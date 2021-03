Neues Testzentrum in Sankt Augustin bei Pflanzen Breuer

Medicare Testzentren finden sich mittlerweile überall im Rhein-Sieg Kreis und wöchentlich werden es mehr. Erstmalig wird nun ein Testzentrum bei Pflanzen Breuer errichtet.

31. März 2021 Um dem Wunsch der Bürger/Innen nach Sicherheit in der Pandemie zu entsprechen, wird Medicare in Sankt Agustin in einem abgetrennten Bereich des Pflanzenmarktes Breuer ein weiteres Testzentrum einrichten. Der Zutritt erfolgt bewusst über den hinteren Parkplatzbereich und nicht über den Haupteingang von Pflanzen Breuer. “Wir wollen in der Region flächendeckend sichere Testangebote schaffen und freuen uns über diese Möglichkeit”, erläutert Thomas Fasshauer, Medicare.

Der Startschuss bei Pflanzen Breuer in Sankt Augustin wird am Donnerstag, dem 01.04.21, um 8.30 Uhr erfolgen. Auf dem Gelände stehen ausreichend Parkplätze im hinteren Bereich in der Nähe des Eingangs zum Testzentrum zur Verfügung.

Die Eröffnung weiterer Standorte erfolgt bei Medicare in enger Absprache mit dem Kreis, den Städten und einigen Händlern. Aktuell laufen u. a. Planungen, ein Testzentrum in der Innenstadt von Siegburg zu eröffnen.

Auch ältere Bürger/Innen hat Medicare im Blick. Immer wieder melden sich Bürger/Innen, die über keine oder wenig Onlineerfahrung verfügen. Für diese plant man in Troisdorf und Hennef, kleine Stände in der Stadt aufzustellen, um vor Ort Terminvereinbarungen vornehmen zu können, notfalls auch auf dem Papierweg.

“Uns geht es um ein möglichst flächendeckendes, sicheres Angebot an Testungen und so gehen wir bewusst auf die Verantwortlichen beim Kreis, aber auch auf die Bürger/Innen zu”, schließt Fasshauer.

Als einer der wenigen Anbieter von Testzentren bietet Medicare auch PCR-Tests an. Der Vorteil der Bürger/Innen liegt auf der Hand. Es lassen sich die vorhandenen Registrierungsdaten nutzen, zudem sind die Abläufe in den Testzentren bekannt.

Aktuelle Informationen finden Sie hier.

Weitere Informationen finden Sie unter:

https://www.covid-testzentrum.de/siegburg

https://www.covid-testzentrum.de/bonn

https://www.covid-testzentrum.de/troisdorf

https://www.covid-testzentrum.de/hennef

Firmenkontakt

Medicare Testzentrum Siegburg

Feim Sinani

Frankfurter Str. 1-5

53721 Siegburg

0162 8019 700

siegburg@covid-testzentrum.de

http://www.covid-testzentrum.de/Hennef

Pressekontakt

STAY SAFE GmbH

Thomas Fasshauer

Hohenzollernring 16-18

50672 Köln

0176 2236 5425

tf@covid-testzentrum.de

http://www.covid-testzentrum.de/Siegburg

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.