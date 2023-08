Neues Vertriebsteam der secupay

Auf Wachstumskurs: Payment Service Provider secupay baut Vertrieb aus und gewinnt dafür ein eingespieltes Team

– Nach einem Rekordjahr verstärkt der deutsche Zahlungsdienstleister secupay das bundesweite Partner Management mit erfahrenen Payment-Profis.

– Die neuen Kollegen wechseln als Team von einem der größten europäischen Payment-Dienstleister zum agilen, inhabergeführten FinTech aus Pulsnitz.

– Im Geschäftsjahr 22/23 wickelte secupay bargeldlose Zahlungen in Höhe von 2,7 Mrd. Euro für Kunden mit unterschiedlichsten Geschäftsmodellen aus zahlreichen Branchen und Größenklassen ab, vom Bäcker um die Ecke bis zum Fußballstadion.

Beim Zahlungsdienstleister secupay in Pulsnitz stehen die Zeichen klar auf Wachstum. Nach einem überaus erfolgreichen Geschäftsjahr (Stichtag 31.3.2023) mit vielen neuen Kunden und einem Plus beim abgewickelten Zahlungsvolumen von mehr als 25 Prozent wird das Fintech aus Pulsnitz seine Marktposition als Deutschlands größtes inhabergeführte Zahlungsinstitut weiter ausbauen: „Technologisch und organisatorisch haben wir in den letzten Monaten alle Voraussetzungen geschaffen“, sagt Gründer und Vorstand Hans-Peter Weber. „Mit der Verpflichtung des neuen Teams können wir unsere Wachstumsziele nun in die Praxis umsetzen und unseren Partnern erfahrene, branchenkundige Ansprechpartner bieten.“

Die neuen Kollegen kommen von einem der größten europäischen Payment-Dienstleister. Unter der Leitung von Leif Jensen soll das Strategische Partner Management aktiv zum strukturierten Vertriebskanal ausgebaut werden. Der neue CO Sales & Customer Success bringt langjährige Vertriebs- und Branchenerfahrung in Führungspositionen mit und war zuvor bereits bei Payone für das Partner Management verantwortlich. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe bei einem agilen und innovativen, inhabergeführten FinTech“, sagt er. „Mit erstklassigen Lösungen im POS und eCommerce sowie Service werden wir die vorhandene digitale Infrastruktur von secupay unseren Partnern und Kunden zur Verfügung stellen, die dadurch Ihre Geschäftsabläufe deutlich schneller und einfacher gestalten können“. Der gebürtige Norddeutsche lebt mit seiner Frau und sechs Kindern in Celle bei Hannover, ist ab sofort aber auch regelmäßig in seinem neuen Büro in Pulsnitz anzutreffen.

Geballte Payment-Power für die DACH-Region

Der neue Vertriebsprofi kommt nicht allein. Für die effiziente und fachkundige Partner-Betreuung auf Augenhöhe kann Jensen auf ein eingespieltes Kernteam zählen. Gemeinsam mit ihm wechseln mehrere seiner bewährten Teammitglieder zu secupay:

– Meike Hannig wird bei secupay Jensens „rechte Hand“ im Partner Management, mit Vertriebsfokus auf Kassenanbietern, kaufmännische Netzbetreibern und Aquiring Resellern. Meike Hannig ist seit 12 Jahren in der Payment-Branche und wird ihr erstklassiges Know-How in den Bereichen Issuing, Acquiring, Terminals & Netzbetrieb, Direct Sales oder Partnermanagement zukünftig bei secupay einbringen. Durch ihre Erfahrung kennt sie alle Bedürfnisse und Anforderungen von Partnern und Kunden.

– Daniel dos Santos Fonseca kommt als Ansprechpartner für Verbände und Einkaufsgemeinschaften. Durch seine Ausbildung zum Informationselektroniker und langjähriger Berufserfahrung sowohl im Direktvertrieb als auch im Partnervertrieb ist er sowohl technisch, als auch vertrieblich ein Allrounder und kennt die Pain Points verschiedenster Branchen, sowie deren Lösungen.

– Patrick Frisch wird sich vor allem um Partner im E-Commerce kümmern. Durch seine vorherigen Stationen bei verschiedenen Größen der Branche, weißt der Münchner eine große Erfahrung im eCom Partner Management auf und kann sich auf ein großes Netzwerk stützen.

Beleg für Kundenorientierung und Arbeitgeber-Attraktivität

Für Hans-Peter Weber ist der Gewinn des Teams nicht nur im Hinblick auf den professionellen Service für Kunden und Partner ein voller Erfolg: „Der Wechsel der neuen Kollegen von einem der größten europäischen Payment-Dienstleister zu uns zeigt, dass wir nicht nur als innovativer Zahlungsdienstleister, sondern auch als attraktiver Arbeitgeber ganz vorne mitspielen.“

Über secupay

Die secupay AG mit Sitz in Pulsnitz bei Dresden ist Spezialist für individuelle, automatisierte Payment- und Loyaltylösungen, crossmedial, für alle Verkaufskanäle. Als inhabergeführtes Zahlungsinstitut mit BaFin-Zulassung wickelt das mittelständische Unternehmen jährlich mehr als 30 Millionen Transaktionen für rund 90.000 Händler und Projektkunden ab. Am 31.03.2023 beschäftigte secupay 71 Mitarbeiter und steigerte seinen Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 9,8 Millionen Euro.

Kontakt

secupay AG

Angelique Houben

Goethestraße 6

01896 Pulsnitz

035955 7550-0



https://secupay.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.