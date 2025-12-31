Tourismus und Reisen

Neues Jahr. Neue Leichtigkeit. Ihre Auszeit in der Vitalquelle Montafon.

pr-gateway 31. Dezember 2025

Unser Neujahrsversprechen an Sie: Mehr Gelassenheit. Mehr Genuss. Mehr Zeit für sich.

Liebe Gäste,

ein neues Jahr beginnt – und mit ihm die Einladung, bewusster innezuhalten, neue Kraft zu schöpfen und sich selbst wieder mehr Raum zu geben.

In der Vitalquelle Montafon erwartet Sie genau dieser besondere Moment des Ankommens:
Wärme, Ruhe und alpine Natürlichkeit, die Körper und Geist in Einklang bringen. Entspannen Sie im Panorama-Pool, genießen Sie unsere ausgezeichnete Gourmetküche und lassen Sie den Alltag dort zurück, wo er hingehört – ganz weit weg.

Unser Neujahrsversprechen an Sie:
Mehr Gelassenheit. Mehr Genuss. Mehr Zeit für sich.

Starten Sie 2026 mit einer wohltuenden Auszeit im Montafon und sichern Sie sich jetzt Ihre persönliche Wellnesspause in der Vitalquelle Montafon.

Geniessertage 4=3
11.01. – 27.03.2026

4 Nächte ab EUR 597 pro Person

Wir schenken Ihnen einen Urlaubstag voller Entspannung! Anreise Sonntag oder Montag.

Inklusivleistungen:
4 Nächte inkl. Vital-Verwöhnpension
1 Flasche Sekt im Zimmer
1 Rückenmassage 25 Min. (pro Vollzahler)
Reichhaltiges Frühstücksbuffet
Vitalbuffet
6-Gang-Abendmenü
Freie Nutzung des gesamten Spa-Bereichs
Mögliche Anreisetage: Sonntag oder Montag

Jänner Special 7=6
04.01. – 31.01.2026

7 Nächte ab EUR 990 pro Person

Genießen Sie traumhafte Pisten, entspannenden Wellnessmomente und echte Genussküche

Inklusivleistungen:
7 Übernachtungen im Zimmer Ihrer Wahl
Skikartenservice direkt im Hotel – kein Anstehen an der Liftkasse
Vitalquelle Aktivprogramm
Vital-Frühstücksbuffet mit regionalen Produkten
Reichhaltiges Frühstücksbuffet
Vitalbuffet
6-Gang-Abendmenü
Tees und getrocknetes Obst an der Wellnessbar
Freie Nutzung des gesamten Spa-Bereichs

Vitalwoche Winter
31.01. – 05.04.2026

7 ÜN ab EUR 1155 pro Person

Skifahren oder Wellness? Warum sollten Sie sich schon vor Ihrer Anreise festlegen?

Inklusivleistungen:
7 Nächte inkl. Vital-Verwöhnpension
1 Flasche Wein bei Anreise im Zimmer
1 Gesichtsbehandlung 50 Min.
oder 1 Aromaölmassage 50 Min. (pro Vollzahler)
Reichhaltiges Frühstücksbuffet
Vitalbuffet
6-Gang-Abendmenü
Freie Nutzung des gesamten Spa-Bereichs

Oster Auszeit
03.04. – 06.04.2026

3 ÜN ab EUR 519 pro Person

Ostern in der Vitalquelle – Genuss, Erholung & Frühlingsfrische in den Alpen.

Inklusivleistungen:
3 Übernachtungen im Zimmer Ihrer Wahl
Liebevoll arrangierte Osterüberraschungder Eltern (Juniorsuite oder Suite Premium)
Reichhaltiges Frühstücksbuffet
Vitalbuffet
6-Gang-Abendmenü
Freie Nutzung des gesamten Spa-Bereichs

Osterglück für Familien
29.03. – 06.04.2026

7 ÜN ab EUR 1155 pro Person

Ostern in der Vitalquelle – Bewegung, Erholung und Genuss für Groß und Klein.

Inklusivleistungen:
7 Übernachtungen im Zimmer Ihrer Wahl
Vitalquelle Aktivprogramm
Familienbonus: Bis zu zwei Kinder im Alter von bis zu 13 Jahren übernachten kostenfrei auf der Ausziehcouch im Zimmer der Eltern (Juniorsuite oder Suite Premium)
Reichhaltiges Frühstücksbuffet
Vitalbuffet
6-Gang-Abendmenü
Freie Nutzung des gesamten Spa-Bereichs

Jänner Special 4=3
04.01. – 11.01.2026

4 Nächte ab EUR 519 pro Person

Jänner in der Vitalquelle – Skispaß, Wellness & Genuss pur.

Inklusivleistungen:
4 Übernachtungen im Zimmer Ihrer Wahl
Skikartenservice direkt im Hotel – kein Anstehen an der Liftkasse
Vitalquelle Aktivprogramm
Vital-Frühstücksbuffet mit regionalen Produkten
Reichhaltiges Frühstücksbuffet
Vitalbuffet
6-Gang-Abendmenü
Tees und getrocknetes Obst an der Wellnessbar
Freie Nutzung des gesamten Spa-Bereichs

Wir freuen uns darauf, Sie auch im neuen Jahr in der Vitalquelle Montafon willkommen zu heißen – für genussvolle Momente, wohltuende Ruhe und echte Erholung im Montafon.

Herzlichst
Ihr Team der Vitalquelle Montafon

Willkommen in unserem Wohlfühlresort im Herzen des Montafons! Mit natürlicher Herzlichkeit und Aufmerksamkeit möchten wir Ihren Aufenthalt unvergesslich schön gestalten. Die familiäre Führung unseres Hauses bürgt für höchste Qualität und liebevolle Betreuung. Erleben Sie unvergessliche Urlaubsfreuden in unserem Resort

Schruns, nur 12 Kilometer von der Autobahn-Abfahrt entfernt, bildet den idealen Ausgangspunkt für vielfältige Aktivitäten. Erleben Sie die Alpen hautnah – die atemberaubende Kulisse rund um das Hotel Vitalquelle bietet unzählige Möglichkeiten.

Unsere erstklassige und mehrfach ausgezeichnete Küche wird Sie täglich verwöhnen. Genießen Sie ein Haus der Spitzenklasse und lassen Sie sich von kulinarischen Träumen begleiten.

Ihre Familie Netzer
& das gesamte Team der Vitalquelle

Firmenkontakt
Vitalquelle Montafon
Marion Netzer
Außerlitzstr 80
6780 Schruns
+43 5556 77049
http://w.vitalquelle.at

Pressekontakt
NEW MEDIA
Lorena Schneider
Schollstraße 3
82131 Gauting
+49 (0)89 / 55 29 88 78
+49 (0)89 / 55 29 88 79
http://www.new-media-design.info

