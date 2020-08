Neueste Version von Thycotic Secret Server zentralisiert Cloud- und Remote-Zugriffe

Um den steigenden Anforderungen der zunehmend diversen IT-Umgebung in Unternehmen gerecht zu werden, erweitert der PAM-Spezialist Thycotic seinen bewährten Secret Server ab sofort um neue Funktionalitäten. Kunden profitieren von einer erhöhten Cloud-Transparenz und plattformübergreifenden Kontrollen sowie mehr Sicherheit für remote-arbeitende Teams.

“Die effektive Verwaltung einer immer vielfältiger werdenden IT-Umgebung stellt IT-Administratoren und Sicherheitsteams vor große Herausforderungen”, so Jai Dargan, Vice President of Product Management bei Thycotic. “Mit der aktuellen Version unseres Secret Servers und den neuen Funktionalitäten wollen wir unsere Kunden bei der Bewältigung dieser Herausforderungen unterstützen, so dass ihre Arbeit skalierbar, reproduzierbar und zeitsparend ist.”

Erhöhte Cloud-Transparenz und plattformübergreifende Kontrolle

Über 75 Prozent der Unternehmen haben bereits heute mehrere Cloud-Plattformen im Einsatz, weshalb plattformübergreifende Sicherheit vonnöten ist. Zusätzlich zu den bereits vorhandenen Erkennungsfunktionen für AWS ermöglicht die neueste Version des Secret Servers, auch Google Cloud und Azure mit konsistenten PAM-Richtlinien und -Verfahren zu managen und abzusichern:

– Google Cloud Discovery: Secret Server-Nutzer können sich ab sofort mit der Google Cloud-Infrastruktur verbinden, laufende Windows- und Linux-Rechnerinstanzen erkennen und Identity Access Management (IAM)-Dienstkonten in der Cloud identifizieren und verwalten.

– Azure/Active Directory Integration: Secret Server synchronisiert seine Benutzer und Gruppen mit Benutzern und Gruppen in Azure AD, so dass IT-Administratoren Gruppen jetzt nahtlos von einer einzigen Schnittstelle aus verwalten können.

Schnellere Implementierung und verbesserte Sicherheit für entfernte und verteilte Teams

Die Verwaltung einer großen Zahl von remote-arbeitenden Mitarbeitern ist die neue Realität des IT-Betriebs. Aus diesem Grund bietet die neueste Secret Server-Version flexible Optionen für IT-Teams, um sowohl den Produktivitäts- als auch den Sicherheitsanforderungen der Remote-Arbeit gerecht zu werden.

– Session Connector: Verteilte Umgebungen mit Remote-Mitarbeitern sowie Drittanbietern machen die Bereitstellung und Verwaltung von Agenten zur Sitzungsaufzeichnung zu einer Herausforderung. Die client- und agentenlose Option von Thycotic macht Session Recording einfacher denn je.

– Automatisierte Sicherheitsüberprüfungen: Das Sichtbarmachen von Nutzerverhalten, das eine Kompromittierung privilegierter Konten begünstigt, ist für IT-Administratoren mühsam. Deshalb hat Thycotic die Aufgabenorchestrierung auf Ereignistypen erweitert, die sich wiederholende, zeitintensive Aufgaben automatisieren, um die Alarmmüdigkeit zu verringern und die Produktivität der Teams aufrechtzuhalten.

– Out-of-the-box DevOps-Integration und Synchronisierung: Dank des neuesten Updates können Secrets in der DevOps Secrets Vault-Lösung erstellt und regelmäßig Aktualisierungen dieser Secrets veranlasst werden.

Thycotic ist ein führender Anbieter Cloud-fähiger Privilege Access Management-Lösungen. Mehr als 10.000 Unternehmen weltweit, von kleinen Firmen bis zu Fortune 500-Unternehmen, setzen auf die Sicherheitstools von Thycotic, um privilegierte Konten zu verwalten und vor Missbrauch zu schützen, eine Least Privilege-Strategie umzusetzen und Compliance-Richtlinien zu erfüllen. Indem das Unternehmen die Abhängigkeit von komplexen Sicherheitswerkzeugen hinter sich lässt und stattdessen Produktivität, Flexibilität und Kontrolle in den Vordergrund stellt, eröffnet Thycotic Unternehmen jeder Größe den Zugang zu effektivem Enterprise-Privilege Account Management. Hauptsitz von Thycotic ist Washington D.C. mit weltweiten Niederlassungen in Großbritannien und Australien. Weitere Informationen unter www.thycotic.com

