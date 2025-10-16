Neues Online-Tool „Verpackung finden“ erfolgreich gestartet

Seit kurzem ist das neue Online-Tool „Verpackung finden“ der Wellstar-Packaging GmbH live – und schon jetzt stößt die Anwendung bei Händlern und Versanddienstleistern auf positive Resonanz.

Über die Website https://www.wellstar-packaging.de/verpackung-finden gelangen Nutzer mit nur wenigen Klicks zu individuell passenden Versandverpackungen – zeitsparend, praxisnah und direkt vom Hersteller.

Starker Start und spürbarer Mehrwert

„Die Rückmeldungen unserer Kunden zeigen deutlich, dass wir mit dem Online-Tool „Verpackung finden“ eine echte Lücke schließen“, berichtet Nicole-Nadine Baumann, Managerin Marketing & Social Media bei der Wellstar-Packaging GmbH. „Unternehmen können ihre Verpackungsauswahl damit wesentlich schneller und gezielter treffen – und profitieren sofort von Zeit- und Kostenvorteilen.“

Gerade Onlinehändler, Fulfillment-Dienstleister und Versender mit breitem Sortiment greifen auf die digitale Lösung zurück. Durch die Angabe der Maße des Versandguts liefert das Online-Tool passgenaue Verpackungsvorschläge inklusive technischer Daten und Individualisierungs- bzw. Bestelloptionen. Die optionale Möglichkeit, individuelle Suchbegriffe einzugeben, ermöglicht zudem die schnelle Lösung von komplexen Anforderungen.

Effizienz trifft Nachhaltigkeit

Neben der deutlichen Zeitersparnis trägt das Tool auch zu einer nachhaltigeren Versandabwicklung bei: Weniger Materialeinsatz, effizientere Packprozesse und geringere Retourenquoten machen den Verpackungseinkauf smarter und ressourcenschonender.

Kontinuierliche Weiterentwicklung

Wellstar-Packaging wird „Verpackung finden“ fortlaufend ausbauen. Neue Verpackungslösungen und zusätzliche Funktionen sind bereits in Vorbereitung, um auch künftig den steigenden Anforderungen der Interessenten gerecht zu werden.

Das Online-Tool steht allen Interessierten kostenfrei unter https://www.wellstar-packaging.de/verpackung-finden zur Verfügung. Für individuelle Fragen und Beratung sind die Verpackungsexperten von Wellstar-Packaging jederzeit erreichbar.

Die Wellstar-Packaging GmbH mit Sitz in Bräunlingen entwickelt und produziert seit über 20 Jahren innovative Versandverpackungen aus Wellpappe. Das Unternehmen bietet sowohl standardisierte Lagerartikel als auch maßgeschneiderte Verpackungskonzepte und begleitet Kunden von der ersten Idee bis zur zuverlässigen Belieferung. Mit technischer Kompetenz, praxisnaher Beratung und einem klaren Fokus auf Ressourcenschonung und Prozessoptimierung unterstützt die Wellstar-Packaging GmbH insbesondere E-Commerce-Unternehmen und Logistikdienstleister dabei, ihre Versandprozesse effizienter, kostengünstiger und nachhaltiger zu gestalten.

Kontakt

Wellstar-Packaging GmbH

Nicole-Nadine Baumann

Hubert-Weisser-Straße 2

78199 Bräunlingen

+49 (0)771 / 9294886-0



https://www.wellstar-packaging.de/

Bildquelle: Wellstar-Packaging GmbH