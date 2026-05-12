Neues Karriereportal GreenCareers bündelt Jobs in GaLaBau, Landwirtschaft und Pflanzenhandel

Grüne Jobs rund um Pflanzen zählen zu zukunftsorientierten Tätigkeiten in krisensicheren Branchen. Herausforderungen wie der Klimawandel oder Trends wie Urban Gardening steigern die Nachfrage nach spezialisierten Fachkräften. Dennoch leiden viele betroffene Unternehmen an Personalmangel, gestaltet sich die Suche nach qualifizierten Bewerbern oftmals mühsam. Und auch wechselwillige Arbeitnehmer finden nicht immer auf Anhieb geeignete Positionen. Zwei Problemfelder, für die GreenCareers auf einen Schlag passende Lösungen bereithält. Als erstes interaktives Karriereportal rund um die Pflanzenbranche führt die Online-Plattform Unternehmen und Bewerber gezielt zusammen. Schnell, unkompliziert und mit Erfolgsaussichten für beide Seiten.

Ob als Profi für nachhaltige Außenraumgestaltungen im Garten- und Landschaftsbau (GaLaBau), Baumschulen, Landwirtschaft oder Straßen- und Tiefbau: Grüne Jobs sind vielfältig. Hier treffen Kreativität und Handwerk aufeinander, die gleichzeitig den Zahn der Zeit treffen. Entsprechend gesucht sind Fachkräfte zum Besetzen offener Stellen, die ausscheidende Mitarbeiter hinterlassen. Auf allgemeinen Jobportalen allerdings gehen die Aufrufe vieler Betriebe im Gros der Angebote unter. Eine Tatsache, der die Kölner GreenCareers GmbH zeit- und kosteneffiziente Lösungen entgegensetzt. Auf der 2024 gegründeten Jobplattform für die grüne Branche erreichen Arbeitgeber ohne Umwege Fachkräfte, die neuen Posten offen gegenüberstehen. Unternehmen präsentieren sich dort gezielt ihrer relevanten Zielgruppe und können nach einmaliger Registrierung sowie Auswahl eines passenden Pakets zu transparenten Konditionen innerhalb weniger Minuten Stellenanzeigen erstellen oder anpassen: sowohl am Desktop als auch mobil. Dabei profitieren sie von hoher Reichweite, einer optimierten Darstellung auf weiteren relevanten Kanälen und einer Zufriedenheitsgarantie.

Direkter Draht zwischen Betrieben und Fachkräften der grünen Branche

Nicht nur Unternehmen erhalten durch GreenCareers ihre Wettbewerbsfähigkeit. Auch Fachkräfte profitieren vom umfangreichen Know-how des 15-köpfigen Teams rund um Geschäftsführer Julian Kohansal, Frederik Linke und Liam Quick. Mit ihrem Engagement für die Pflanzenbranche bieten die Profis Azubis, Geschäftsführern und Quereinsteigern gleichermaßen unkomplizierte Bewerbungsprozesse. Ohne Account oder gedruckte Unterlagen können sich Interessenten per einfacher Swipe-Funktion direkt beim gewünschten Betrieb melden.

Dank der strukturierten Gliederung in die Kategorien Dienstleistung, Kultivierung und Handel finden Betriebe und Bewerber auf Anhieb zueinander. Denn das einzigartige Online-Karriereportal ermöglicht beiden Parteien eine schnelle, gezielte Kontaktaufnahme. Ein Service, den bereits über 500 Unternehmen und 30.000 Fachkräfte in Anspruch nehmen – ob im GaLaBau, in Gartencentern oder beim Obstanbau. Wer im Bereich grüner Pflanzen-Jobs offene Stellen besetzen oder finden möchte, sollte sich daher unbedingt GreenCareers genauer anschauen. Die Kompetenz und Leidenschaft der Mitarbeiter sind bereits beim unverbindlichen Beratungsgespräch spürbar.

Branchenspezialisierung: GreenCareers ist das erste Karriereportal, das sich vollständig auf die grüne Branche konzentriert, von Garten- und Landschaftsbau über Landwirtschaft und Baumschulen bis hin zu Pflanzenhandel. Wir kennen die Zielgruppen, sprechen ihre Sprache und liefern nicht nur Sichtbarkeit, sondern Bewerbungen. Die Überkategorien sind: Dienstleistung, Kultivierung und Handel rund um die Pflanze. Dienstleistung: GaLaBau, Gartenpflege, Baumpflege, Forstwirtschaft, Friedhofsgärtnerei, Landschaftsarchitektur Kultivierung: Baumschule, Landwirtschaft, Zierpflanzenbau, Staudengärtnerei, Gemüsebau, Obstbau Handel: Gartenceneter, Gärtnerei, Blumen- und Pflanzengroßhandel. Zielgruppengenaues Recruiting: Wir erreichen qualifizierte Fachkräfte dort, wo sie heute wirklich aktiv sind – auf Social Media, in Podcasts, auf YouTube, bei Google, auf LinkedIn, Xing oder spezialisierten Jobplattformen. GreenCareers denkt nicht in alten Kanälen, sondern da, wo das Smartphone ist. Wir setzen auf moderne, nutzerorientierte Verbreitung, nicht auf das Prinzip Hoffnung bei klassischen Jobbörsen, Zeitungen, Arbeitsamt usw. 3. Modernes Nutzererlebnis: Unser Karriereportal ist visuell und funktional auf dem neuesten Stand, intuitiv, mobiloptimiert und optisch hochwertig. Hervorzuheben: unsere Swipe-Funktion, die es ermöglicht, Jobs schnell, spielerisch und unkompliziert durchzuswipen, mobil oder am Desktop.

Kontakt

GreenCareers GmbH

Frederik Linke

Hansaring 61

50670 Köln

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