Neues PIM-System komplettiert preisgekrönten Lampenwelt-Onlineshop

Der führende Händler und Hersteller von Lampen und Leuchten, Lampenwelt GmbH, implementierte gemeinsam mit der Digitalagentur dotSource ein Produktdaten-Management-System. Damit können zehntausende vertriebener Artikel nun besser organisiert und noch konkreter beschrieben im Onlineshop ausgespielt werden.

Die Lampenwelt GmbH ist Händler und Hersteller von Leuchten jeglicher Art, verschiedener SMART-Home-Artikel, sowie Leuchtmitteln und mittlerweile sogar Photovoltaikprodukten, der seine Artikel ausschließlich über den Onlinehandel vertreibt. Seit der Gründung im Jahr 1999 ist das Unternehmen rasant gewachsen und hat sich zum erfolgreichsten Online-Pure-Player für Licht und Beleuchtung in Europa entwickelt. Um ihre Produktdaten jetzt und in Zukunft adäquat händeln zu können, entschied sich der Mittelständler für ein Product-Information-Management-System – kurz PIM.

Gemeinsam mit dem Implementierungspartner dotSource wählte man das Tool von Stibo Systems, welches sich passgenau in die bestehende Systemlandschaft einfügt und flexibel das weitere Wachstum des Produktsortiments von Lampenwelt begleitet.

PRODUKTDATENMANAGEMENT FÜR UMFANGREICHES LAMPEN- UND LEUCHTENSORTIMENT

Im neuen PIM-System von Stibo können auch komplexe Prozesse zur Datenverwaltung abgebildet werden. So implementierten die PIM-Expertinnen und -Experten Quality Gates für die Produktdarstellung, wobei es branchenspezifische Regularien wie beispielsweise die Angabe von Energielabels bei Leuchtmitteln zu beachten galt.

Eine besondere Herausforderung war, dass Lampenwelt parallel zum laufenden PIM-Projekt auch das ERP ersetzen wollte. Aus diesem Grund mussten die PIM-Consultants von dotSource besonders gründlich und effizient vorgehen, um trotz Systemwechsel fehlerfreie Daten-Workflows sicherzustellen.

DIGITAL ASSET MANAGEMENT UND ANBINDUNG AN PREISGEKRÖNTEN LAMPENWELT-SHOP

Einer der wichtigsten Schritte bei der Einführung eines PIM-Systems ist die Anbindung an bestehende Softwarelösungen. Im Falle von Lampenwelt galt dies insbesondere für die Schnittstelle mit dem E-Commerce-System: Die Plattform war 2022 von Acquisa als Shop des Jahres ausgezeichnet worden und sollte nun optimal von den verbesserten Produktdaten profitieren.

Neben der Implementierung einer Schnittstelle kam hierbei außerdem das Digital-Asset-Management-Feature (DAM) von Stibo zum Einsatz. Darin sind alle Foto- und Videodateien hinterlegt, die den Kundinnen und Kunden von Lampenwelt die hochwertigen Produkte optisch näherbringen. Sie können nun unkompliziert auf allen Kanälen ausgespielt werden, was die Mitarbeitenden von Lampenwelt entlastet und den Onlineshop noch weiter bereichert.

Über Lampenwelt:

Lampenwelt ist einer der führenden Händler und Hersteller für Lampen und Leuchtmittel in Europa. Im Jahr 1999 in einer Garage gegründet, gehört das Unternehmen seit 2017 zur LUQOM Holding GmbH. Die Produkte werden ausschließlich online in 14 europäischen Ländern an B2B- sowie B2C-Kundinnen und Kunden vertrieben.

Seit 2006 entwickelt und realisiert dotSource skalierbare Digitalprodukte für Marketing, Vertrieb und Services. Ob E-Commerce- und Content-Plattformen, Kundenbeziehungs- und Produktdatenmanagement oder Digital-Marketing und Business-Intelligence: Mehr als 500 Digital Natives verstehen sich als Partner ihrer Kunden, deren individuelle Anforderungen ab der ersten Idee einfließen. Dieser Kompetenz vertrauen Unternehmen wie ESPRIT, hessnatur, Ottobock, TEAG, KWS, BayWa, Axel Springer, C.H.Beck, Würth und Netto Digital.

