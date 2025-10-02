Neues Sparpotenzial bei Batteriespeichern: Integration von LUOX Dynamisch im FENECON Energiemanagementsystem

LUOX Dynamisch direkt im FENECON EMS: Stromtarif wählen, Verbrauch am Strommarkt ausrichten und durch Batteriespeicher deutliche Einspareffekte erzielen.

LUOX Dynamisch basiert auf dem viertelstündlichen Börsenstrompreis und bietet eine besonders hohe preisliche Flexibilität ohne Risikoaufschläge. Davon profitieren besonders Verbraucher:innen, welche einen Batteriespeicher besitzen, etwa von FENECON: Durch effizientes Laden und Entladen des Speichers für den Eigenverbrauch lassen sich günstige Preisphasen gezielt nutzen – für mehr Wirtschaftlichkeit und Flexibilität.

Das FENECON Energiemanagementsystem ist bei jedem ausgelieferten Batteriespeicher inkludiert und bietet diverse Basisfunktionen wie die netzdienliche Beladung, Eigenverbrauchsoptimierung und ein umfassendes Monitoring. Dabei kann die Ladestrategie nicht nur an den eigenen Bedarf, sondern auch automatisch an die

aktuellen Preisentwicklungen am Strommarkt angepasst werden. LUOX Dynamisch liefert dazu die passende Tarifstruktur – transparent, viertelstündlich aktuell und mit nur 3 % Aufschlag auf den Börsenpreis.

Sowohl FENECON als auch LUOX Energy, verfolgen eine gemeinsame Vision: mehr Flexibilität, mehr Effizienz, mehr Transparenz im Strommarkt.

Stefan Feilmeier, Head of Energy Management Systems und stellvertretender Geschäftsführer von FENECON,zeigt sich erfreut über die Integration: „Mit LUOX Energy wird das Angebot im FEMS um einen starken Partner erweitert – und unsere Kunden profitieren direkt von günstigerem, dynamischem Strom – egal ob mit oder ohne eigene PV-Anlage. So muss die Energiewende voranschreiten!“ Nach dem Erwerb der FEMS-App Dynamischer Stromtarif beim Installateur des Vertrauens kann im FEMS-App Center die Anwendung von LUOX Energy ausgewählt und aktiviert werden. Der preisoptimierte Stromverbrauch kann dann durch die Aktivierung des Modus „Automatisch“ eingestellt werden.

Christian Chudoba, Geschäftsführer Lumenaza GmbH (LUOX Energy) hält die Zusammenarbeit mit FENECON für einen wichtigen Schritt: „Unser Tarif LUOX Dynamisch entfaltet seine volle Stärke, wenn er mit intelligenter Technik zusammenwirkt. Die Kooperation mit FENECON ist ein wichtiger Schritt hin zu einer faireren und günstigeren Energieversorgung für unsere Stromkund:innen.“

LUOX Dynamisch Kund:innen mit eigener Erzeugungsanlage können zusätzlich zum Stromtarif auch ihren erzeugten Stromüberschuss per LUOX Direktvermarktung in das Netz einspeisen. Der Vertragsabschluss für die Direktvermarktung erfolgt allerdings direkt bei LUOX Energy und nicht über das FEMS App Center.

Über LUOX Energy

Als Endkundenmarke der Lumenaza GmbH bündelt LUOX Energy mehr als 12 Jahre Erfahrung in der Stromvermarktung aus erneuerbaren Energien und ermöglicht es, wirtschaftlich von Preisschwankungen am Strommarkt zu profitieren. Mit LUOX Direktvermarktung verkaufen Anlagenbetreiber:innen ihren erneuerbaren Strom aus Photovoltaik, Windkraft, Biogas und Wasserkraft gewinnbringend zum Börsenstrompreis – bei minimalen Kosten und transparenten Konditionen. Mit dem dynamischen Stromtarif LUOX Dynamisch nutzen unsere Stromkund:innen Zeitfenster, in denen der Börsenpreis günstig ist, um ihre Energiekosten zu senken. Unser gemeinsames Ziel: Eine Zukunft, die auf 100 % grüner Energie basiert. Für die Menschen. Für den Planeten.

Über FENECON

FENECON ist ein führender Hard- und Softwarespezialist für Stromspeicherlösungen in den Segmenten Privathaushalt, Gewerbe und Industrie. Alle Speichermodelle zeichnet das selbst entwickelte Energiemanagementsystem FEMS aus, womit FENECON das weltweit erfolgreichste Open-Source Energiemanagementsystem OpenEMS maßgeblich prägt. Die zahlreichen FEMS-Applikationen des Produktportfolios ermöglichen netz- und energiewendedienliches Energiemanagement und intelligente Sektorenkopplung.

Der Experte für Stromspeicher und Energiemanagement zählt zu den stärksten Innovatoren in der Branche und setzt sich für eine Zukunft mit 100 Prozent erneuerbaren Energien ein. Das Unternehmen mit rund 350 Mitarbeitern hat seinen Hauptsitz im bayerischen Iggensbach, weitere nahegelegene Standorte in Deggendorf und Albersdorf (Vilshofen a. d. Donau) sowie ein Werk im US-amerikanischen Greenville (South Carolina).

Die Berliner Lumenaza GmbH entwickelt seit 2013 eine modulare Energie-Softwareplattform, mit der Versorger dezentrale, grüne Stromangebote effizient vermarkten können. Unter der Marke LUOX Energy bietet das Unternehmen seit 2024 auch eigene Endkundenprodukte an – darunter ein dynamischer Stromtarif und die Direktvermarktung von Ökostrom. LUOX steht für digitale, transparente und klimafreundliche Energieversorgung ohne lange Vertragsbindung.

Kontakt

Lumenaza GmbH

Boris Benesch

Kreuzbergstraße 30

10965 Berlin

+49 30 346 55 82 03



https://www.lumenaza.de/de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.