Neues Kräfteverhältnis im E-Mail-Marketing: rapidmail schließt sich mit MAILINGWORK zusammen

Die Positive Group unterstreicht durch Kauf von MAILINGWORK ihre Ambitionen für die Zukunft. Sie vereint rapidmail und MAILINGWORK fortan unter einem Dach und gewinnt in puncto E-Mail-Marketing umfassend an Expertise dazu.

– rapidmail schließt sich mit dem auf E-Mail-Marketing spezialisierten Chemnitzer Unternehmen MAILINGWORK zusammen

– Meilenstein der Positive Group in Richtung 100 Mio. Euro Umsatz bis 2026

– rapidmail und MAILINGWORK stehen fortan unter gemeinsamer Geschäftsführung von Sven Kummer und Steffen Müllers, die unternehmensübergreifend auf ein über 100 Marketing-Expert:innen umfassendes Team bauen können

Freiburg, 23. Januar 2024 – Der zur französischen Positive Group gehörende Anbieter für Newsletter-Marketing-Software, rapidmail, schließt sich mit dem auf E-Mail-Marketing spezialisierten Chemnitzer Unternehmen MAILINGWORK zusammen. Damit kommt auch die Positive Group ihrem Ziel, bis 2026 100 Mio. Euro Umsatz zu generieren, ein großes Stück näher. Sven Kummer und Steffen Müllers werden gemeinsame Geschäftsführer beider eigenständig bleibender Unternehmen und verantworten unternehmensübergreifend ein Team aus über 100 Marketing-Expert:innen.

Neben dem breiten Funktionsumfang verfügt die E-Mail-Marketing-Software von MAILINGWORK auch über ein hohes Maß an Flexibilität. Über persönliche Onboarding-Prozesse stellt das Unternehmen sicher, dass sich die Software individuell in bestehende Prozesse und Toolsets seiner Kunden integrieren lässt. Dabei ermöglicht die innovative Multi-Account-Lösung von MAILINGWORK es Konzernen oder Unternehmen, ihr E-Mail-Marketing für mehrere Standorte effizient zu zentralisieren und zu automatisieren. Mit renommierten Kunden wie der Sparkassen-Finanzgruppe, HUK-COBURG, Greenpeace, Deutsches Rotes Kreuz und Bauer Xcel Media bewegt sich das Unternehmen erfolgreich im anspruchsvollen Enterprise-Bereich des DACH-Raums. MAILINGWORK setzt dabei auf Serverhosting in Deutschland und erfüllt alle Anforderungen der DSGVO.

Synergien schaffen und voneinander lernen

Ziel des Zusammenschlusses ist es, unterschiedliche Segmente des Marktes optimal bedienen zu können. Unternehmen jeder Größe sollen so die Möglichkeit haben, eine dem jeweiligen Marktumfeld entsprechend effiziente und zuverlässige E-Mail-Marketing-Lösung zu nutzen. Dazu sollen die jeweiligen Stärken beider Unternehmen evaluiert und Synergien zwischen beiden Tools geschaffen werden. MAILINGWORK verfügt beispielsweise bereits über ein ausgereiftes Multi-Account-System, gut strukturierte Vertriebsprozesse sowie umfassende Funktionen für anspruchsvolles E-Mail-Marketing. Zudem lässt sich die Lösung tief in bereits bestehende Prozesse integrieren und eignet sich daher sehr gut für Enterprise-Kunden. rapidmail hingegen überzeugt unter anderem durch die intuitive und einfache Benutzung seiner Lösung. Dadurch ist das Unternehmen in der Lage, zehntausende kleine Kunden zu bedienen, die hierfür über keine großen Vorkenntnisse im Bereich Newsletter und E-Mail-Marketing verfügen müssen. Von den jeweiligen Stärken werden in Zukunft beide Unternehmen gegenseitig profitieren können.

„Als Teil der Positive Group, die sich das ambitionierte Ziel von 100 Millionen Euro Umsatz bis 2026 gesetzt hat, sind wir aktiv in das Thema Akquise involviert. Die herausragende Funktionalität des Multi-Account-Systems von MAILINGWORK hat uns sehr beeindruckt – ein einzigartiges Merkmal in der Branche, das einen ausschlaggebenden Einfluss auf unsere Kaufentscheidung hatte“, sagt Sven Kummer, Gründer und Geschäftsführer von rapidmail. „Wir sehen in der Übernahme von MAILINGWORK durch die Positive Group eine wunderbare Ergänzung zu rapidmail. Hinsichtlich der Unternehmenswerte, des Marktumfeldes sowie der hohen Produktqualität, von der viele Bestandskunden absolut überzeugt sind, ist MAILINGWORK ein perfekter Fit. Beide Unternehmen haben ihre jeweiligen Stärken, von denen wir insgesamt profitieren können und durch die wir uns auf lange Sicht stabil aufgestellt sehen“, ergänzt Steffen Müllers, Geschäftsführer von rapidmail.

„Wir haben MAILINGWORK vor gut 20 Jahren gegründet und mit großer Hingabe aufgebaut. Während dieser Zeit ist das Unternehmen mit uns gewachsen. Strategisch und planvoll vorbereitet, fanden wir in der Positive Group und rapidmail den idealen Partner, um die Führung vertrauensvoll zu übergeben. Zudem bietet der Zusammenschluss eine bedeutende Gelegenheit für MAILINGWORK, sich weiter zu professionalisieren und zu expandieren, was unser Team in seiner Entwicklung maßgeblich voranbringen wird.“, erklärt Jörg Arnold, Gründer und ehemaliger Geschäftsführer von MAILINGWORK. „Der Austausch mit rapidmail hat uns gezeigt, dass beide Unternehmen ähnliche Werte vertreten und sich auch die Märkte, in denen wir uns bewegen, überschneiden. Daher war für uns beide schnell klar, dass wir MAILINGWORK bei Sven und Steffen in gute Hände geben und wir werden auch in Zukunft freundschaftlich miteinander verbunden bleiben“, ergänzt Torsten Gneuß, Gründer und ehemaliger Geschäftsführer von MAILINGWORK.

Teil der Positive Group

Durch die Übernahme gehört MAILINGWORK ebenso wie rapidmail nun zur Positive Group, die sich Hand in Hand mit ihren Tochtergesellschaften als innovative Plattform für digitale Unternehmenskommunikation positioniert. Zuletzt vergrößerte sich die Positive Group im Jahr 2023 durch die Akquise des polnischen Anbieters einer Marketing Automation Plattform, user.com. „Wir freuen uns sehr darüber, mit MAILINGWORK unser Portfolio zu erweitern und damit unsere Position als Key-Player im dynamischen Geschäftsfeld des E-Mail-Marketings zu festigen“, sagt Mathieu Tarnus, Gründer und Präsident der Positive Group. „Der deutsche Markt hat eine zentrale Bedeutung für die strategische Vision unserer Gruppe. Wir heißen das talentierte Team von MAILINGWORK unter der Leitung von Sven und Steffen herzlich willkommen und freuen uns, dass sie uns auf unserem Weg begleiten, in Europa die führende Kraft für innovative Marketinglösungen zu werden.“

Über rapidmail

Das 2008 gegründete Unternehmen rapidmail aus Freiburg im Breisgau ist einer der führenden deutschen Anbieter für E-Mail-Marketing. Mit seinem Newsletter-Marketing-Tool ermöglicht rapidmail Unternehmen jeder Größe erfolgreiches E-Mail-Marketing zu betreiben. Das Unternehmen umfasst rund 45 Mitarbeiter:innen an den Standorten Freiburg und Berlin und wird von den beiden Geschäftsführern Sven Kummers und Steffen Müllers geleitet. Mehr erfahren Sie unter: www.rapidmail.de

Über MAILINGWORK

MAILINGWORK ist ein renommiertes Unternehmen, das sich auf die Entwicklung eines hochwertigen E-Mail-Marketing-Tools spezialisiert hat, um den anspruchsvollen Anforderungen im Mittelstand und Enterprise-Segment gerecht zu werden. Die Plattform bietet eine Multi-Account-Lösung und ermöglicht Whitelabeling, um eine maßgeschneiderte Markenpräsenz zu gewährleisten. Mit etwa 60 Mitarbeiter:innen und dem Hauptsitz in Chemnitz wurde das Unternehmen im Jahr 1998 gegründet und hat sich seitdem als zuverlässiger Partner für erfolgreiches und effizientes E-Mail-Marketing etabliert.

Mehr erfahren Sie unter: www.mailingwork.de

Über die Positive Group

Die Positive Group, Anbieter von Software-Lösungen für die Unternehmenskommunikation, ist für Sarbacane und rapidmail bekannt, die seit 2001 in Frankreich und Deutschland als Referenzen für E-Mail-Marketing gelten. Die in Lille, Freiburg und Berlin ansässige Unternehmensgruppe hat seitdem eine Vielzahl von Lösungen entwickelt, um Unternehmen bei ihrer digitalen Kommunikation zu unterstützen.

Mehr erfahren Sie unter: www.positive-group.com

Unternehmenskontakt MAILINGWORK

Caroline Hoffmann

Head of Marketing

MAILINGWORK

E-Mail: c.hoffmann@mailingwork.de

Firmenkontakt

rapidmail

Marius Janssen

Wentzingerstraße 21

79106 Freiburg im Breisgau

0894195990



https://www.rapidmail.de/

Pressekontakt

Maisberger GmbH

Jonathan Weigl

Claudius-Keller-Straße 3c

81669 München

0894195990

0894195990



https://www.rapidmail.de/