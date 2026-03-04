Neues exklusives LEGO® House Set 2026: „I love Billund“

Das exklusive LEGO® House Set ist eine Hommage an den Geburtsort des LEGO Steins mit den Wahrzeichen von Billund.

Billund den 04. März 2026 – Das LEGO® House, The Home of the Brick, präsentiert heute sein exklusives Set für 2026: „I love Billund“ (40507), eine herzliche Hommage an die Heimatstadt der LEGO Gruppe und den Ort, an dem die Kreativität von LEGO ihren Anfang nahm.

Das Set besteht aus 1.404 LEGO Elementen und fängt das Herz und die Geschichte von Billund durch eine Sammlung von Miniatur-Sehenswürdigkeiten ein, die jeweils ein Kapitel der LEGO Geschichte und Innovation repräsentieren. Dieses Special Edition Set wurde von den LEGO House Master Builders in Zusammenarbeit mit Designern der LEGO Gruppe entworfen und lädt Fans dazu ein, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft von Billund durch die universelle Sprache der LEGO Steine zu feiern.

„Billund ist das Herzstück unserer Geschichte. Hier hat das Spielen mit LEGO begonnen und hier entwickelt es sich ständig weiter“, sagt Søren Bering Andersen, Leiter des Bereichs Experiences im LEGO House. „Mit „I love Billund“ wollten wir nicht nur die Sehenswürdigkeiten einfangen, sondern auch das Gefühl, das dieser Ort für Familien, Fans und alle, die jemals von LEGO Steinen geträumt haben, bedeutet.“

Von den architektonischen Linien des LEGO House selbst über die Fahrgeschäfte und Attraktionen von LEGOLAND® Billund bis hin zur innovativen Präsenz des LEGO Campus und den frühen Verbindungen der Stadt zu Reisen und Spielen – jedes Element von „I love Billund“ spiegelt wider, wie eine kleine dänische Stadt zur globalen Heimat des Spielens und der Kreativität wurde.

Ein Bauprojekt, das die ganze Familie zusammenbringt

Das Set besteht aus vier modularen Abschnitten: drei Landschaftsmodulen, die durch eine gemeinsame Basis miteinander verbunden sind, sodass Familien oder Freunde verschiedene Teile von Billund gleichzeitig bauen können, bevor sie zu einem zusammenhängenden Modell zusammengesetzt werden.

Jeder der drei folgenden Bereiche erzählt eine einzigartige Geschichte aus Billund:

LEGO® House – The Home of the Brick

Im Zentrum des Modells steht das LEGO House selbst, das mit seinem charakteristischen Design aus gestapelten Steinen und Farben nachgebildet wurde, welche die unendlichen kreativen Möglichkeiten des LEGO Spielens symbolisieren.

Aufmerksame Baumeister können folgende versteckte Details entdecken:

– Einen Miniatur-Baum der Kreativität mit einem Kran, der die ständige Weiterentwicklung der LEGO Gruppe symbolisiert.

– Ein goldenes Trophäenelement zu Ehren der LEGO Masters Academy, die kürzlich ihr neues Level-1-Erlebnis vorgestellt hat.

– Vier kleinere Bereiche in Rot, Gelb, Grün und Blau, die die vier zentralen Erlebnisbereiche für spielerisches Lernen im LEGO House symbolisieren.

– Eine dänische Flagge, die über dem LEGO House weht und dessen Stellung als kreatives Herzstück von Billund unterstreicht.

LEGOLAND® Billund

Der weltweit erste LEGOLAND®-Park wird durch bekannte Wahrzeichen wie die mittelalterliche Burg, den Aussichtsturm und die Miniland-Gebäude zum Leben erweckt.

Zu den verspielten Easter Eggs gehören:

– Die Achterbahn „Dragon“, die sich durch die Türme schlängelt.

– Ein Miniaturzug, der eine Hommage an die nostalgischen Fahrgeschäfte von Miniland darstellt.

– Eine Anspielung auf die LEGOLAND-Wachen, die in mikroskopischer Detailgenauigkeit gebaut wurden.

– Ein verspieltes „LEGOLAND Billund“-Tor, das die Besucher willkommen heißt.

LEGO® Campus, Ole Kirks Haus und LEGO System House

Dieser Bereich fängt das Herzstück des kreativen Erbes von Billund und der Arbeitsumgebung von LEGO ein und vereint mehrere historische und aktuelle Wahrzeichen:

– Der LEGO Campus mit seinen begrünten Dachgärten und einer Miniaturversion der riesigen Willkommens-Minifigur, die geschickt mit einem Baby-Minifigur-Element als verspieltes Easter Egg dargestellt wird.

– Ole Kirks Haus, das historische Wohnhaus des LEGO-Gründers Ole Kirk Christiansen, als Hommage an die Werte Handwerkskunst, Qualität und Sorgfalt, die die Anfänge des LEGO-Spiels geprägt haben. Das Modell greift die charakteristische Architektur des Gebäudes und die symbolischen Löwen am Eingang auf, die still an den Stolz und die Liebe zum Detail erinnern, die die LEGO-Gruppe von Anfang an geprägt haben.

– Das LEGO System House (heute bekannt als LEGO Idea House), in dem das LEGO System in Play entwickelt wurde.

– Die Kornmarken-Fabrik mit einem winzigen gelben LEGO Lieferwagen und Details zur Innenausstattung, die an die Anfänge der LEGO Steinproduktion erinnern.

– Ein rotes LEGO Flugzeug erscheint in diesem Modul als Hommage an den 1962 eingeweihten LEGO Flugplatz, aus dem später der heutige Flughafen Billund hervorging, und symbolisiert den Weg des Unternehmens von seinen lokalen Wurzeln zu globaler Reichweite.

Mit Herz entworfen und ein Platz für die Baumeister

Nach Fertigstellung des Baus verläuft ein dezenter Weg durch alle drei Module, der die reale Billund Playline darstellt – einen spielerischen Spazierweg, der wichtige LEGO-Sehenswürdigkeiten in der ganzen Stadt miteinander verbindet.

Unterwegs können sich die Baumeister selbst in die Geschichte einbringen: Das Set bietet Platz, um ihre eigene Minifigur oder ihr Familienduo in die Szene zu integrieren, sodass jedes „I love Billund“-Modell zu einem ganz persönlichen Andenken wird, das ihre eigene Verbindung zu Billund widerspiegelt.

Einführungsveranstaltungen und Autogrammstunden mit den Designern

Anlässlich der Einführung des exklusiven LEGO House-Sets „I love Billund“ veranstaltet das LEGO House eine Reihe von Einführungsveranstaltungen und Autogrammstunden mit den Designern in Billund. Das Set wird im Rahmen von zwei Einführungsveranstaltungen nach Geschäftsschluss im LEGO House am 27. und 28. Februar 2026 vorgestellt, bei denen geladene Gäste eine Vorabpräsentation des exklusiven LEGO House-Produkts 2026 erhalten.

Gäste, die nicht an den Launch-Events teilnehmen können, haben ebenfalls die Möglichkeit, die Designer hinter dem Set bei speziellen Designer-Signierstunden im LEGO Square zu treffen, die am 6., 13. und 20. März 2026 von 15:00 bis 16:30 Uhr stattfinden. Für die Teilnahme an den Signierstunden ist keine Eintrittskarte erforderlich.

Das ultimative LEGO Souvenir. Nur in Billund erhältlich

Wie alle exklusiven Produkte des LEGO House wird „I love Billund“ seit dem 1. März 2026 im LEGO House Retail Store in Billund, Dänemark, erhältlich sein. Für eine begrenzte Zeit wird das Set auch im LEGOLAND Billund erhältlich sein, das am 28. März 2026 eröffnet wird.

Das Set enthält ein Sammlerheft mit historischen Einblicken in Billund und die im Modell dargestellten Gebäude und Attraktionen. Das exklusive Set „I love Billund“ setzt die Mission des LEGO House fort, Fans mit dem Erbe, dem Design und den Geschichten zu verbinden, die das Spielen mit LEGO wirklich zeitlos machen.

Das LEGO® House in Billund, Dänemark – The Home of the Brick – ist ein Muss für LEGO Fans jeden Alters. Mit einer Fläche von 12.000 m² und über 25 Millionen LEGO Steinen ist das LEGO House darauf ausgelegt, Kreativität und Entdeckungsfreude zu wecken. Es bietet immersive Erlebnisse, bei denen die Besucher bauen, spielen und neue Möglichkeiten entdecken können, mit LEGO Steinen zu spielen. Von praktischen Aktivitäten und beeindruckenden Modellen aus Millionen von Steinen bis hin zu ikonischen Elementen wie hoch aufragenden LEGO-Wasserfällen, riesigen LEGO-Tieren und -Pflanzen und lebendigen interaktiven Bereichen – jeder Winkel des LEGO House ist darauf ausgelegt, die Freude am Bauen zu feiern, die Fantasie anzuregen und Menschen durch Spielen zusammenzubringen.

https://legohouse.com/de-de/

Bildquelle: @ LEGO House