NEUES KABELLOSES UND UMWELTFREUNDLICHES PLUG-AND-PLAY PRÄSENTATIONSSYSTEM VON PANASONIC

Das neueste Wireless-Präsentationssystem ermöglicht nahtlose Zusammenarbeit durch einfaches Teilen des Bildschirms. Eine Softwareinstallation ist nicht erforderlich.

Wiesbaden, DE. 14. Januar 2025 – Panasonic Connect Europe veröffentlicht die neueste Version seines drahtlosen Präsentationssystems PressIT – die WPS2-Serie. Dieses neue System ist ab sofort verfügbar. Es wurde entwickelt, um eine nahtlose, stressfreie und hocheffektive Zusammenarbeit und Kommunikation in Berufs- und Lernsituationen zu ermöglichen.

PressIT ist ein effizientes Plug-and-Play Präsentationssystem. Es verbessert die direkte Face-to-Face-Kommunikation in Unternehmen und Bildungseinrichtungen, indem es den Anwendern ermöglicht, kabellos ihren PC-, Tablet- oder Smartphone-Bildschirminhalt auf ein Display oder einen Projektor zu übertragen. Diese Kommunikation erfordert weder eine Verkabelung noch die Installation von Software. Sie bietet so die perfekte Kombination aus Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit. Der PressIT-Transmitter wird nicht als externes Gerät betrachtet, sodass er auch auf Computern mit strengen Sicherheitsstandards sicher verwendet werden kann. Er ermöglicht eine sichere, verschlüsselte Datenübertragung.

Auf Knopfdruck können sich die Nutzer über den Transmitter verbinden und ihren Bildschirm unkompliziert teilen, um hochwertige 4K-Bilder über das Präsentationssystem zu zeigen. PressIT bietet Teams die Flexibilität, genau dann aktiv zu werden und zu präsentieren, wenn es nötig ist. Das System ist schnell, intuitiv sowie unkompliziert zu bedienen und erfordert keine Softwareinstallation. So lassen sich unnötige Verzögerungen bei der Einrichtung vermeiden.

Die neueste Version nutzt das 6 GHz WLAN-Frequenzband. Dadurch erhöht sich die Anzahl der Anschlusskanäle, was die Flexibilität bei der Installation noch weiter steigert. Darüber hinaus macht die verbesserte Multicast-Funktion einen Router überflüssig, wenn bei Seminaren und Schulungen gleichzeitig Videos von einem einzigen PC auf mehreren Displays angezeigt werden.

PressIT kann bis zu 32 Geräte verbinden und vier Bildschirminhalte gleichzeitig anzeigen. Benutzer können auf diese Weise sofort zusammenarbeiten, Dokumente vergleichen und Ideen austauschen. So werden Präsentationen einfacher und effektiver. Das System ist auch mit mobilen Geräten kompatibel und ermöglicht eine einfache Bildschirmfreigabe nicht nur von PCs, sondern auch von Tablets und Smartphones. Unabhängig vom Betriebssystem lässt es sich von einer Vielzahl an Geräten steuern.

Darüber hinaus hat Panasonic das Verpackungsmaterial und den Formfaktor erheblich modifiziert. So lies sich die Menge an benötigtem Kunststoffmaterial um bis zu 64 % reduzieren, was das System sehr umweltfreundlich macht.

„Hybride Besprechungen kombinieren sowohl persönliche als auch virtuelle Meetings. Deshalb ist eine qualitativ hochwertige Zusammenarbeit von entscheidender Bedeutung, um Ideen zu entwickeln und eine reibungslose Kommunikation zu ermöglichen. Das gilt für moderne Besprechungsräume sowie Unternehmensumgebungen gleichermaßen. Das Letzte, wofür wir Zeit haben, sind Kabel, Softwareinstallationen oder komplexe Einrichtungsprozesse, die Präsentationen erschweren und Zeit verschwenden“, erklärt Eduard Gajdek, Field Marketing Manager für Visual System Solutions bei Panasonic Connect Europe. „PressIT bietet in Kombination mit unserem hellen 110 Zoll LED-Display und PressIT360, einem 360-Grad-Kamera-Freisprechsystem, eine Komplettlösung, die den Anforderungen moderner Besprechungsräume gerecht wird. Es bietet eindrucksvolle Bilder und eine völlig mühelose Kommunikation.“

Weitere Informationen zu PressIT finden Sieunter: https://eu.connect.panasonic.com/gb/en/professional-displays/professional-displays-overview/ty-wps2-series

Über die Panasonic Group

Die 1918 gegründete Panasonic Group ist heute weltweit führend in der Entwicklung innovativer Technologien und Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Wohnungsbau, Automobil, Industrie, Kommunikation und Energie und hat am 1. April 2022 auf ein operatives Unternehmenssystem umgestellt, wobei die Panasonic Holdings Corporation als Holdinggesellschaft fungiert und acht Unternehmen unter ihrem Dach angesiedelt sind. Der Konzern meldete für das am 31. März 2024 endende Geschäftsjahr einen konsolidierten Nettoumsatz von 54,12 Milliarden Euro (8.496,4 Milliarden Yen). Weitere Informationen über die Panasonic-Gruppe finden sich an dieser Stelle: https://holdings.panasonic/global/

Über Panasonic Connect Europe GmbH

Panasonic Connect Europe nahm am 1. Oktober 2021 den Betrieb auf und schuf eine neue Business-to-Business-orientierte und agile Organisation. Mit mehr als 400 Mitarbeitern und unter der Leitung von CEO Shusuke Aoki möchte das Unternehmen mit innovativen Produkten und integrierten Systemen und Dienstleistungen zum Erfolg seiner Kunden beitragen – alles darauf ausgelegt, seine Vision zu verwirklichen, die Arbeit zu verändern, die Gesellschaft voranzubringen und sich mit der Zukunft zu verbinden.

Panasonic Connect Europe hat seinen Hauptsitz in Wiesbaden und besteht aus den folgenden Geschäftsbereichen:

-Mobile Solutions: Ein umfangreiches Portfolio an robusten TOUGHBOOK Notebooks, Tablets und Handhelds steigert die Produktivität mobiler Mitarbeiter.

-Der Geschäftsbereich Media Entertainment mit Visual System Solutions bietet eine Reihe von leistungsstarken und zuverlässigen Projektoren sowie hochwertige Displays. Broadcast & ProAV bietet „Smart Live Production“-Lösungen bestehend aus PTZ- und Systemkameras, der KAIROS IT/IP-Videoproduktions-Plattform, Camcordern, Mischern und Robotik-Systemen an, die bei Live-Events, Sportproduktionen, im Fernsehen und in xR-Studios weit verbreitet sind.

-Business and Industry Solutions: Innovative Supply Chain Lösungen für Einzelhandel, Logistik und Fertigung mit dem einzigartigen Gemba Process Innovation-Ansatz, entwickelt gemeinsam mit allen Prozessbeteiligten, um die betriebliche Effizienz zu steigern, Endkundenwünsche besser realisieren zu können und Prozesse zu automatisieren oder zu digitalisieren. Die Projekte werden schlüsselfertig übergeben – integriert in die bestehende IT-Infrastruktur.

-Panasonic Factory Solutions Europe verkauft eine breite Palette von Smart-Factory-Lösungen, darunter Elektronikfertigungslösungen, Roboter- und Schweißsysteme sowie Software für den gesamten Fertigungsprozess.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://eu.connect.panasonic.com/de/de

Bitte besuchen Sie die LinkedIn-Seite von Panasonic Connect Europe: https://www.linkedin.com/company/panasonic-connect-europe/

