Neues Institut für Vorsorge und Nachlassmanagement

„Die Notfallengel“ gründen in München das Dument Institut

Ein neues Institut begleitet Menschen und Familien durch Verlust, Vorsorge und Nachfolge – und macht aus Überforderung wieder Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit. Unabhängig, interdisziplinär und menschlich.

Mit den „Notfallengeln“ startet in München ein neues, interdisziplinär ausgerichtetes Institut, das Menschen und Familien in den sensibelsten Phasen des Lebens begleitet. Die Notfallengel – Dument Institut für Vorsorge und Nachlassmanagement GmbH i. G. bündelt emotionale, organisatorische, rechtliche und wirtschaftliche Fragestellungen dort, wo sie im Ernstfall gleichzeitig auftreten: bei Trauer, Erbschaft, Unternehmensnachfolge und der Vorsorge für den Fall der Fälle.

Geschäftsführerin und Institutsleitung ist Alesha Dument. Dahinter steht eine einfache Frage: Was braucht ein Mensch, der gerade viel verloren hat, um wieder handeln und entscheiden zu können? Der Leitgedanke des Instituts lautet: Halt in Zeiten des Verlustes – emotional, strukturell und finanziell. Aus Überforderung soll wieder Klarheit werden und aus vielen offenen Fragen ein belastbares Gesamtbild – als Grundlage, den nächsten Schritt selbstbestimmt zu gehen. Mehr als eine Taskforce für den Ernstfall.

Die Notfallengel verstehen sich nicht als klassische Trauerhilfe, sondern als Prozessarchitekten und Koordinatoren für den gesamten Weg durch eine Ausnahmesituation. Sie begleiten Menschen und Familien und wandeln Überforderung wieder in Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit. Was in Krisen oft unverbunden nebeneinandersteht – die menschliche, die rechtliche, die steuerliche und die wirtschaftliche Seite –, führen sie zu einem klaren Gesamtbild zusammen.

Konkret heißt das: einen strukturierten Überblick über alle relevanten Lebens-, Vermögens- und Unternehmensbereiche schaffen, verstreute Dokumente, Rollen und Verträge zu einer stimmigen Struktur verbinden und daraus eine belastbare Entscheidungs- und Handlungsgrundlage machen. Darin liegt das eigentlich Neue: Steuer, Recht und die menschliche Komponente aus Mediation und Trauerbegleitung – bislang getrennte Expertisen – greifen durch die unabhängige Prozessführung der Notfallengel erstmals ineinander. Die Rollen bleiben dabei klar getrennt: Das Institut ersetzt keine fachliche Beratung, sondern sorgt für deren Zusammenspiel. Die fachliche Tiefe kommt von qualifizierten Partnern wie HLB Linn Goppold (Steuer, Recht und Wirtschaftsprüfung) und Ponschab & Partner (Family Governance, Konfliktprävention, Entscheidungsstrukturen und Mediation).

Ihre Begleitung ist bewusst unabhängig – frei von den Vertriebsinteressen von Banken, Versicherungen oder Finanzdienstleistern. Damit richtet sich das Institut gezielt auch an Frauen und Familien mit Vermögensverantwortung, die in einem persönlichen oder unternehmerischen Umbruch eine neutrale und verlässliche Anlaufstelle suchen.

Die Leistungsfelder im Überblick

Nachfolge- und Generationenmanagement

Begleitung strukturierter Unternehmens- und Vermögensnachfolge sowie geordneter Übergabeprozesse

Vorsorge- und Vermögensstrukturierung

Überblick über bestehende Vorsorgestrukturen und Koordination relevanter Dokumente wie Vollmachten und Testamente.

Ziel: die Sicherung von Lebenswerk und Familienvermögen über Generationen hinweg.

Nachlass- und Konfliktmanagement – strukturierte Begleitung komplexer Erbfälle sowie Vermeidung und Bearbeitung von Konfliktsituationen durch geeignete Fachpartner. Integrierte Trauer- und Begleitunterstützung – persönliche Stabilisierung und Entlastung, bewusst getrennt von rechtlichen und wirtschaftlichen Entscheidungsprozessen.

Strukturierter 360°-Vorsorge-Check – die Zweitmeinung zu bestehenden Vorsorgearchitekturen.

Als methodischen Kern bringt das Institut eine strukturierte 360°-Analyse für Vorsorge und Nachfolge mit. Sie verschafft Familien und Unternehmen ein klares, belastbares Gesamtbild ihrer rechtlichen, steuerlichen und organisatorischen Situation und macht als Zweitmeinung sichtbar, wo Handlungsbedarf besteht – als Grundlage für gezielte Korrekturen, damit das Vermögen gesichert bleibt.

Stimme zur Gründung: „Wenn ein Mensch verloren geht, brechen Trauer, offene Rechtsfragen und wirtschaftliche Entscheidungen oft gleichzeitig über die Angehörigen herein. Wir sorgen dafür, dass aus dieser Überforderung wieder Handlungsfähigkeit wird – strukturiert, unabhängig und ohne die menschliche Seite aus dem Blick zu verlieren“, sagt Alesha Dument, Geschäftsführerin und Institutsleitung. Getragen wird die Gründung auch von Felicia Hauptmann als Gesellschafterin und Mäzenin, die das gesellschaftliche Anliegen des Instituts unterstützt.

Die Notfallengel – Dument Institut für Vorsorge und Nachlassmanagement GmbH i. G. mit Sitz in München begleiten Menschen, Familien und Unternehmen in Vorsorge-, Nachfolge- und Nachlasssituationen.

Das Institut agiert als koordinierende und begleitende Instanz innerhalb eines Netzwerks unabhängiger Fachpartner und verbindet organisatorische Klarheit mit menschlicher Begleitung. Der Leitgedanke: aus Überforderung wieder Entscheidungs- und Zukunftsfähigkeit machen – aus vielen Einzelteilen ein belastbares Gesamtbild. Die Verantwortung für fachliche Entscheidungen liegt dabei ausschließlich bei den jeweils zugelassenen spezialisierten Partnern.

Firmenkontakt

Die Notfallengel – Dument Institut für Vorsorge und Nachlassmanagement GmbH i. G.

Alesha Dument

Leopoldstraße 175

80804 München

+49 89 38531009



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Bildquelle: Die Notfallengel