Neues von den Selbständigen

Am 20. März trafen sich die Ortsverbände des Bund der Selbständigen Rheinland-Pfalz & Saarland in der Landesgeschäftsstelle in Neustadt an der Weinstraße, um die weitere Zukunft im Sinne der Selbständigen zu planen.

Es wurde beschlossen zusammen Themen an die regionale Politik zu tragen, aber auch über den Landesverband nach Mainz und Saarbrücken. Geplant werden auch wieder gemeinsame Veranstaltungen, um den Zusammenhalt unter den Selbständigen zu signalisieren, denn gemeinsam sind wir stark! Hier sollen Netzwerkveranstaltungen, ein großes Grillfest oder auch eine gemeinsame Regionalmesse in Angriff genommen werden. Natürlich betont Frau Liliana Gatterer, Präsidentin des Bund der Selbständigen Rheinland-Pfalz & Saarland, die Unterstützung des Landesverbandes, auf die die Ortsverbände immer zählen können.

Anwesende Vertreter der Ortsverbände waren Herr Joachim Schneider (1. Vorsitzender des VDS Enkenbach-Alsenborn und zugleich ebenfalls Präsident des BDS Rheinland-Pfalz & Saarland), Herr Oliver Steinel und Herr Oliver Franke (1. und 2. Vorsitzende des Gewerbevereins Haßloch), Herr Eric Glaßer (1. Vorsitzender des VdS Lambrechter Tal) und Herr Jürgen Federmann (1. Vorsitzender des BdS Neustadt & Südliche Weinstraße). Vertreter des Landesverbandes waren Frau Liliana Gatterer, Herr Florian Gramm (Vizepräsident) und Herr Alexander Gehres.

Der Landesverband freut sich auch in diesem Jahr auf eine gute und starke Zusammenarbeit mit seinen Ortsverbänden.

Der Bund der Selbständigen (BDS) Rheinland-Pfalz und Saarland e.V. vertritt die Interessen von rund 2500 Unternehmern in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Der BDS ist eine der ältesten branchenübergreifenden Interessenvertretungen der gewerblichen Wirtschaft und hat seinen Sitz in Neustadt a. d. Weinstraße.

Firmenkontakt

Bund der Selbständigen Rheinland-Pfalz & Saarland e.V.

Liliana Gatterer

Exterstraße 3

67433 Neustadt an der Weinstraße

06321/9375141



http://www.bds-rlp.de

