Neues Steckdosenleistensystem OFFICEversal von Kopp

(Kahl am Main, Dezember 2025) Kompakt, sicher, vielseitig einsetzbar: Mit der neuen Steckdosenleiste OFFICEversal ergänzt Kopp aus Kahl am Main (Bayern) sein Sortiment nun um ein weiteres praktisches Stromversorgungssystem. Die jüngste modulare Lösung des traditionsreichen Herstellers von Elektroinstallationszubehör ist speziell für die professionelle Anwendung in Büros, Verkaufsflächen und anderen Arbeitsbereichen gedacht. „Die Anforderungen an Elektroinstallation im gewerblichen Bereich verändern sich in Hochgeschwindigkeit. Flächen und Arbeitsbereiche werden kleiner, Energie wird teuer, personelle Kapazitäten werden auf ein Minimum beschränkt – da braucht es Lösungen für ein effizientes Energiemanagement, das gleichermaßen platzsparend, funktional und einfach zu bedienen ist. Mit OFFICEversal erfüllen wir diesen Bedarf ideal“, so Stephan Dörrschuck, Geschäftsführer von Kopp.

Denn die neue Steckdosenleiste lässt sich unkompliziert in jede Arbeitsumgebung integrieren, als Einzelkomponente ebenso wie im Systemverbund. Sie ist sicher und intuitiv zu bedienen, flexibel montierbar, lässt sich ganz nach Bedarf erweitern und fügt sich optisch in unterschiedliche Arbeitsplatzumgebungen ein.

Funktionales Design

OFFICEversal, einzeln als 3-fach-Steckdosenleiste erhältlich, überzeugt vor allem durch eine kompakte, platzsparende Bauweise, die selbst in sehr übersichtlichen Bereichen für eine sichere Stromversorgung und -verteilung sorgt. Die Einzelkomponenten lassen sich auf Wunsch mittels GST-Steckverbindung unkompliziert zu 6-fach- oder 9-fach-Lösungen zusammenschalten. Gleichzeitig bietet das System vielfältige Befestigungsmöglichkeiten, mit denen die Leisten optimal an verschiedenen Arbeitsplätzen oder Möbelstücken angebracht werden können, egal ob Ladentheke, Schreibtisch oder Wand.

Sichere Handhabung

Da es gerade im Einzelhandel oder in Büroumgebungen hektisch zugehen kann, verfügt OFFICEversal über eine spezielle Sicherheitsverriegelung von Stecker und Buchse. Diese verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen des Stecker aus dem Steckdosentopf. Der entsprechend notwendige Entriegelungsmechanismus ist schnell, einfach und intuitiv zu lösen – für eine komfortable Bedienung. Mit einer Leistung von 16 A und 250 V ist die neue Steckdosenleiste gleichzeitig leistungsstark und zuverlässig.

Ab sofort verfügbar

So ist das neue Steckdosenleistensystem von Kopp der ideale Partner für eine effiziente Stromversorgung an jedem Arbeitsplatz. OFFICEversal ist ab sofort für den Fachhandel in den Farben schwarz und weiß ab Lager verfügbar. Die passenden GST-Verbindungskabel und GST-Zuleitungen sind in verschiedenen Längen zwischen 1 und 8 Metern (Verbindungen) und zwischen 1 und 10 Metern (Zuleitungen) erhältlich.

Mit über 7.000 Artikeln gehört die Heinrich Kopp GmbH (Kahl am Main, Bayern) zu den führenden deutschen Herstellern elektrotechnischer Produkte und Komponenten für den Fachhandel und für den Einzelhandel. Das Sortiment, das die Segmente Professional und Do it yourself umfasst, reicht von klassischen Stecker- und Schalterprogrammen über mobile Personenschutzschalter, Dimmer, Bewegungs- und Präsenzmelder bis hin zu innovativen Home-Automation- und Gebäudemanagementsystemen sowie ganzheitlichen Photovoltaiklösungen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte sowohl in zahlreichen europäischen Ländern als auch weltweit und unterhält neben der Zentrale drei weitere Standorte. Insgesamt beschäftigt Kopp 460 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter 200 am Stammsitz in Kahl. Qualität hat bei Kopp höchste Priorität, deshalb lässt sich das Unternehmen bereits seit 1993 freiwillig nach DIN ISO 9001:2015 prüfen und zertifizieren, ist seit nahezu 50 Jahren Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Qualität e. V. und gewährt eine 20-jährige Garantie auf Schalterprogramme. Geschäftsführer sind Stephan Dörrschuck und Harold van Summeren.

