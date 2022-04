Neues Digitalfunkgerät von Motorola Solutions bietet klare und zuverlässige Kommunikation auch in lauten Umgebungen

MOTOTRBO R7 kombiniert Robustheit, Zuverlässigkeit und Vernetzung mit klarer Audioqualität

IDSTEIN – 28. April 2022 – Motorola Solutions hat heute mit dem MOTOTRBO R7 eine neues Digitalfunkgerät für Europa, den Mittleren Osten und Afrika vorgestellt. Die neue Serie bietet zukunftsweisende Audioqualität und ein schlankes, robustes Design für den Einsatz in lauten und rauen Umgebungen.

Die neuen Funkgeräte entsprechen dem Digital Mobile Radio (DMR) Standard Tier II und III. Durch exzellente Geräuschunterdrückung, automatische Unterdrückung von Rückkopplungen und die automatische Anpassung des Lautstärkepegels an die gegebenen Hintergrundgeräusche liefert das MOTOTRBO R7 ein deutliches, klares Sprachverständnis in jeder Situation. Anwendungskritische Informationen können direkt auf dem Startbildschirm angezeigt werden, sodass Mitarbeiter nicht mehr durch mehrere Bildschirme blättern müssen, um wichtige Informationen abzurufen. Die Geräte der MOTOTRBO R7 Serie können über Wi-Fi programmiert und aktualisiert werden, um Ausfallzeiten zu reduzieren. Der Akku hat eine Laufzeit von bis zu 28 Stunden.

Das MOTOTRBO R7 lässt sich über DMR und Bluetooth ganz einfach mit einer Vielzahl von Sensoren verbinden und kann in Videosicherheits- und Zugangskontrollsysteme integriert werden. So wird das Sicherheitspersonal per Funkgerät benachrichtigt, wenn Unbefugte versuchen, in gesicherte Bereiche einzudringen. Anlagenbetreiber erhalten beispielsweise eine Warnmeldung, wenn hohe Konzentrationen gefährlicher Gase gemessen werden und können rasch auf solche Bedrohungen reagieren.

„Für die betriebliche Effizienz und die Sicherheit der Mitarbeiter ist eine klare, zuverlässige und hochverfügbare Kommunikation entscheidend“, so Mario Gladbach, Channel Sales Director bei Motorola Solutions. „Das MOTOTRBO R7 ist für die anspruchsvollsten Umgebungen wie Fabriken, vollbesetzte Stadien oder das Logistikumfeld konzipiert. Die Integration in andere Sicherheitssysteme und -technologien schafft zudem neue Möglichkeiten für die Interaktion und Zusammenarbeit von Teams und Mitarbeitern, die so in Notfällen schneller reagieren können.“

Motorola Solutions ist ein weltweit führender Anbieter von sicherheitskritischen Kommunikations- und Analyse-Lösungen. Die Technologien mit Fokus auf sicherheitskritische Kommunikation, Videosicherheit und Zugangskontrolle, Leitstellen-Software, unterstützt von Managed- und Support-Services, machen Städte sicherer und Unternehmen erfolgreicher. Mit seinen Innovationen bietet Motorola Solutions zukunftsweisende Lösungen für die Sicherheit im öffentlichen und nichtöffentlichen Raum. Weitere Informationen unter www.motorolasolutions.de

