus Heavyweight
Bio-Baumwolle, Jogginghosen, Sherpajacken und Outerwear für Damen, Herren
und Kids. Die Preise liegen zwischen 49,95 und 129,95 Euro. Alle Produkte
sind europaweit erhältlich unter: https://www.pumofficial.com
THE P.U.M. (Premium Urban Minimalism) ist ein unabhängiges deutsches
Streetwear-Label aus Koblenz, gegründet von Philipp Brinks. THE P.U.M.
verbindet zeitloses minimalistisches Design mit GOTS-zertifizierten
Bio-Materialien – keine Saison-Kollektionen, kein Fast Fashion.
Erhältlich unter pumofficial.com.
