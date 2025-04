Neues Finish für die drum-tec Serien pro 3 und diabolo 3

Der renommierte deutsche E-Drum-Hersteller präsentiert das neue Carbon-Finish für seine beiden Top-Serien.

Hessisch Oldendorf, [02.04.2025] – Mit einem neuen Kessel-Finish setzt drum-tec, der etablierte Schlagzeughersteller und -vertrieb aus Hessisch Oldendorf, Akzente im E-Drum-Bereich. Das zeitlose Carbon-Finish, das bereits vor einigen Jahren bei der diabolo Limited Series für Furore sorgte, ist ab sofort ein fester Bestandteil der Serien pro 3 und diabolo 3.

Das neue Finish verleiht den Drum-Pads eine moderne und edle Optik und ermöglicht gleichzeitig eine harmonische Abstimmung aller Komponenten – ob als Einzelpad, Shellset oder als komplettes Drumset in Kombination mit Roland-Modulen und E-Cymbals. Beide Serien zeichnen sich durch hochwertige, präzise gefertigte Komponenten und erstklassige Handarbeit in der hauseigenen E-Drum-Manufaktur aus – getreu dem Motto „Made in Germany“.

Zu den technischen Highlights zählen die 6-lagigen Birkenholzkessel, die die elektronischen Drums kaum noch von ihren akustischen Pendants unterscheiden. Dank dynamischem Triggering in Verbindung mit hochwertigen Mesh Heads erleben Drummer ein authentisches Spielgefühl, das sowohl im Studio als auch auf der Bühne begeistert. Die von drum-tec selbst entwickelten Triggersysteme sind so konzipiert, dass der Hotspot in der Mitte der Spielfläche komplett entfällt, die Positionserkennung (in Kombination mit einem entsprechenden Soundmodul) aber dennoch vollständig unterstützt wird.

Mit über 20 Jahren Erfahrung auf internationalem Parkett beweist drum-tec, dass Tradition und Innovation perfekt harmonieren können. Das Unternehmen setzt kontinuierlich auf technische Exzellenz und ein unvergleichliches Spielgefühl, um Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger auf der ganzen Welt zu inspirieren.

Weitere Informationen und Details zur Verfügbarkeit finden Sie auf der Website.

drum-tec ist:

Dein Partner im Schlagzeug-Vollsortiment

Schlagzeuge sind unsere Welt – und das Angebot an Drum-Sets, Trommeln und Becken, Hardware und Zubehör am Markt ist riesig. Wir haben den Überblick bei Neuheiten und Bewährtem, bei High End Drums und Einsteiger-Sets. Wir beraten dich in allen Fragen zu akustischen Schlagzeugen und E-Drums. Tama, Ludwig, Mapex, Sonor, DW, Yamaha, Zildjian, Agean, Meinl, Sabian – Alles, was wir im Shop anbieten, liefern wir weltweit.

Dein Hersteller von High End E-Drums

In unserer Manufaktur in Norddeutschland entstehen Elektronische Schlagzeuge der Extraklasse. Die drum-tec pro 3 Serie ist unsere Antwort auf die einfache Frage nach dem besten E-Drum der Welt. Zusammen mit den Serien diabolo und Jam 3 wollen wir dir in jedem Segment vom anspruchsvollen Einsteiger bis zum Top-Drummer das für deine Bedürfnisse beste E-Drum bieten. Bei uns bekommst du kein Drumset von der Stange, sondern dein maßgeschneidertes E-Drum aus den für dich besten Komponenten. Nimm uns beim Wort und teste unsere E-Drums!

Neben dem Akustik-Vollsortiment bekommst du bei drum-tec alles, was dein E-Drummer-Herz höherschlagen lässt. Roland, Yamaha, ATV, EFNOTE, GEWA, Pearl… wir liefern dir die angesagtesten E-Drums in (fast) alle Länder zu attraktiven Preisen. Auf alles, was du erwirbst, bieten wir eine erweiterte Garantie von 3 Jahren.

Dein persönlicher Ratgeber und Ansprechpartner für Fragen rund um akustische und elektronische Schlagzeuge

Für uns bei drum-tec beginnt dein Kauf weit vor dem Deal und er endet nicht mit dem Versand der Ware. Du bist Kunde und wir sind Händler, doch was uns verbindet ist: Wir alle sind Schlagzeuger. Und das sind wir auf Augenhöhe. Welche Frage du auch immer hast: stell sie unseren Sales & Service Mitarbeitern gern – wir freuen uns auf dich!

