NEUES MITGLIED

HORNETSECURITY ERNENNT WEITEREN PLATINUM PARTNER

Seit dem 01. Januar 2025 gehört die Kutzschbach Electronic GmbH & Co. KG zum Kreis der Hornetsecurity Platinum Partner und ist damit in die höchste Stufe des DACH-Partnerprogramms aufgenommen.

Hornetsecurity Platinum Partner profitieren unter anderem von attraktiveren Vergütungsmodellen und erweiterten Marketing- und Supportmöglichkeiten.

HANNOVER, DEUTSCHLAND – 06. Februar 2025 – Das Hornetsecurity Partnerprogramm ist ein unverzichtbarer Teil im starken Netzwerk des Cybersecurity-Experten und bietet Partnern Zugang zu erstklassigen Ressourcen. Mit der Kutzschbach Electronic GmbH & Co. KG begrüßt Hornetsecurity seit dem 01. Januar 2025 einen weiteren Neuzugang im Platinum Sektor des Programms. Das Unternehmen ist damit in die höchste Kategorie des Partnerprogramms aufgestiegen. Darüber hinaus konnten zehn weitere Partner ihren Platinum Status erfolgreich beibehalten.

„Wir starten mit einem neuen Platinum Partner ins neue Kalenderjahr“, freut sich Alexander Spaller, Head of Sales DACH bei Hornetsecurity. „Der Aufstieg der Kutzschbach Electronic GmbH & Co. KG in die höchste Kategorie unseres Partnerprogramms ist das Resultat aus herausragendem Engagement, tiefgehender Fachkenntnis und einer starken Marktdurchdringung – und das über Jahre hinweg. Wir sind sehr dankbar für die enge Zusammenarbeit mit allen unseren Platinum Partnern, die wesentlich zum Erfolg unseres Unternehmens beitragen. Ihre Expertise und ihr unermüdliches Engagement sind für uns von unschätzbarem Wert und tragen maßgeblich zur Qualität unserer Leistungen und zur Zufriedenheit unserer Kunden bei. Ein Aufwand unserer Partner, den wir sehr zu schätzen wissen.“

Der neue Platinum Partner reiht sich in einen elitären Kreis von nunmehr zehn Partnern in Deutschland und einem Partner in Österreich ein, die über diesen Status verfügen:

IT-Systemhäuser – Platinum Partner von Hornetsecurity 2025

Alphasolid IT GmbH

Conova Communications GmbH

IOK GmbH & Co. KG

IT-FORMATION GmbH

Kutzschbach Electronic GmbH & Co. KG

Medialine EuroTrade AG

NetPlans IT-Systeme GmbH

neumeier AG

PCO GmbH & Co. KG

PORTFORMANCE GmbH

SIEVERS-GROUP

Erprobtes Erfolgsmodell: Die vier Stufen des Partnerprogramms

Insgesamt verfügt Hornetsecurity weltweit in mehr als 120 Ländern über ein Netzwerk von mehr als 12.000 Partnern. In den vier Partnerstufen Bronze, Silber, Gold, Platin findet jeder Partner die optimale Lösung, um seinen Kunden flexible Services und Benefits gewährleisten zu können. Platinum Partner profitieren von attraktiveren Vergütungsmodellen, erweiterten Marketingmöglichkeiten und direkterem Supportzugang sowie Closed Beta Tests für neue Services. Die Next-Gen-Security-Lösung für M365 beinhaltet geschützte E-Mail-Kommunikation, eine starke Backup- und Recovery-Lösung, Security Awareness Services, AI Recipient Validation sowie Berechtigungsmanagement. Zudem ermöglicht der 365 Multi-Tenant Manager für MSPs (Managed Service Provider), Microsoft 365-Tenants mühelos über eine zentrale Plattform zu managen und zu sichern. Mit diesem Portfolio können die Partner alle Sicherheits- und Compliance-Aspekte ihrer Kunden ganzheitlich abdecken und zeitgleich ihr M365-Geschäft nachhaltig ausbauen.

Weitere Informationen:

Um mehr über das Partnerprogramm von Hornetsecurity zu erfahren, besuchen Sie die Website.

Über Hornetsecurity:

Hornetsecurity ist ein weltweit führender Anbieter von Cloud-basierten Sicherheits-, Compliance-, Backup- und Security-Awareness-Lösungen der nächsten Generation, die Unternehmen und Organisationen jeder Größe auf der ganzen Welt unterstützen. Das Flaggschiffprodukt 365 Total Protection ist die umfassendste Cloud-Sicherheitslösung für Microsoft 365 auf dem Markt. Angetrieben von Innovation und Cybersecurity-Exzellenz, baut Hornetsecurity mit seinem preisgekrönten Portfolio eine sicherere digitale Zukunft und nachhaltige Sicherheitskulturen auf. Hornetsecurity ist über sein internationales Vertriebsnetz mit über 12.000 Channel-Partnern und MSPs in mehr als 120 Ländern aktiv. Seine Premium-Dienste werden von mehr als 75.000 Kunden genutzt.

Firmenkontakt

Hornetsecurity

Angelica Micallef Trigona

Am Listholze 78

30177 Hannover

00495115154640



http://www.hornetsecurity.com

Pressekontakt

Maisberger GmbH

Emma Deil-Frank

Claudius-Keller-Straße 3c

81669 München

08941959953



http://www.maisberger.com