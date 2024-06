Neues Fachmagazin: Gemeinsam bewegen

Hausaufgaben: Technischer Service im Maschinenbau

Bad Honnef, 11. Juni 2024. Peter Kuhle, erfahrener Executive Interim Manager und ausgewiesener Experte für die Transformation von B2B-Vertrieb und technischem Service, hat ein neues Fachmagazin publiziert. In „Gemeinsam bewegen – Hausaufgaben: Technischer Service im Maschinenbau“ beleuchtet Kuhle die sich wandelnden Rahmenbedingungen im Maschinenbau, geprägt von Digitalisierung, Klimawandel und Künstlicher Intelligenz.

Diese Faktoren eröffnen laut Kuhle neue Chancen für Maschinenbauer und ermöglichen innovative Geschäftsmodelle, bei denen der Service eine zentrale Rolle spielt. Durch die veränderten Rahmenbedingungen in der Unternehmenswelt gewinnen neue, servicegetriebene Geschäftsmodelle an Bedeutung. Beispiele dafür sind Pay-per-Use oder Predictive Maintenance.

Peter Kuhle betont: „B2B-Service war immer wichtig und wird zunehmend wichtiger. Es ist wichtig, sich auf die Chancen konzentrieren, die diese Veränderungen bieten, während sie die damit verbundenen Herausforderungen bewältigen. Im Interim Management bemerke ich durch steigende Projektanfragen, dass eine professionelle Serviceausrichtung stärker in den Fokus rückt.“

Das neue Fachmagazin liefert wertvolle Einblicke und praktische Lösungen, um diesen Wandel erfolgreich zu gestalten. Kerninhalte des Magazins:

-Trend- und Geschäftsmodellanalyse: Neue Geschäftsmodelle und Preismodelle, die den Maschinenbau revolutionieren.

-Kundenzentrierung und Effizienzsteigerung: Strategien zur Nutzung von Daten für innovative Serviceansätze und zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit.

-Technologische Anforderungen und Change-Management: Identifikation und Integration neuer Technologien und effektives Change-Management zur erfolgreichen Transformation.

-Service-Reifegrad und organisatorische Veränderungen: Methoden zur Bewertung des aktuellen Serviceangebots und Schritte zur Weiterentwicklung.

Außerdem stellt Kuhle im Magazin den Ansatz einer Strategie-Roadmap mit 12 Schritten vor, die Unternehmen durch den gesamten Transformationsprozess führt. Das Fachmagazin „Gemeinsam bewegen – Hausaufgaben: Technischer Service im Maschinenbau“ ist unter folgendem Link kostenlos erhältlich:

https://www.peterkuhle.com/wp-content/uploads/2024/06/Peter-Kuhle_Hausaufgaben-technischer-Service-im-Maschinenbau.pdf

Über Peter Kuhle:

Peter Kuhle ist Executive Interim Manager und Senior Advisor aus Bad Honnef. Er begleitet Unternehmen in erfolgskritischen Phasen von Wachstum und Wandel. Spezialisiert ist Kuhle auf Vertrieb & Service, Transformation & Effizienz und Integrationen. Dabei blickt er auf langjährige Erfahrung in diversen Managementfunktionen bei namhaften Unternehmen aus Konzernen und Mittelstand zurück. Über seine Erfahrung schreibt der preisgekrönte Interim Manager in diversen Wirtschaftsmedien und als Springer- Buchautor. Mehr Infos: www.peterkuhle.com

