Neues ELIZA Modul auf dem dem Lean Around the Clock Event

Berner Unternehmen ELIZA AG nimmt am Lean Around the Clock Event (LATC) der #germanLEANcommunity teil und präsentiert ihre innovativen Softwarelösungen für Lean Management. Das Event findet am 16. und 17. März 2023 in der Maimarkthalle- und Club Mannheim statt.

Als Neuheit wird das OKR Modul „Kompass“ vorgestellt, welches eine klare und transparente Zielsetzung im Team ermöglicht. Die ELIZA-Software verbindet Prozesse, Organisation, Wissen und Controlling (IKS) in einer übersichtlichen Oberfläche und erlaubt die Dokumentation, Messung und Überwachung von Geschäftsprozessen in Organisationen und Teams. Zusätzlich können Unternehmen ihr Qualitäts- und Prozessmanagement ebenfalls „Lean“ umsetzen und dadurch von einer effizienteren und optimierten Umsetzung ihrer Geschäftsprozesse sowie einer höheren Qualität ihrer Produkte und Dienstleistungen profitieren.

Die ELIZA AG versteht sich als Partner für Unternehmen, die ihre Prozesse und Unternehmenskultur kontinuierlich verbessern möchten. Neben der Software bietet die ELIZA AG auch umfangreiche Schulungen und Workshops an, um eine erfolgreiche Umsetzung von Lean Management zu ermöglichen.

Das LATC bietet für die ELIZA AG eine hervorragende Gelegenheit, sich mit anderen Experten und Unternehmen im Bereich Lean Management zu vernetzen und Best Practices zu teilen. Bernhard Bühlmann, CEO der ELIZA AG, sagt: „Wir freuen uns darauf, unser Fachwissen im Bereich Lean Management zu teilen und unsere innovativen Softwarelösungen zu präsentieren. Das LATC ist eine großartige Gelegenheit, um unser Netzwerk zu erweitern und mit anderen Experten und Unternehmen zusammenzuarbeiten, um den Einstellungs- und Kulturwandel im Unternehmen voranzutreiben und erfolgreiche Lean-Implementierungen zu realisieren.“

Die ELIZA AG wurde 2019 gegründet und bietet ihre Software-Lösung als Schweizer Cloud-Lösung für IKS, Qualitätsmanagement gemäß ISO 9001, Risikomanagement und Prozessdokumentation an. Die Software kann als Software-as-a-Service (SaaS) oder integriert in der eigenen IT-Umgebung eingesetzt werden.

Das LATC findet am 16. und 17. März 2023 in der Maimarkthalle- und Club Mannheim statt. Der Preis für die Teilnahme beträgt 160 Euro (zzgl. gesetzl. MwSt.).

